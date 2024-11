Comme l'écrit à juste titre le Daily Beast, Pete Hegseth «a dit et fait des choses assez étranges». getty/watson

8 faits déroutants sur le nouveau secrétaire à la Défense de Trump

Annoncé mardi à la surprise générale pour prendre les rênes du Pentagone, Pete Hegseth, 44 ans, n'est pas seulement un vétéran de guerre et un présentateur de longue haleine sur Fox News. Il compte également quelques «talents» nettement plus originaux (douteux?) sur son CV.

Le choix peu orthodoxe de Donald Trump de placer un parfait néophyte - mais fanboy absolu - à la tête du département de la Défense, a provoqué plus d'un hurlement et d'un haussement de sourcil, mardi soir. Y compris dans le camp républicain.

«Evidemment, c'est bizarre, et il n'y a qu'une seule raison pour laquelle il l'a choisi: parce qu'il est sur Fox News» L'ancien représentant républicain Adam Kinzinger, sur CNN mardi soir.

Peut-être. En attendant, Pete Hegseth compte d'autres cordes à son arc, dont il aurait pu se vanter auprès de son futur employeur, s'il avait dû passer un entretien d'embauche. On vous les déroule.

Un diplôme à Princeton

Pete Hegseth est sorti diplômé de la prestigieuse université de Princeton en 2003. Ce qui ne l'a pas empêché, près de vingt ans plus tard, de menacer de «renvoyer» son papier à l'expéditeur. «J'y suis allé, j'ai obtenu mon diplôme, j'ai suivi les cours et tout ça», a-t-il balayé lors d'une émission en juin 2022.

«Mais (...) si nous aimons ce pays, nous ne pouvons pas continuer à envoyer nos enfants et à les élever dans des universités qui leur empoisonnent l'esprit» Voilà qui est dit, Pete Hegseth.

«J'y ai peut-être survécu, mais beaucoup de jeunes y vont et adhèrent à l'université de la théorie critique, et c'est ainsi que nous obtenons de futurs dirigeants, juges de la Cour suprême, sénateurs et autres, qui considèrent l'Amérique comme un endroit diabolique», a-t-il conclu. Voilà qui est dit.

Plusieurs livres publiés

Comme il n'y a pas que les muscles et la cire pour cheveux dans la vie, le co-animateur de l'émission «Fox & Friends» depuis une décennie, a également écrit un certain nombre de livres. Tous consacrés à sa guerre contre l'establishment et le déclin de l'Amérique, évidemment.



Une conception très personnelle de l'hygiène

Pete Hegseth a affirmé en 2019 ne pas s'être lavé les mains pendant dix ans. Tout simplement parce que, selon lui:

«Les germes n’existent pas. Je ne les vois pas» Pete Hegseth.

Cela ne sera sans doute pas pour rassurer son futur patron, qui se décrit lui-même comme un «germaphobe notoire». Donald Trump exigeait de tous ses visiteurs à la Maison-Blanche qu'ils se lavent les mains au préalable dans une salle de bain située à l’extérieur du Bureau ovale.

De nombreux tatouages

L'amour de Pete Hegseth pour l'art corporel est né alors qu'il était au lycée, mais il faudra des décennies avant qu'il ne réalise son premier tatouage. Il en compte désormais plus d’une douzaine. La plupart en hommage à sa foi chrétienne, au patriotisme américain et à son service dans l’armée.

Les tatouages de l'animateur (ici, avec le raton laveur décédé qui a tué «quatre de ses poules») ont valu plusieurs controverses ces dernières années. instagram

Des tatouages soit-disant «mal interprétés» qui lui ont valu d'être renvoyé de la Garde nationale pour l'investiture de Joe Biden, en 2021. Il faut dire qu'il affiche une Croix de Jérusalem sur le biceps droit, un symbole chrétien datant de l'époque des croisades, récupéré depuis par plusieurs groupes d’extrême droite. Oups.

Une vie familiale trépidante

Marié à trois reprises, Pete Hesgeth a rencontré sa troisième épouse, Jennifer Rauchet, une productrice de Fox News, lorsqu'il était encore avec sa deuxième femme. Selon le journaliste Brian Stelter, lorsque sa grossesse a été révélée à la direction de l'animateur en 2016, sa future troisième épouse a été rétrogradée pour travailler sur une émission du week-end.

Aujourd'hui, Pete et Jennifer coulent des jours heureux. INSTAGRAM

Ironiquement, précise encore le Daily Beast, l'animateur de l’émission produite par Jennifer Rauchet, Jesse Watters, avait également une liaison en interne. Les deux hommes ont tous deux épousé leurs maîtresses après avoir divorcé. Tout est bien qui finit bien, enfin, selon leur vision de la vie.

Des opinions bien à lui

Farouchement et passionnément opposé à tout ce qui a trait de près ou de loin à la «diversité», Pete Hesgeth a appelé plus tôt cette année l’armée américaine à se concentrer sur la «létalité» plutôt que sur les initiatives d’inclusion. Allez savoir ce que cela veut dire.

«Ces idéologies, le politiquement correct, ont fait leur chemin dans les rangs – et les généraux et les dirigeants ne se sont pas levés pour dire: 'Non, nous devrions seulement nous concentrer sur la préparation, la méritocratie et la létalité'», a développé l'ancien militaire.

«La phrase la plus stupide sur la planète Terre dans l’armée est que notre diversité est notre force» Pete Hegseth, sur un podcast ce mois-ci.

Il ne vous étonnera pas non plus d'apprendre que Pete Hegseth s'oppose également à la présence des femmes dans l'armée. «Je dis simplement que nous ne devrions pas avoir de femmes dans des rôles de combat», a-t-il répété le 7 novembre sur les ondes d'un podcast.

Prendre la défense des criminels de guerre

Parmi les grands combats de Pete Hegseth? Gracier les militaires américains accusés de crimes de guerre. En 2019 par exemple, il a exhorté le 45e président à gracier un vétéran accusé d'avoir tiré sans discernement sur des civils, blessé une fille et un homme âgé, ainsi que poignardé mortellement un adolescent soupçonné d'être membre de l'Etat islamique, alors qu'il recevait des soins médicaux.

Une initiative couronnée de succès; cette année-là, Donald Trump a gracié un ancien commando de l’armée américaine qui devait être jugé pour le meurtre d’un fabricant de bombes afghan présumé, ainsi qu’un ancien lieutenant de l’armée condamné pour meurtre.

Un lancer de hache hasardeux

Enfin, s'il y a peut-être quelque chose dont Pete Hegseth se gardera bien de se vanter, ce sont ses compétences en matière de tir. Tir de hache, précisons. En 2015, alors qu’il participait à un concours de lancer en direct sur Fox, Pete Hegseth a douloureusement raté sa cible en envoyant voler le projectile sur un musicien lors de la cérémonie, organisée à l'occasion du 240e anniversaire de la fondation de l'armée.

Le malheureux batteur, un sergent-chef de l'armée américaine, avait ensuite poursuivi la chaîne en justice, affirmant qu’il avait été placé «sur le chemin du danger». Le procès a été abandonné en 2019. Contacté mercredi par l'agence AP News, son avocat a assuré que «les parties ont résolu le problème et ne feront aucun autre commentaire».

Bah! Ne reste plus qu'à espérer que les autres qualités du candidat choisi par Donald Trump lui permettront d'assurer dans son nouveau job à la tête du Pentagone. Une nomination qui doit normalement encore être ratifiée par le Sénat. Et c’est pas gagné.