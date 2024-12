Bettina Anderson, à gauche, vivrait une histoire d'amour avec Don Trump Jr., alors que son couple avec Kimberly Guilfoyle serait «déjà du passé».

La mondaine Bettina Anderson est accusée d'avoir brisé le couple Trump

Rien ne va plus entre Donald Trump Jr. et sa fiancée Kimberly Guilfoyle. Alors que le futur président vient de la nommer ambassadrice américaine en Grèce, l'ex-journaliste de Fox News aurait découvert la romance entre son homme et une mondaine de Palm Beach par une photo dévoilée sur les réseaux sociaux. On vous décortique tout ça.

Plus de «International»

Quatre ans de fiançailles et puis s'en va. Alors que beaucoup pariaient sur la fin du mariage entre Donald et Melania, c'est l'un des fistons qui voit soudain sa vie amoureuse exp(l)oser dans les tabloïds. Selon le Daily Mail, il n'y aurait «plus rien» entre Don Jr. et Kimberly Guilfoyale. La faute à un coup de foudre. Donald Trump Jr., 46 ans, serait tombé fou amoureux d'une mondaine de Palm Beach. Son nom? Bettina Anderson. Il y a environ trois mois, des photos d'un «brunch intime» se sont retrouvées sur les réseaux sociaux et ont «pris Kimberly au dépourvu».

Depuis, l'ancienne procureure et journaliste de Fox News s'est montrée très discrète, jusqu'à briller par son absence dans plusieurs moments clés, comme la fiesta post-élection à Mar-a-Lago ou sur les photos de famille autour de la dinde Thanksgiving. Le Daily Mail raconte que Don Jr. voulait sagement attendre l'investiture de son père, en janvier prochain, pour officialiser leur rupture, mais les choses (et les paparazzis) se sont un peu bousculés pour gâcher le planning.

Pour ne rien arranger (quoique), papa Trump vient d'annoncer qu'il comptait envoyer Kimberly Guilfoyle en Grèce, en qualité d'ambassadrice des Etats-Unis. Loin des yeux, loin des emmerdes? Un simple lot de consolation? Un gage de discrétion? Tout ça à la fois? Quoi qu'il en soit, cette nomination n'a pas été faite sur X, en grande pompe comme les autres, mais «uniquement» sur Truth Social. Et la principale concernée s'est forcément montrée «honorée» par ce que les apôtres de LinkedIn appellent un nouveau défi.

«La victoire historique du président Trump apporte espoir et optimisme au peuple américain et à ses alliés épris de liberté à travers le monde. Ce sont les valeurs démocratiques nées en Grèce qui ont contribué à façonner la naissance de l’Amérique» Kimberly Guilfoyle

Il faut d'ailleurs rappeler que Guilfoyle est considérée (du moins par le Washington Post) comme la «pom-pom girl du président Trump», depuis 2016 au moins, quand la journaliste de Fox News était pressentie pour empoigner le rôle d'attachée de presse de la Maison-Blanche. Ce n'est que deux ans plus tard que les tabloïds américains dévoileront sa relation amoureuse avec Don Jr., qui venait à peine et très discrètement de se séparer de son épouse Vanessa.

Vanessa, ex-épouse de Don Jr, avec sa fille Kai et grand-papa Trump, en 2022. Image: Icon Sportswire

Oui, vous avez bien compris, le fils Trump agit manifestement toujours de la même manière lorsqu'il flashe sur une nouvelle mondaine. En 2018, Vanessa avait déjà mal digéré le fait que son homme offre son cœur à une «amie de la famille». Aujourd'hui, non seulement Bettina Anderson, la nouvelle, est aussi une «amie de la famille», mais une très bonne copine de... Vanessa, dont la fille Kai commence à se faire une solide réputation chez les Trump, depuis l'élection du patriarche.

Vous ne suivez plus? C'est normal et pas si grave que cela.

Concentrons-nous maintenant sur les indiscrétions balancées par le Daily Mail, mercredi matin. Selon des «sources proches» du gratin de Palm Beach, Don Jr. a «passé la nuit de vendredi avec sa nouvelle copine dans sa maison de ville de trois chambres, relativement modeste, à 860 000 dollars». Ensuite? Le nouveau couple présumé aurait migré vers Mar-a-Lago, dans la journée de samedi, pour continuer à célébrer les 38 printemps de Bettina Anderson, «en signe d'acceptation de leur relation par la famille». Avec photos d'intimité physique à l'appui.

Bon, non seulement ça reste à prouver, mais cette intimité se résume à une main dans une autre et une réelle complicité. Reste que les fameuses sources semblent très sûres de leur coup.

«La vérité, c'est que Don et Bettina sont toujours très ensemble» Une pipelette anonyme de l'entourage du fils Trump, au Daily Mail

dr

Qui est donc cette it-girl?

Bettina Anderson est une mondaine typique de Floride, qui vient donc de fêter ses 38 ans ce week-end. Comme s'il fallait une énième preuve de la relation d'amitié qu'elle entretient avec l'ancienne femme de Don Jr., ses stories Instagram d'anniversaire laissent penser que Vanessa a organisé un bout de la sauterie, étant donné qu'elle se voit publiquement remerciée sur l'une d'elles. Sur la photo, un gros gâteau que seuls les Américains sont capables de boutiquer.

Sur le compte d'Instagram de Bettina Anderson, justement, c'est un peu la fête à elle-même, avec une biographie non dénuée d'un certain humour de classe: «Je suis une mère au foyer typique... sauf que je ne fais pas de tâches ménagères... que je n'ai pas de mari... et que je n'ai pas d'enfants...»

Si cette it-girl peut se permettre de jouer à la femme au foyer, c'est sans doute parce que ses parents ne l'ont pas élevée dans un quartier malfamé de Baltimore. Harry Loy Anderson Jr. était un magnat des affaires devenu président de la Worth Avenue National Bank à même pas 26 ans. Sa maman, Inger, qu'on dit philanthrope, est toujours vivante et coule des jours heureux dans sa propriété de 11,5 millions de dollars... à Palm Beach, évidemment. Le fief de cette famille éminemment conservatrice et républicaine. La douce enfance de Bettina ne l'a pas empêchée de tutoyer l'Ivy League, le temps d'un diplôme en Histoire de l'art à l'Université de Columbia.

Avec ses deux frères, Loy et Kent, la nouvelle amoureuse présumée de Don Jr. a ensuite trouvé l'énergie de fonder The Paradise Fund, dans le but de «protéger l'environnement en Floride et de raconter les histoires de la Floride à travers les arts». Et entre une couv' du magazine Palm Beach Ilustrated et quelques allers-retours dans des défilés, Bettina Anderson observe depuis longtemps les génuflexions politiques de Donald Trump.

Vous vous en souvenez peut-être, en juillet dernier, lors de la Convention républicaine, une tenue rouge sang faisait de l'ombre à celle de Madame Trump Jr. A l'époque déjà, les réseaux sociaux se sont demandé qui pouvait bien être cette nouvelle blonde dans le clan MAGA. On peut les comprendre: Bettina Anderson n'est pas officiellement une donatrice, encore moins une politicienne et pas (encore) une membre de la famille Trump. Sans oublier que son amitié avec l'ex-femme de Don Jr. n'avait rien de bien public.

Du moins à l'époque.

Bettina Anderson (en haut et en rouge) et Kimberly Guilfoyle, en bas et en rouge)

Alors, qu'en est-il vraiment? Bettina Anderson deviendra-t-elle Bettina Trump? Cette histoire est-elle montée de toutes pièces pour nuire au fiston? Comme toujours dans ce type de révélations, les théories vont voler jusqu'à ce que l'affaire soit assumée (ou non) au grand jour.

Une seule chose semble sûre: dès le 20 janvier 2025, Kimberly Guilfoyle épousera sa nouvelle mission d'ambassadrice... à 9384 kilomètres de Mar-a-Lago. On ne pouvait pas faire plus éloigné du clan MAGA. De quoi offrir les coudées franches à n'importe quelle it-girl de Floride.