«Tordue et obsène»: cette statue de Trump nu a émergé en plein désert

Une statue de Donald Trump tout nu d'une hauteur de 13 mètres assemblée non loin de Las Vegas suscite la controverse depuis ce week-end. Via "Crooked and Obscene"

«Tordue et obscène»: cette statue de Trump nu a émergé en plein désert

Une statue géante de l'ancien président a été érigée non loin de Las Vegas, aux abords de l'Interstate 15 qui relie l'Etat du Nevada à celui de l'Utah, ce week-end. Âmes sensibles s'abstenir, les images ci-dessous sont pour le moins... explicites.

Une nouvelle installation artistique hante depuis quelques jours le paysage désertique du nord de Las Vegas. Comme l'indique, à juste titre, le site web Daily Kos, cette statue à l'effigie de Donald Trump est... grande. Et nue.

La statue géante a surgi du jour au lendemain juste au nord de Las Vegas. Via "Crooked and Obscene"

Des sources ont indiqué à TMZ que le nom de cette imposante création de 13 mètres de haut était «Crooked and Obscene» («Tordue et obscène») - une référence aussi bien à la statue elle-même qu'à la nature controversée du personnage. Interrogé par le média local News 3 Las Vegas sur le but de cette construction, un porte-parole de son concepteur a indiqué qu'il était tout simplement de «susciter des conversations».

C'est pour le moins réussi. Remarquée pour la première fois ce samedi aux abords de la route, l'installation a suscité un mélange de dégoût, de confusion et de ricanements. Des photos de l’oeuvre n'ont pas tardé à pulluler sur les réseaux sociaux au cours du week-end, certains s'indignant face à une oeuvre «dégoûtante et anti-américaine», quand d'autres l'ont trouvée très «drôle» ou tout bonnement «intéressante».

La statue géante, d'une hauteur de 13 mètres, est en mousse sur des armatures de métal. Via "Crooked and Obscene"

Ce Trump géant devrait rester sur place jusqu'au mois de novembre, après quoi il devrait voyager à travers tous les Etats-Unis. Via "Crooked and Obscene"

D'un poids d'environ 3 tonnes, cette statue en mousse est en fait une marionnette. Oui, ses bras bougent. Pour le reste de son corps... on l'ignore. Selon le site The Wrap, elle est destinée à voyager à travers les Etats-Unis dans le cadre d'une tournée artistique, bien que les dates et les lieux n'aient pas encore été annoncés. Des proches du dossier ont suggéré que, d'ici là, elle sera maintenue jusqu'au début novembre, pour coïncider avec l'élection présidentielle.

Ce n’est pas la première fois que Donald Trump est une source d'inspiration à son insu pour les artistes. En 2016, par exemple, un collectif d’artistes anarchistes, InDecline, a commandé cinq statues grandeur nature de Trump nu. Intitulées «L’Empereur n’a pas de couilles», elles avaient été installées dans des espaces publics à Cleveland, Los Angeles, New York, San Francisco et Seattle. (mbr/fv)