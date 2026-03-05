assez ensoleillé11°
Chine

Voici les défis qui se présentent à la Chine pour 2026

epa12796223 Chinese President Xi Jinping (C) arrives to the opening ceremony of the Fourth Session of the 14th National People&#039;s Congress of China at the Great Hall of the People in Beijing, Chin ...
Le président chinois Xi Jinping arrive au Palais de l'Assemblée du peuple à Pékin.Keystone

Lors de sa grande réunion politique de jeudi, le pays a annoncé ses objectifs pour cette année. Et ils sont nombreux.
05.03.2026, 16:4805.03.2026, 16:48

La Chine a annoncé jeudi ses objectifs pour l'année 2026 lors des «Deux sessions» sa grande messe politique annuelle, où elle a réaffirmé son engagement à stimuler son économie en berne et à percer dans les secteurs des hautes technologies et du bas carbone.

La Chine vise une croissance de 4,5 à 5% pour 2026, soit l'objectif le plus bas depuis trois décennies.

«Voici ce que nous devons redouter au regard de l'Histoire»

Jeudi, au moment de présenter le rapport du gouvernement, le premier ministre Li Qiang a souligné la nécessité de donner la priorité à la demande intérieure et de mettre en oeuvre des politiques budgétaires plus proactives.

Table des matières
L'économieL'emploiL'écologieLe vieillissementLa natalitéLa corruption

L'économie

Les objectifs sont «le renforcement de la consommation, augmenter les investissements efficaces et la pleine exploitation des avantages du marché à très grande échelle qu'est la Chine», a soutenu Li Qiang aux cadres du parti au pouvoir réunis, parmi lesquels le président Xi Jinping.

Le premier ministre a toutefois reconnu que le pays faisait face à «un certain nombre de problèmes et d'enjeux» dans son développement économique.

Chinese Premier Li Qiang bows before delivering his report during the opening session of the National People&#039;s Congress (NPC) in Beijing, Thursday, March 5, 2026. (AP Photo/Andy Wong) APTOPIX Chi ...
Li Qiang s'incline avant de délivrer son discours devant l'assemblée.Keystone

Pékin n'est pas parvenu à se redresser pleinement après la pandémie: la crise du secteur immobilier, la consommation en berne et le fort chômage des jeunes pèsent sur la croissance.

L'emploi

La Chine visera également la création de plus de 12 millions d'emplois en milieu urbain et cherchera à atteindre une inflation d'environ 2% cette année.

Renforcer l'autosuffisance et la puissance du pays dans les domaines de la science et de la technologie est un point également relevé par Li Qiang devant les cadres de toute la Chine.

Japon et Etats-Unis vont se défendre parmi

Li Qiang a promis davantage de soutien et de financement pour les «avancées originales» au sein des industries des technologies quantiques, l'IA incarnée (robots), les interfaces machine et la technologie 6G.

Pékin est résolu à devenir un leader mondial de la haute technologie, investissant des milliards dans la robotique et l'intelligence artificielle (IA).

Le pays a connu une croissance rapide du secteur de l'IA, stimulée par le succès de la startup DeepSeek, qui a stupéfié le monde l'an dernier avec un modèle à bas coût.

L'écologie

La Chine, premier émetteur de gaz à effet de serre au monde, a annoncé qu'elle intensifierait ses efforts pour réduire les émissions de carbone et la pollution, afin d'accélérer la transition écologique.

Delegates listen as Chinese Premier Li Qiang speaks during the opening session of the National People&#039;s Congress (NPC) in Beijing, Thursday, March 5, 2026. (AP Photo/Ng Han Guan) APTOPIX China Co ...
Les délégués écoutant le discours de Li Qiang.Keystone

Le pays émet plus de 30% des gaz à effet de serre mondiaux et vise la neutralité carbone d'ici 2060.

Le vieillissement

Le pays veut augmenter l'offre et améliorer la qualité des services de prise en charge des personnes âgées, en particulier dans les zones rurales.

Ils ont analysé le sang des centenaires suisses et ont percé leur secret

Les retraites pour les personnes âgées en milieux ruraux et subventions pour les chômeurs en milieux urbains vont augmenter de 20 yuan par mois (2,49 euros).

La natalité

Le pays veut également des «attitudes positives» envers le mariage et la procréation, indique le rapport, ajoutant que la Chine renforcera le soutien au logement pour les couples qui se marient pour la première fois et pour ceux qui ont leur premier enfant.

Le Japon enregistre une dixième année de baisse des naissances

Le taux de natalité de la Chine a plongé l'an dernier à son niveau le plus bas jamais enregistré, selon des données officielles publiées en janvier.

La corruption

Le président Xi Jinping mène une rigoureuse campagne anti-corruption depuis son accession au pouvoir en 2012

Li Qiang a déclaré jeudi aux cadres qu'il était nécessaire d'intensifier les efforts pour remédier aux manquements au sein du Parti, reconnaissant que «la corruption reste fréquente dans certains secteurs et certaines localités». Il a ajouté:

«Certains responsables ont une compréhension erronée de ce que signifie bien accomplir leur mission. Ils manquent de dynamisme, agissent de manière arbitraire, font de la mise en scène ou se contentent d'expédier leur travail.»

(ats/afp)

L’article