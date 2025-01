Trump a dit avoir «un faible» pour TikTok. Image: Keystone/imago

Trump a pris une décision sur l'interdiction de TikTok

L'application de la loi bannissant le réseau social aux Etats-unis sera reportée de 75 jours. Le président américain veut se laisser le temps de «consulter ses conseiller» à ce sujet.

Plus de «International»

Le président américain Donald Trump a signé lundi un décret ordonnant à son gouvernement de suspendre pour 75 jours l'application de la loi interdisant le réseau social TikTok aux Etats-Unis.

Cette loi, votée par le Congrès en 2024 et entrée en vigueur dimanche, impose à la maison mère de la plateforme de la vendre sous peine d'interdiction sur le territoire américain. Elle a entraîné l'inaccessibilité au réseau social durant quelques heures ce week-end.

La loi prévoit de très lourdes amendes pour les fournisseurs d'internet et les boutiques d'application, jusqu'à 5 000 dollars par utilisateur pour ces dernières.

«Des problèmes plus graves»

Ces sanctions seraient infligées par le ministère de la Justice, à qui Donald Trump a enjoint de ne pas intervenir durant deux mois et demi, le temps de «consulter (ses) conseillers», selon le texte du décret. Il entend aussi évaluer les risques que posent TikTok et son actionnaire chinois en matière de sécurité et «déterminer si les mesures déjà prises par TikTok sont suffisantes».

Les élus américains avaient justifié le vote de la loi par la nécessité d'empêcher les autorités chinoises d'accéder aux données d'utilisateurs américains ou de manipuler l'opinion aux Etats-Unis.

Lors d'un événement ouvert à la presse à la Maison Blanche lors duquel il a signé ce décret ainsi que de nombreux autres, le nouveau chef d'Etat a relativisé les risques que pose le réseau social sur le plan de la sécurité nationale. «Il y a tant de produits qui sont fabriqués en Chine et le seul dont ils se plaignent, c'est TikTok», a déclaré Donald Trump en référence aux élus du Congrès.

«Soyons honnêtes, nous avons des problèmes plus graves que de voir la Chine récupérer des informations sur de jeunes enfants»

Plutôt que de trouver un acheteur, hypothèse à laquelle s'est toujours refusé ByteDance, le président a proposé, comme il l'avait fait dimanche, que le groupe chinois octroie aux Etats-Unis 50 % du capital de TikTok en contrepartie de la non-application de la loi. Le gouvernement pourrait ensuite attribuer cette participation à des intérêts privés américains, a déclaré le nouveau président.

«Il nous faudrait peut-être l'accord de la Chine, mais je suis sûr qu'elle le donnerait », a dit Donald Trump. «TikTok a une grosse valeur, mais s'ils ne l'approuvent pas, il n'en aurait plus.»

Imposer des «droits de douane»

Interrogée lundi lors d'un point de presse, la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a indiqué qu'«en matière d'opérations et d'acquisitions, les entreprises devraient décider de façon indépendante, en accord avec les principes de marché».

Si la Chine refusait de donner son feu vert, «nous leur imposerions des droits de douane», a prévenu le président américain.

L'ancien promoteur immobilier a radicalement changé sa position vis-à-vis de l'application aux plus de 170 millions d'utilisateurs aux Etats-Unis. En 2020, il avait pris un décret en tous points similaire à la loi votée quatre ans plus tard, décidé à forcer ByteDance à vendre.

Mais la justice, saisie par TikTok, avait suspendu l'application du texte, estimant exagérées les craintes concernant la sécurité nationale et voyant ce décret comme une entrave à la liberté d'expression.

«J'ai un faible pour TikTok que je n'avais pas au départ», a reconnu Donald Trump, «mais je suis allé sur TikTok (durant sa campagne) et j'ai ramené les jeunes».