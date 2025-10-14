Trump juge le physique de Meloni

en partie ensoleillé12°
Donald Trump

(251014) -- BEIJING, Oct. 14, 2025 (Xinhua) -- Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi (2nd L, front), U.S. President Donald Trump (2nd R, front), Turkish President Recep Tayyip Erdogan (1st R, front) ...
Sur la photo du sommet, Giorgia Meloni Meloni est la seule femme.Image: XINHUA

A l'occasion du sommet sur Gaza en Egypte, le président américain s'est permis une remarque déplacée au sujet de la cheffe du gouvernement italien, seule femme présente à ses côtés.
14.10.2025, 11:4614.10.2025, 11:46

«C'est une belle jeune femme»: pendant le sommet sur Gaza en Egypte, Donald Trump a vanté le physique de la cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni, seule femme parmi les dirigeants présents à ses côtés.

«Je n'ai pas le droit de le dire, parce que normalement c'est la fin de votre carrière si vous le dites, mais c'est une belle jeune femme», a dit le président américain, qui coprésidait cette conférence internationale, pendant un discours.

President Donald Trump greets Italy&#039;s Prime Minister Giorgia Meloni during summit to support ending the more than two-year Israel-Hamas war in Gaza after a breakthrough ceasefire deal, Monday, Oc ...
Giorgia Meloni et Donald TrumpKeystone

Sur la photo de famille de l'événement rassemblant une trentaine de dignitaires venus du monde entier, la dirigeante italienne est la seule femme. «Je prends le risque», a encore dit le dirigeant républicain de 79 ans, en cherchant du regard Giorgia Meloni: «Où est-elle? Cela ne vous dérange pas que je dise que vous êtes belle? Parce que c'est vrai.»

«Elle est très respectée en Italie. C'est une responsable politique très performante»
Donald Trump

Debout juste derrière lui, la cheffe du gouvernement italien s'est contentée de sourire.

Il n'en est pas à sa première

Le président américain est connu pour proférer des remarques sexistes, parfois extrêmement crues, sans que cela n'ait fait dérailler sa carrière politique. En 2016, il avait été élu pour la première fois un mois après la publication d'une ancienne vidéo dans laquelle il se vantait d'utiliser sa célébrité pour «choper (les femmes) par la chatte». (jzs/ats)

Donald Trump n'a pas aimé se faire sermonner
Video: watson
