Donald Trump ne loupe jamais une occasion de taper sur son prédécesseur. watson

Trump réagit aux «aliens» d'Obama: «Il n'aurait pas dû»

Une blague de Barack Obama sur l’existence des extraterrestres a provoqué la colère de Donald Trump, qui accuse son prédécesseur d’avoir divulgué des informations «classifiées».

Donald Trump a affirmé jeudi que son prédécesseur Barack Obama avait livré des «informations classifiées» lorsqu’il a suggéré, sur un ton léger, dans un podcast, que les extraterrestres existaient bel et bien. Interrogé à bord de l’avion présidentiel sur les récents propos de Barack Obama, qui ont ravivé des théories du complot sur le sujet, il a déploré:

«Il a donné des informations classifiées, il n’est pas censé faire ça» Donald Trump

«Je ne sais pas s’ils sont réels ou non», mais l’ex-président démocrate a «commis une énorme erreur», a asséné Donald Trump, qui ne rate jamais une occasion d’égratigner son prédécesseur. Il a récemment diffusé sur son compte Truth Social une vidéo où Barack Obama est grimé en singe aux côtés de Michelle Obama.

A la fin d’un podcast diffusé le week-end dernier, Barack Obama, en bras de chemise, répondait à une question sur l’existence des extraterrestres

«Ils sont réels, mais je ne les ai pas vus» Barack Obama, sur le podcast de Brian Tyler Cohen

Il ajoutait lors de cette interview décontractée qu’il n’existait pas à sa connaissance «d’installation souterraine» visant à cacher leur existence, comme le suggèrent certaines théories complotistes.

Face aux réactions sur les réseaux sociaux, l’ex-président a publié dimanche soir un message sur son compte Instagram pour clarifier sa position, assurant qu’il n’avait tenu ces propos que pour rester dans le ton léger du podcast. «Statistiquement, l’univers est tellement vaste que les chances qu’il y ait de la vie ailleurs sont élevées», a-t-il précisé.

«Mais les distances entre les systèmes solaires sont si grandes que les chances que nous ayons reçu la visite d’extraterrestres sont faibles et je n’ai vu aucune preuve, durant ma présidence, que des extraterrestres aient pris contact avec nous. Vraiment!» (mbr/afp)

