Vidéo raciste: Barack Obama dénonce un «spectacle de clowns»

Aux États-Unis, Barack Obama a déploré le «spectacle de clowns» offert par la classe politique. Une réaction au partage par Donald Trump d'une vidéo raciste dépeignant l'ex-président démocrate en singe.

Plus de «International»

Le démocrate a pris la parole dans un podcast américain. Keystone

Barack Obama a par ailleurs durement critiqué des opérations anti-immigration, dignes selon lui d'une dictature.

Plutôt discret dans les médias, l'ancien dirigeant s'est exprimé dans un podcast politique diffusé samedi soir où il s'inquiète de dérives des Etats-Unis sous son successeur républicain.

Le commentateur de gauche, Brian Tyler Cohen l'interroge en particulier sur la «dégradation du discours» politique américain et cite comme exemple la vidéo largement dénoncée comme raciste diffusée puis supprimée sur le compte de Donald Trump au début du mois sur le réseau Truth Social.

On vous en parlait là ⬇️ Trump supprime une vidéo raciste des Obama postée «par erreur»

La majorité des Américains «trouve ce comportement profondément troublant», répond Obama, sans mentionner explicitement la vidéo ni son successeur républicain.

«Il y a une sorte de spectacle de clowns sur les réseaux sociaux et à la télévision, et ce qui est vrai, c'est que ça ne semble provoquer aucune honte parmi les gens qui, auparavant, estimaient qu'il fallait faire preuve d'une certaine décence, d'un sens des convenances et de respect pour la fonction, n'est-ce pas? Cela s'est perdu»

La vidéo, à laquelle il n'avait pas encore réagi, représente les visages de Barack Obama, premier président noir du pays, et son épouse Michelle Obama sur des corps de singes, suscitant de nombreuses critiques de la part des démocrates et de certains républicains.

Donald Trump a minimisé les critiques et a affirmé n'avoir pas vu la partie en question de la vidéo, la Maison Blanche affirmant qu'un membre de son personnel était responsable de la publication.

Le milliardaire a une animosité particulière contre Barack Obama, figure très populaire auprès des Américains. Il ne l'appelle que «Barack Hussein Obama», utilisant son deuxième prénom, et a contribué à diffuser des théories du complot autour de la nationalité du démocrate.

Pendant sa campagne, le dirigeant républicain avait multiplié les déclarations violentes contre les immigrés et répercuté de fausses informations aux relents racistes.

«Espoir»

Dans la même interview, Obama se montre très virulent concernant les agissements de la police de l'immigration (ICE) et de la police des frontières à Minneapolis, jusqu'à la fin de leur déploiement cette semaine.

«Le comportement dévoyé d'agents du gouvernement fédéral est profondément préoccupant et dangereux», assène-t-il, évoquant des comportements «que nous avons vus par le passé dans des pays autoritaires et dans des dictatures».

Le démocrate avait déjà critiqué les agissements de l'ICE le mois dernier, appelant à un «sursaut» des citoyens alors que les valeurs fondamentales sont «attaquées».

Dans le podcast, il salue la résistance opposée à ces opérations: «Ce sont des citoyens qui disent, de manière systématique et organisée: "ce n'est pas l'Amérique en laquelle nous croyons", et nous allons résister, nous allons riposter avec la vérité, et avec des caméras et avec des manifestations pacifiques».

«Ce type de comportement héroïque et persistant de la part de gens ordinaires, malgré les températures négatives, devrait nous donner de l'espoir», ajoute Barack Obama. (ats)