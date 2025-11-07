L'image a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux. Image: X

Il s'effondre derrière Trump

Invité à la Maison-Blanche, un représentant de la pharma a fait un malaise en présence du président américain dans le Bureau ovale.

Un représentant d'une société pharmaceutique a fait un malaise jeudi pendant un événement consacré au prix des médicaments, en présence de Donald Trump dans le Bureau ovale.

Alors que le patron de l'un des laboratoires conviés pour annoncer une baisse du tarif de traitements phares contre l'obésité faisait une déclaration, un homme s'est affaissé derrière lui.

«Ce monsieur va bien»

Le président américain, qui était assis, s'est levé. Il s'est tenu debout derrière son bureau pendant que plusieurs personnes allaient porter assistance à cet homme, dont l'identité n'est pas connue.

La séquence 👇 Vidéo: watson

«Le représentant de l'une des entreprises s'est évanoui. Le service médical de la Maison Blanche est rapidement intervenu et ce monsieur va bien», a fait savoir ensuite la porte-parole de l'exécutif américain, Karoline Leavitt. (jzs/afp)