brouillard
DE | FR
burger
International
Donald Trump

Il fait un malaise derrière Trump à la Maison-Blanche

Un invité fait un malaise en présence de Trump dans le Bureau ovale.
L'image a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux.Image: X

Il s'effondre derrière Trump

Invité à la Maison-Blanche, un représentant de la pharma a fait un malaise en présence du président américain dans le Bureau ovale.
07.11.2025, 08:3507.11.2025, 08:35

Un représentant d'une société pharmaceutique a fait un malaise jeudi pendant un événement consacré au prix des médicaments, en présence de Donald Trump dans le Bureau ovale.

Alors que le patron de l'un des laboratoires conviés pour annoncer une baisse du tarif de traitements phares contre l'obésité faisait une déclaration, un homme s'est affaissé derrière lui.

«Ce monsieur va bien»

Le président américain, qui était assis, s'est levé. Il s'est tenu debout derrière son bureau pendant que plusieurs personnes allaient porter assistance à cet homme, dont l'identité n'est pas connue.

La séquence 👇

Vidéo: watson

«Le représentant de l'une des entreprises s'est évanoui. Le service médical de la Maison Blanche est rapidement intervenu et ce monsieur va bien», a fait savoir ensuite la porte-parole de l'exécutif américain, Karoline Leavitt. (jzs/afp)

epa12503240 White House Press Secretary Karoline Leavitt speaks to reporters in the White House briefing room in Washington, DC, USA, 04 November 2025. Leavitt answered questions on the elections, SNA ...
Karoline LeavittKeystone
L'actu internationale jour et nuit
La Suisse accusée de porter un «coup dur» au rail européen
3
La Suisse accusée de porter un «coup dur» au rail européen
de Christoph Bernet
L'«énorme erreur de jugement» de l'ex-épouse d'Andrew va lui coûter cher
1
L'«énorme erreur de jugement» de l'ex-épouse d'Andrew va lui coûter cher
de Marie HEUCLIN, Londres
On a pris le «train tueur» qui fait un mort tous les 13 jours
On a pris le «train tueur» qui fait un mort tous les 13 jours
de Fred Valet
Le «spam»: la tactique ukrainienne dont l'Occident devrait s'inspirer
1
Le «spam»: la tactique ukrainienne dont l'Occident devrait s'inspirer
J'ai visité les lieux les plus glauques de Tchernobyl
J'ai visité les lieux les plus glauques de Tchernobyl
de joel espi, tchernobyl
Le sable du Sahara est radioactif: est-ce la faute des Français?
3
Le sable du Sahara est radioactif: est-ce la faute des Français?
de Charlotte Skonieczny
Thèmes
Trump semble visiblement perdu lors de sa visite au Japon
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Voici combien coûtera le train de nuit CFF pour la Suède
2
Cet athlète «suisse» gagne plus que Federer, Xhaka et Josi réunis
3
Shaqiri peut construire sa maison de luxe, mais à une condition
On en sait plus sur le crash d'un avion UPS aux Etats-Unis
Un avion-cargo à destination de Hawaï s'est écrasé mardi à Louisville. Les autorités locale font état d'un bilan de 12 morts et donnent davantage de détails sur le drame.
Au moins douze personnes sont mortes dans l'écrasement d'un avion-cargo dont un moteur s'est détaché au décollage de l'aéroport de Louisville (centre-est des Etats-Unis), selon les autorités. L'appareil, un McDonnell Douglas MD-11 du transporteur américain UPS qui devait rejoindre Hawaï, s'est écrasé mardi en fin d'après-midi, détruisant des bâtiments et engendrant un impressionnant panache d'épaisse fumée.
L’article