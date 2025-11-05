assez ensoleillé11°
DE | FR
burger
International
Mexique

La présidente mexicaine agressée sexuellement en pleine rue

Claudia Sheinbaum agressée à Mexico.
Une image de l'agresseur.Image: screenshot

La présidente mexicaine agressée sexuellement en pleine rue

En pleine rencontre avec des habitants, la présidente mexicaine a été agressée. L’affaire relance le débat sur la violence machiste au Mexique.
05.11.2025, 15:3805.11.2025, 15:42

Lors d’une visite dans le centre historique de Mexico, la présidente Claudia Sheinbaum a été victime d’une agression sexuelle. L’incident relance le débat sur la violence faite aux femmes et sur les failles du dispositif de sécurité.

La cheffe de l’Etat mexicain s’entretenait avec des habitants lorsque l’homme s’est approché par le côté, a passé un bras autour d’elle et a tenté d’embrasser la présidente de 63 ans, comme le montrent plusieurs vidéos du moment. Il semble ensuite vouloir la toucher à la poitrine avant d’être repoussé par un agent de sécurité.

Les images 👇

Vidéo: instagram

D’après le quotidien « El Universal », l’agresseur a été arrêté. Le parquet l’accuse de harcèlement et d’abus sexuels. De nombreuses voix se sont élevées pour dénoncer la légèreté du dispositif de protection, le suspect ayant pu s’approcher de la présidente sans difficulté apparente. Comme son prédécesseur Andrés Manuel López Obrador, Sheinbaum refuse d’être escortée par l’unité militaire prévue pour ce rôle.

Claudia Sheinbaum, la «dame de glace» qui va régner sur le Mexique

Vague de réactions

«S’ils touchent à la présidente, ils nous touchent toutes», a réagi sur X la maire de Mexico, Clara Brugada:

«Nous réaffirmons aujourd’hui notre engagement envers une politique de tolérance zéro face à la violence faite aux femmes. Dans cette ville, le harcèlement n’a pas sa place.»

Première femme à la tête du Mexique, Claudia Sheinbaum a fait de la défense des droits des femmes l’un des piliers de son programme. Selon l’Institut national de la statistique, près d’une Mexicaine sur deux a déjà subi des violences sexuelles au cours de sa vie. (jah avec dpa)

L'actu internationale jour et nuit
La Suisse accusée de porter un «coup dur» au rail européen
1
La Suisse accusée de porter un «coup dur» au rail européen
de Christoph Bernet
L'«énorme erreur de jugement» de l'ex-épouse d'Andrew va lui coûter cher
L'«énorme erreur de jugement» de l'ex-épouse d'Andrew va lui coûter cher
de Marie HEUCLIN, Londres
On a pris le «train tueur» qui fait un mort tous les 13 jours
On a pris le «train tueur» qui fait un mort tous les 13 jours
de Fred Valet
Le «spam»: la tactique ukrainienne dont l'Occident devrait s'inspirer
Le «spam»: la tactique ukrainienne dont l'Occident devrait s'inspirer
J'ai visité les lieux les plus glauques de Tchernobyl
J'ai visité les lieux les plus glauques de Tchernobyl
de joel espi, tchernobyl
Le sable du Sahara est radioactif: est-ce la faute des Français?
3
Le sable du Sahara est radioactif: est-ce la faute des Français?
de Charlotte Skonieczny
Thèmes
«C'est une honte!»: Tensions avant l'ouverture de Shein à Paris
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Shaqiri peut construire sa maison de luxe, mais à une condition
2
Le monde du ski est secoué par des perquisitions
3
Le «spam»: la tactique ukrainienne dont l'Occident devrait s'inspirer
Les Californiens «ont envoyé un message fort» à Trump
La «proposition 50» visant à redécouper la carte électorale de la Californie en faveur des démocrates a été approuvée mardi. Le gouverneur Gavin Newsom s'en félicite et tacle Donald Trump.
Les Californiens ont approuvé mardi, selon plusieurs médias américains, un texte visant à redécouper leur carte électorale en faveur des démocrates. Ces derniers cherchent à compenser ce qu'ont fait au Texas les républicains sous la pression de Donald Trump.
L’article