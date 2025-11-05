Une image de l'agresseur. Image: screenshot

La présidente mexicaine agressée sexuellement en pleine rue

En pleine rencontre avec des habitants, la présidente mexicaine a été agressée. L’affaire relance le débat sur la violence machiste au Mexique.

Lors d’une visite dans le centre historique de Mexico, la présidente Claudia Sheinbaum a été victime d’une agression sexuelle. L’incident relance le débat sur la violence faite aux femmes et sur les failles du dispositif de sécurité.

La cheffe de l’Etat mexicain s’entretenait avec des habitants lorsque l’homme s’est approché par le côté, a passé un bras autour d’elle et a tenté d’embrasser la présidente de 63 ans, comme le montrent plusieurs vidéos du moment. Il semble ensuite vouloir la toucher à la poitrine avant d’être repoussé par un agent de sécurité.

Les images 👇 Vidéo: instagram

D’après le quotidien « El Universal », l’agresseur a été arrêté. Le parquet l’accuse de harcèlement et d’abus sexuels. De nombreuses voix se sont élevées pour dénoncer la légèreté du dispositif de protection, le suspect ayant pu s’approcher de la présidente sans difficulté apparente. Comme son prédécesseur Andrés Manuel López Obrador, Sheinbaum refuse d’être escortée par l’unité militaire prévue pour ce rôle.

Vague de réactions

«S’ils touchent à la présidente, ils nous touchent toutes», a réagi sur X la maire de Mexico, Clara Brugada:

«Nous réaffirmons aujourd’hui notre engagement envers une politique de tolérance zéro face à la violence faite aux femmes. Dans cette ville, le harcèlement n’a pas sa place.»

Première femme à la tête du Mexique, Claudia Sheinbaum a fait de la défense des droits des femmes l’un des piliers de son programme. Selon l’Institut national de la statistique, près d’une Mexicaine sur deux a déjà subi des violences sexuelles au cours de sa vie. (jah avec dpa)