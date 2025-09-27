Keystone

Trump ordonne le déploiement de l'armée à Portland

Le président américain entend renforcer la sécurité dans la ville de l'Ouest des Etats-Unis.

Le président américain Donald Trump a ordonné samedi le déploiement de l'armée dans une nouvelle ville, Portland, dans le nord-ouest des Etats-Unis, et «autorise l'usage de la force si nécessaire».

Le président américain a écrit sur sa plateforme Truth Social: