en partie ensoleillé13°
DE | FR
burger
International
Donald Trump

Trump ordonne le déploiement de l'armée à Portland

Donald Trump autorise l&#039;armée à faire usage de la force si nécessaire (archives).
Keystone

Trump ordonne le déploiement de l'armée à Portland

Le président américain entend renforcer la sécurité dans la ville de l'Ouest des Etats-Unis.
27.09.2025, 17:2427.09.2025, 17:24

Le président américain Donald Trump a ordonné samedi le déploiement de l'armée dans une nouvelle ville, Portland, dans le nord-ouest des Etats-Unis, et «autorise l'usage de la force si nécessaire».

72% d'étrangers dans les prisons suisses? Trump a raison, mais...

Le président américain a écrit sur sa plateforme Truth Social:

«J'ordonne au ministre de la Défense, Pete Hegseth, de déployer toutes les troupes nécessaires pour protéger Portland ravagé par la guerre, et nos installations de ICE (la police de l'immigration, ndlr) assiégées par des Antifa et d'autres terroristes intérieurs.»
L'actu internationale jour et nuit
Donald Trump a trouvé son double démocrate et ça ne lui plait pas
2
Donald Trump a trouvé son double démocrate et ça ne lui plait pas
de Christoph Cöln
Xi, Poutine et Kim défient Trump lors d'un défilé géant
Xi, Poutine et Kim défient Trump lors d'un défilé géant
de Ludovic EHRET, Laurent LOZANO
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
de Stefan Bühler
Washington accuse l’Europe de «prolonger la guerre en Ukraine»
3
Washington accuse l’Europe de «prolonger la guerre en Ukraine»
de Thomas Wanhoff
Trump souffre du même mal que Poutine: «Leur santé est une arme de guerre»
Trump souffre du même mal que Poutine: «Leur santé est une arme de guerre»
de Fred Valet
La Norvège a une arme secrète contre le CO2 et la Suisse veut en profiter
La Norvège a une arme secrète contre le CO2 et la Suisse veut en profiter
de Niels Anner
Thèmes
Des faux tournages réalisés par IA ont bernés les internautes
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Attention à ces changements de loi en octobre
2
Un bus Migros crée l'émoi dans ce village romand
3
Les Suisses restent le deuxième peuple le plus riche du monde
La Russie a une nouvelle tactique pour «conquérir des territoires»
L'armée russe utilise une nouvelle stratégie d'assaut par petits groupes sur le front ukrainien. Celle-ci lui permet de «paralyser» la logistique ukrainienne et revendiquer des avancées en utilisant peu de soldats.
Les troupes russes utilisent une nouvelle stratégie consistant à mener de nombreux assauts avec de très petits groupes de soldats afin de pénétrer les défenses ukrainiennes en utilisant moins d'hommes, a affirmé le commandant en chef des armées ukrainiennes, Oleksandre Syrsky.
L’article