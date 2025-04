Keystone

Triste ambiance au gala des correspondants à la Maison-Blanche

La réunion annuelle des journalistes à Washington a eu lieu sans Donald Trump. Ses attaques contre la presse et son absence ont gâché la fête.

C'est sans vraiment avoir le coeur à la fête que l'Association des correspondants à la Maison Blanche a tenu samedi son gala annuel, boudé par Donald Trump, qui depuis son retour au pouvoir malmène les médias traditionnels.

Il s'agit de «célébrer le Premier amendement» de la Constitution américaine, qui garantit la liberté de la presse, avait souligné en amont le président de cette vénérable organisation, Eugene Daniels, dans un entretien avec le site Status News, spécialisé dans l'actualité des médias.

Le protocole bien rodé du dîner, autour duquel s'organise tout un week-end de cocktails et autres mondanités, a été modifié pour, selon lui, «s'adapter à l'humeur» des journalistes.

Il a fallu défendre la presse

Lors du dîner samedi soir, dans un contexte de défiance envers les médias alimentée par le président républicain, Eugene Daniels a déclaré:

«Nous ne sommes pas des ennemis du peuple, nous ne sommes pas des ennemis de l'état»

Eugene Daniels a également exprimé son soutien à l'agence américaine Associated Press, privée d'accès à la Maison Blanche par Donald Trump, ainsi qu'à la radio publique Voice of America, que le dirigeant entend fermer.

Le journaliste Anthony Zurcher de la BBC, récompensé pour sa couverture de la guerre à Gaza a lancé à l'assistance:

«Continuez d'aller de l'avant, continuez de vous battre, et continuez de ne pas avoir peur» Anthony Zurcher

Donald Trump était à Rome

L'usage veut que le président américain participe à la soirée, une affaire assez guindée en smoking et robes longues, pour féliciter quelques journalistes distingués pour leur travail, et prononcer une allocution émaillée de blagues, mais aussi écouter le discours impertinent d'un ou d'une humoriste choisie par l'Association.

Mais Donald Trump, qui avait déjà boudé le gala tout au long de son premier mandat, n'est comme prévu pas venu, d'autant qu'il a assisté samedi à Rome aux obsèques du pape François et s'y est entretenu avec son homologue ukrainien Volodymr Zelensky.

On a évité les blagues

Il n'y a pas non plus eu de sketch acerbe devant les centaines d'invités réunis au sous-sol d'un hôtel de Washington, des journalistes, des responsables politiques, des lobbyistes et une vedette censée apporter une touche de glamour au «bal des premiers de la classe», le surnom de ce gala («nerd prom»).

L'Association des correspondants avait décidé de décommander l'humoriste Amber Ruffin, pour, selon un communiqué, que l'attention ne se focalise pas «sur les divisions politiques» mais sur les prix et bourses distribués pendant la soirée.

Des journalistes de CNN Des têtes connues de la chaînes américaine: Phil Rucker, Wolf Blitzer, Pamela Brown, Dana Bash, Kaitlan Collins, Jeff Zeleny. Keystone

La comédienne afro-américaine avait répondu à cette annulation sur un ton féroce pendant l'émission de l'humoriste Seth Meyers:

«La raison pour laquelle nous avons une presse libre, c'est pour être gentils avec les républicains pendant des dîners chics» Seth Meyers

C'est l'équipe de Trump qui gère tout désormais

Depuis des décennies, l'Association des correspondants à la Maison-Blanche régulait l'accès des journalistes au président américain, dans le Bureau ovale ou dans l'avion présidentiel.

La porte-parole de la Maison-Blanche Karoline Leavitt, au diapason d'un président qui traite régulièrement les journalistes de «menteurs» et même d'«ennemis du peuple», a mis fin à cette pratique.

Elle ménage désormais une large place à ceux qu'elle appelle les «nouveaux médias», des influenceurs, podcasteurs ou présentateurs de télévision qui soutiennent le plus souvent ouvertement Donald Trump.

Associated Press a vu son accès fortement restreint et parfois totalement supprimé pour ne pas avoir adopté l'appellation de «Golfe d'Amérique» décrétée par le président Trump à la place de Golfe du Mexique, une décision qu'elle a attaquée en justice.

L'administration Trump a aussi entamé le démantèlement, là aussi contesté devant les tribunaux, des «voix» de l'Amérique à l'étranger, comme Voice of America mais aussi Radio Free Europe/Radio Liberty, ou Radio Free Asia, alors que les radios et télévisions publiques NPR et PBS voient leur financement fédéral menacé.

Donald Trump a également lancé des attaques judiciaires contre la chaîne privée CBS, le journal local The Des Moines Register, et fait plier ABC (groupe Disney), qui a versé 15 millions de dollars sous la menace d'un procès en diffamation. (sda/ats/afp)