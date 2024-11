Le jet privé de Trump est nappé d'or

Kai Trump a tourné un vlog à bord de l'avion privé de son grand-père. GC Images

Youtubeuse à ses heures perdues, la petite-fille de Donald Trump vient de publier une vidéo à bord de l'avion de son célèbre grand-père - nous offrant un rare aperçu du zinc tout en dorures, canapés moelleux et bois vernis.

Ce n'est pas tous les jours qu'on a le privilége d'observer le lit dans lequel le futur président américain Donald Trump pique un roupillon entre deux meetings. Heureusement, grâce à sa petite-fille Kai, 17 ans, accessoirement nouvelle idole des MAGA et fille aînée du truculent Don Jr, le fantasme est désormais accompli.

Entre deux cours à l'université de Floride et passages sur le green, l'adolescente et golfeuse émérite se pique de raconter son quotidien au travers de vlogs sur YouTube. Force est de constater que ça marche. Depuis le lancement de sa chaîne il y a un mois, Kai Trump cumule déjà près d'un demi-million d'abonnés et ses vidéos des millions de vues.

Visite guidée de Trump Force One

Ce week-end, c'est à bord de l'avion bien-aimé de son aïeul que la jeune femme s'est mise en scène. Flanquée d'une copine et d'un coréalisateur, Kai ouvre le bal dans un salon à l'ambiance feutrée, où les coussins brodés côtoient le bois verni.

Après avoir esquissé quelques pas de la danse désormais emblématique de son grand-père, Kai se prélasse dans le canapé en grignotant une tranche de fruit frais. Puis, elle se lance dans un «home tour» de Trump Force One, l'avion privé de Donald Trump qu'il a acheté en 2011 pour 100 millions de dollars, où les intérieurs sont pourvus d'un placage en or 24 carats - jusqu'aux boucles de ceinture de sécurité aux robinets de la salle de bain.

Selon un documentaire sur l'avion réalisé en 2013, il y airait «suffisamment d'or» dans Trump Force One pour que, une fois «fondu, il puisse servir à plaquer l'extérieur d'un bus Greyhound».

En direction de la tête de l'avion, Kai passe notamment devant la chambre principale, pourvue d'un lit double avec des oreillers ornés du blason de la famille Trump.

La visite se termine dans le cockpit, où, bien calée au fond d'un siège recouvert de fourrure, Kai assiste avec joie à l'atterrissage.

Après l'avion présidentiel ou les coulisses de la soirée d'élection de Trump à Mar-a-Lago, force est d'admettre qu'on se réjouit de découvrir où nous mènera la jeune demoiselle Trump dans sa prochaine vidéo. Dans le Bureau ovale ou depuis le spa de la Maison-Blanche, qui sait?