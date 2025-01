Il est de retour! Suivez avec nous l'investiture de Donald Trump

A quelques heures de l'investiture, la Bourse suisse a entamé la séance de lundi en tâtonnant. Ses annonces fracassantes, notamment de relever les taxes douanières, vont mettre les investisseurs en alerte ces prochains temps. Dès ce lundi, le républicain a annoncé un déferlement de décrets, notamment pour endiguer ce qu'il qualifie d'«invasion» de migrants sans papiers.



A midi précise, heure de Washington (18h00 en Suisse), le 47e président de la première puissance économique mondiale débutera son second mandat. L'entrée en fonction du milliardaire marque «un tournant majeur après une victoire électorale inattendue. Son investiture mettra l'accent sur l'unité, mais les analystes restent sceptiques quant à sa capacité à dépasser ses positions polarisantes et à traduire cette ambition en actions concrètes», a averti Jon Plassard.



Selon l'expert de Mirabaud Banque, «les premiers jours de sa présidence s'annoncent chargés, avec des promesses audacieuses sur l'immigration, les taxes, l'énergie et la politique étrangère, mais de nombreuses initiatives pourraient être entravées par des contraintes légales, le Congrès et des défis juridiques».



Les annonces de Donald Trump «sont une épée à double tranchant», a de son côté insisté Ipek Ozkardeskaya. Selon l'analyste de Swissquote, «sa politique encourageant la croissance et la dérégulation devraient profiter à l'économie américaine, mais sa politique en matière de taxes douanières va certainement faire remonter l'inflation et retenir la Fed» dans sa volonté d'abaisser davantage ses taux directeurs.



Vers 09h10 à la Bourse suisse, l'indice vedette SMI progressait à peine de 0,08% à 11'995,93 points, après avoir clôturé vendredi en progression de 0,40%. La majorité des valeurs vedettes était dans le vert, avec en tête de classement Swatch (+1,2%), UBS (+1%) et Sandoz (+0,6%).