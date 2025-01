L'épouse de Barack sera absente à l'investiture de Trump. Les spéculations vont bon train. Image: getty, montage: watson

Michelle Obama a disparu

Absente aux funérailles nationales du président Carter la semaine dernière, Michelle Obama ne sera pas non plus aux côtés de son époux Barack lors de l'investiture de Donald Trump. Une annonce dénuée de toute explication qui fait jaillir de nombreuses spéculations.

Dans l'univers palpitant, mais cruel, des personnalités de ce monde, il suffit souvent de ne pas apparaître pour que tout le monde vous cherche. Ce fut, hélas, le cas de la princesse Kate en 2024, fraîchement remise de son cancer. Ou encore de Melania Trump, lorsque son mari était embourbé dans les filets de la justice. C’est aujourd'hui au tour de l'une des premières dames les plus populaires des Etats-Unis de susciter l’inquiétude.

«L’ancienne première dame Michelle Obama n’assistera pas à la prochaine investiture» Communiqué lapidaire du bureau du couple Obama, publié mardi soir

Barack, lui, sera au rendez-vous pour le feu d'artifice trumpiste, le 20 janvier prochain, mais aucune explication ne vient nourrir l'absence bruyante de son épouse. Kate l'a également appris à ses dépens l'an dernier, le flou laisse le champ libre à toutes les interprétations.

D'autant que c'est la deuxième fois en quelques jours que son absence est très remarquée. La semaine dernière, à l'occasion des funérailles nationales de Jimmy Carter, Michelle Obama avait déjà abandonné son mari à la nuée d'ex-présidents encore en vie, ainsi qu'à leur épouse. Une défection qui a d'ailleurs contraint Barack à taper discrètement la discute avec Trump, ce qui a donné naissance à un moment cocasse entre le démocrate et le républicain.

Que se passe-t-il? Où est Michelle Obama et pourquoi boude-t-elle deux rendez-vous publics majeurs dans la vie d'une ancienne première dame? Pour l'heure et pour la plupart des internautes, elle n'aurait tout simplement aucune envie de s'afficher aux côtés de Donald Trump. Un choix qui serait donc politique et personnel.

«Enfin, quelqu'un qui a l'intégrité de défendre ce qui est juste et qui refuse d'être victime d'intimidation» Une internaute au sujet de l'absence de Michelle à l'investiture

«Le refus public de Michelle Obama d'assister à l'investiture est un signe avant-coureur que la division de notre nation, à cause de Trump 2.0, est sur le point de s'aggraver de manière considérable» Un autre internaute qui semble très sûr de lui

Cette théorie peut d'ailleurs être étayée par le fait qu'aux funérailles de Jimmy Carter, Michelle Obama aurait dû être assise pile à côté du futur président des Etats-Unis. De quoi faire se dresser les poils sur les bras de Michelle, si son aversion pour Trump est à ce point épidermique. Mais pourquoi ne pas le dire haut et fort? Pour certains internautes MAGA, on invoque déjà «un manque de respect inexcusable»: «Je suppose qu'elle n'est plus fière d'être américaine, une fois de plus», peut-on notamment lire sur la plateforme X.

De leurs côtés, certains électeurs démocrates un poil catastrophistes, Michelle Obama serait secrètement «au plus mal». Une chose est sûre, à ce stade: cette double absence va faire enfler les spéculations. Et ce n'est jamais pour le meilleur.