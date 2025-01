Comment la Maison-Blanche va effacer toutes traces de Biden

Des camions de déménagement, devant la Maison-Blanche, en janvier 2021. imago

Le personnel de la Maison-Blanche n’a que cinq à six heures pour transformer le lieu de résidence et de travail présidentiel en un espace adapté au nouveau locataire. Une véritable prouesse logistique.

Renzo Ruf, Washington / ch media

Ce lundi, Washington est au centre de l’attention mondiale. Donald Trump, 47e président des Etats-Unis, prêtera serment en fin de matinée (heure locale). Contrairement à la tradition, la cérémonie se déroulera exceptionnellement dans le hall sous la coupole du Capitole, le majestueux bâtiment du Congrès.

Mais en coulisses, l’événement le plus intense se joue à la Maison-Blanche. Ici, une centaine d'employés est mobilisée pour un rituel souvent qualifié de «chaos organisé». Leur mission: effacer toute trace de l’ancien président et préparer la résidence pour le nouveau chef d’Etat. Le défi? Réaliser cette métamorphose en moins de six heures.

Un déménagement entamé bien avant le jour J

Les préparatifs ne débutent évidemment pas lundi matin. Depuis la victoire électorale de Donald Trump, des membres de confiance de sa famille, la «First Family» aux Etats-Unis, collaborent avec le personnel permanent et apolitique de la Maison-Blanche. Majordomes, cuisiniers, agents d’entretien et artisans apprennent à connaître les préférences personnelles des Trump: le dentifrice favori de Donald, les fruits préférés de Melania ou encore les meubles souhaités pour le Bureau ovale.

Parmi ces préparatifs figure une visite dans un entrepôt secret en périphérie de Washington, où sont conservés des centaines de meubles historiques de la Maison-Blanche: tables, chaises, canapés, lustres et miroirs. Ce lieu, dont l’emplacement exact reste confidentiel, permet aux nouveaux occupants de choisir les pièces qui habilleront leur résidence.

Les cartons de déménagement sont généralement entreposés à l’abri des regards, loin du président sortant, qui n’apprécierait pas de croiser ces rappels de son départ imminent. Par mesure de sécurité, aucune entreprise privée n’est impliquée. Seul le personnel de la Maison-Blanche, parfois en poste depuis des décennies, est autorisé à emballer et déballer les affaires.

Un retour pour Donald Trump

Traditionnellement, le président sortant accueille son successeur à la Maison-Blanche pour un thé. Cette pratique, abandonnée par Trump en 2021, est rétablie cette année. Ensuite, les deux présidents se rendent ensemble au Capitole avec leurs entourages respectifs. Pour Joe Biden, 82 ans, ce sera probablement son dernier départ de la scène politique.

Des déménageurs de la Maison-Blanche dans le bureau ovale, le 20 janvier 1969, pour faire place au nouveau président Nixon. Image: Archive Photos

Pendant ce temps, la Maison-Blanche entre dans une effervescence totale: les équipes s’affairent à réaménager les espaces privés du président dans les étages supérieurs de la résidence. Lits remplacés, murs repeints, meubles historiques repositionnés… tout doit être prêt pour l’arrivée des Trump.

Etant donné qu’il s’agit d’un retour pour Donald Trump, cet aménagement est légèrement moins complexe que d'autres par le passé. Les souvenirs de précédents déménagements chaotiques, comme celui des Clinton en 1993, hantent encore certains employés. A l’époque, Bill et Hillary Clinton, jeunes et peu familiers des usages de la Maison-Blanche, avaient imposé des demandes imprévues et parfois irréalistes, provoquant une certaine confusion.

Même des installations récentes ont connu leurs ratés. En 2021, lorsque Joe Biden et son épouse Jill sont arrivés à la Maison-Blanche, personne n’a ouvert la porte principale pour les accueillir. Pendant dix longues secondes, le couple présidentiel a attendu devant l’entrée nord avant qu’un employé ne vienne enfin ouvrir. Espérons que ce type de maladresse ne se reproduira pas cette fois-ci.

(traduit et adapté de l'allemand par mbr)