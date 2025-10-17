dégagé
Donald Trump

Selon Trump, Maduro ne «veut pas jouer au con» avec les Etats-Unis

Donald Trump affirme que Nicolas Maduro cherche à apaiser les tensions avec Washington, alors que les États-Unis multiplient les frappes controversées contre des cibles liées au narcotrafic dans les C ...
Le président américain affirme que Nicolas Maduro a «tout mis sur la table».Keystone
Donald Trump hausse le ton face à Caracas: le président américain affirme que Nicolas Maduro cherche à apaiser les tensions avec Washington, alors que les Etats-Unis multiplient les frappes controversées contre des cibles liées au narcotrafic dans les Caraïbes.
17.10.2025, 22:3117.10.2025, 22:31

Donald Trump a affirmé vendredi que le président vénézuélien Nicolas Maduro était prêt à tout pour apaiser les tensions avec les Etats-Unis. Une déclaration faite au moment où Washington multiplie les frappes dans les Caraïbes contre ce qu'il présente comme des embarcations impliquées dans le narcotrafic.

«Il a tout mis sur la table. (...) Vous savez pourquoi ? Parce qu'il ne veut pas jouer au con avec les Etats-Unis»
Donald Trump depuis la Maison Blanche, en réponse à la question d'un journaliste

Peu avant, le président républicain a révélé qu'un «sous-marin transportant de la drogue» avait été la cible d'une des frappes américaines menées dernièrement dans les Caraïbes.

«Nous avons attaqué un sous-marin, et c'était un sous-marin transportant de la drogue, construit spécifiquement pour transporter d'énormes quantités de drogue», a-t-il affirmé, après une question sur l'existence de survivants rapportée dans la presse américaine. «Ce n'était pas un groupe de gens innocents», a insisté le président américain.

Trump «envisage» des frappes terrestres au Venezuela

«Il est connu qu'une opération contre le narcoterrorisme menée par les Etats-Unis est en cours», a commenté le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio à ses côtés, sans confirmer à ce stade que certains individus ont survécu aux frappes américaines mais en promettant «très prochainement» des «détails».

Moyens militaires importants

Washington a déployé des moyens militaires importants – dont sept navires et des avions de combat furtifs – dans ce qu'il présente comme une lutte contre le narcotrafic dans les Caraïbes et y a mené au moins six frappes depuis début septembre. Au moins 27 personnes ont été tuées au cours de ces frappes. Leur légalité, dans des eaux étrangères ou internationales, contre des suspects ni interceptés ni interrogés, fait débat.

Washington accuse Nicolas Maduro et son gouvernement d'être à la tête d'une vaste organisation de trafic de drogue vers les Etats-Unis. Caracas dément vigoureusement et reproche à Washington d'utiliser le trafic de drogue comme prétexte «pour imposer un changement de régime» au Venezuela et s'emparer des importantes réserves de pétrole du pays. (mbr/ats)

