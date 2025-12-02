Donald Trump et Nicolas Maduro Image: Keystone

Trump a donné un ultimatum à Maduro

Le mois dernier, le président américain a donné une semaine au chef d'Etat pour quitter le Venezuela. Il a depuis décrété la fermeture de l'espace aérien du pays.

Le président américain Donald Trump a donné, le mois dernier, une semaine à son homologue vénézuélien, Nicolas Maduro, pour quitter le pays lors d'un entretien téléphonique, a rapporté mardi Reuters. L'agence de presse a cité quatre sources qui ont fourni davantage de détails sur cette brève conversation qui s'était tenue le 21 novembre.

Donald Trump aurait accordé à Nicolas Maduro une semaine pour quitter le Venezuela avec sa famille et se rendre dans la destination de son choix. Selon deux sources, cette invitation a expiré vendredi. Le lendemain, le président américain a décrété la fermeture de l'espace aérien au-dessus du Venezuela.

Une amnistie demandée

Selon Reuters, Maduro a déclaré à M. Trump qu'il était prêt à quitter le Venezuela à condition que lui et sa famille bénéficient d'une amnistie complète. Il a également demandé la levée des sanctions américaines contre son pays et l'abandon des poursuites engagées contre lui devant la Cour pénale internationale (CPI).

Donald Trump aurait rejeté la plupart de ces demandes lors de cet appel téléphonique de moins de 15 minutes, ce qu'il a confirmé samedi sans fournir plus de détails.

L'administration Trump ne reconnaît pas le président vénézuélien comme chef d'État, mais le considère comme un trafiquant de drogue et le chef d'une organisation terroriste. Depuis septembre, les États-Unis exercent une pression accrue sur le régime de Nicolas Maduro en renforçant leur présence militaire dans la région. (jzs/ats)