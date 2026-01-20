en partie ensoleillé-4°
Donald Trump

Trump expose les messages de son ami Macron

epa12451471 French President Emmanuel Macron (L) and US President Donald Trump (R) shake hands during the greetings ceremony before the family picture at the Gaza Peace Summit in Sharm El-Sheikh, Egyp ...
Emmanuel Macron et Donald Trump lors d'une rencontre en octobre.Image: keystone

Trump expose les messages de son «ami» Macron

Alors que son arrivée à Davos attire tous les regards, le président américain a diffusé sur son réseau social des messages qu'il aurait reçus de la part de dirigeants européens. Ceux-ci y évoquent notamment le Groenland.
20.01.2026, 10:5820.01.2026, 11:11

Donald Trump veut le Groenland et provoque une vague d’inquiétude en Europe. Si le président américain n’hésite pas à employer une rhétorique agressive, les dirigeants européens, eux, tentent de calmer le jeu. Et la manière dont ils s’y prennent a été rendue publique par Trump lui-même.

Sur sa plateforme Truth Social, le Républicain a ainsi diffusé un message qu’il dit avoir reçu du président français Emmanuel Macron. Trump y est qualifié d'«ami». Le chef de l’Etat français y cherche aussi à montrer que, sur le fond, les deux hommes seraient globalement sur la même longueur d’onde.

Voici à quel point Trump inquiète les Suisses

«Nous sommes totalement d’accord sur la Syrie», écrit notamment Macron. Sur l’Iran également, il estime que l’on pourrait «faire de grandes choses». Le Français se montre en revanche sceptique à propos du Groenland. «Je ne comprends pas ce que tu fais», peut-on lire dans le message.

Le message de Trump à Macron
Le message de Trump à Macronscreenshot: x

Macron s’emploie ensuite à organiser une rencontre avec le président américain. Il se dit prêt à mettre sur pied une réunion du G7 après le Forum économique mondial de Davos. Celle-ci pourrait avoir lieu jeudi après-midi à Paris.

«Je peux inviter en marge les Ukrainiens, les Syriens et les Russes»
Macron à Trump

Le président français suggère aussi un dîner commun. «Mangeons ensemble jeudi à Paris avant que tu ne rentres aux Etats-Unis», écrit-il. La réaction de Trump à ces propositions reste floue: aucune réponse n’a été publiée dans son post.

Pour rappel, ces échanges interviennent dans un contexte de tensions entre la France et les Etats-Unis. Le Groenland n’est pas le seul sujet de discorde: Paris a récemment décliné une invitation à participer au Conseil pour la paix à Gaza, ce qui a irrité Trump.

👉Notre suivi en direct du WEF à Davos👈

En réaction, le président américain a brandi la menace de nouveaux droits de douane. «Je vais imposer des taxes de 200% sur ses vins et son champagne», a-t-il lancé lundi à propos de Macron.

Mark Rutte moins critique

Mardi matin, Trump a également partagé un autre message – cette fois signé par le secrétaire général de l’Otan, Mark Rutte. Le Néerlandais y évoque lui aussi le Groenland, mais sur un ton nettement moins critique que celui de Macron.

epa12646776 NATO Secretary General Mark Rutte addresses the Renew Europe Global Europe Forum 2026 at the European Parliament in Brussels, Belgium, 13 January 2026. Renew Europe is hosting a high-level ...
Le secrétaire général de l'OTAN, Mark RutteImage: keystone

«Mr. le président, cher Donald», écrit Rutte en ouverture. Il qualifie ensuite l’engagement de Trump en Syrie «d’incroyable» et promet:

«J’utiliserai mes apparitions médiatiques pour mettre en avant ton travail là-bas, à Gaza et en Ukraine»

Concernant le Groenland, Rutte se dit déterminé à trouver «une voie à suivre». «J’ai hâte de te voir», conclut-il. (dab/jzs)

Le message de Mark Rutte.
Le message de Mark Rutte. screenshot: truth social
