brouillard
DE | FR
burger
International
Australie

Australie: elle se noie après une attaque de dingos

Dingo Canis familiaris dingo, adult Rudel auf Felsen wachsam, Phillip Island, Gippsland, Victoria, Australien, Ozeanien *** Dingo Canis familiaris dingo , adult pack on rocks alert, Phillip Island, Gi ...
Les dingos seraient arrivés en Australie il y a 4000 à 5000 ans..Image: www.imago-images.de

Une jeune femme se noie après une attaque de dingos en Australie

Le corps de Piper James, 19 ans, a été retrouvé sur une plage de l'île de K'gari, dans l'Etat du Queensland. Attaquée par une meute de dingos, elle a subi de multiples blessures avant de se noyer.
06.03.2026, 07:3606.03.2026, 07:36

Une Canadienne s'est noyée après avoir été blessée lors d'une attaque de dingos, des chiens sauvages, sur une île de l'est de l'Australie, a déclaré vendredi l'autorité chargée de l'enquête. La jeune femme de 19 ans avait subi de multiples blessures avant de se noyer.

Le corps de Piper James, 19 ans, a été retrouvé le 19 janvier sur une plage de l'île de K'gari, classée au patrimoine mondial, dans l'Etat du Queensland. «Piper est décédée des suites d'une noyade après avoir subi de multiples blessures causées par ou résultant d'une attaque de dingos», a déclaré le tribunal local spécialisé qui enquête sur les décès inattendus, soudains, violents ou indéterminés.

Un chat envoie une Romande à l'hôpital: «C'était comme un pitbull»

«L'enquête sur la mort de Piper est en cours et aucune autre information ne peut être fournie pour le moment», a ajouté un porte-parole du tribunal.

Une meute sera euthanasiée

A la suite du décès de Piper James, le gouvernement du Queensland a déclaré qu'une meute de 10 dingos soupçonnés d'être impliqués serait euthanasiée après que des gardes forestiers ont observé un «comportement agressif».

Cette décision a engendré des débats sur la manière de traiter les dingos de l'île, des canidés de couleur sable qui seraient arrivés en Australie il y a 4000 à 5000 ans. Des experts de la faune sauvage pensent que les interactions entre les humains et les dingos devraient être mieux gérées, mais que tuer ces animaux pourrait menacer la population de dingos de l'île, estimée entre 70 et 200 individus. (jzs/ats)

L'actu internationale jour et nuit
Enquête à Lyon après un salut nazi visant un rabbin
Enquête à Lyon après un salut nazi visant un rabbin
Comment Trump secoue à nouveau l'économie suisse
Comment Trump secoue à nouveau l'économie suisse
Le retrait des Etats-Unis de l’Otan a déjà commencé
4
Le retrait des Etats-Unis de l’Otan a déjà commencé
de Remo Hess, Bruxelles
Du Poutine, du Trump et de l'IA: les meilleures caricatures de la semaine
Du Poutine, du Trump et de l'IA: les meilleures caricatures de la semaine
Thèmes
Quand le plus petit chien du monde rencontre le plus grand
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Une mine s'effondre en RDC: plus de 200 morts
En République démocratique du Congo, le site minier de Rubaya, contrôlé par le groupe armé M23, a été le théâtre d'une tragédie mercredi.
Le gouvernement congolais a avancé le chiffre de plus de 200 morts dans un éboulement sur le site minier de Rubaya contrôlé par le M23 et où les autorités congolaises ne sont plus présentes depuis 2024, dans un communiqué publié mercredi.
L’article