On a notamment accusé Trump de dormir pendant son propre procès à New York. image: getty

Trump dort-il durant son procès? On y était, on vous raconte

Donald Trump est jugé depuis trois semaines à New York. Les caméras de télévision ne sont pas autorisées dans ce procès historique contre le républicain. Notre correspondant aux Etats-Unis y a pourtant assisté de près ces derniers jours.

Renzo Ruf, New York / ch media

Plus de «International»

Donald Trump donne l'impression que tout cela ne le concerne pas. Dans la salle 1530 d'un tribunal local de New York, le procureur peut bien parler des manquements personnels de l'ancien président, l'homme qui fait l'objet de ce procès sordide est simplement assis là, sans réaction.

Souvent, les yeux de Trump sont fermés, comme s'il écoutait attentivement les procureurs ou les témoins parler des liaisons extraconjugales, des pots-de-vin et de la carrière politique des accusés. Mais lorsque les jurés sont présents, il ne réagit pas directement à ce qui est dit - même lorsque son nom est mentionné ou que des choses peu flatteuses sont dites à son sujet.

Au lieu de ça, il prend la pose: il fait une grimace avec sa bouche et se penche en arrière sur son siège en cuir rouge foncé dans son costume bleu mal ajusté. A moins qu'un agent de sécurité ne me bloque la vue, je peux apercevoir, depuis le banc en bois inconfortable, celui qui est sans doute le blond le plus célèbre du monde. La semaine dernière, j'ai été le premier journaliste suisse à suivre la procédure pénale contre Donald Trump directement depuis la salle d'audience.

Dort-il? Il dément

Parfois, Trump semble aussi s'assoupir brièvement - il est toutefois difficile de le juger à distance. Il dément bien sûr qu'il dorme pendant son procès.

«Je ferme parfois simplement mes merveilleux yeux bleus» Trump sur Truth Social

Mais les avocats Todd Blanche et Emil Bove, qui encadrent l'ex-président, ne semblent pas vraiment convaincus. Ils adoptent donc une nouvelle stratégie pour que l'accusé de 77 ans ne fasse pas trop souvent la sieste avant l'heure. La semaine dernière, ils lui ont donné une pile d'articles de journaux imprimés. L'ex-président les a feuilletés avec empressement, leur chuchotant à l'oreille à chaque fois qu'il trouvait quelque chose d'intéressant.

Le reste du temps, Trump se cantonne dans la posture du martyr impassible. Et il se tient tranquille. Même pendant les nombreuses pauses de la procédure, on n'entend pas sa voix dans la salle d'audience. Et c'est ce qui est vraiment frappant dans ce procès: la procédure pénale tourne certes autour de Trump et des 34 prétendues violations des lois new-yorkaises. Mais dans la salle du juge Juan Merchan, il n'y a pas de place pour des personnalités plus grandes que nature.

Même un Donald Trump n'y est qu'un accusé tout à fait ordinaire. Symptomatiquement, Merchan s'adresse toujours à lui en l'appelant «Mister Trump», alors que ses avocats insistent sur «President Trump».

Les jurés en tout cas, qui doivent en fin de compte décider de la culpabilité de Trump, ne se montrent pas impressionnés par l'éminent accusé. Lorsqu'ils quittent la salle d'audience, ils évitent de toutes leurs forces de le regarder - alors qu'ils pourraient littéralement toucher l'ex-président.

Trump lance des regards noirs aux critiques

Et lorsque Trump quitte la grande pièce mal aérée, il ne dit rien non plus. Au lieu de cela, Trump laisse parler ses yeux. Mardi, il a ainsi lancé un regard mauvais à George Conway - l'avocat et commentateur était autrefois marié à Kellyanne Conway, qui a joué un rôle central en tant que conseillère dans la victoire électorale de Trump en novembre 2016.

Mais le conservateur est désormais l'un des critiques télévisuels les plus virulents de l'ex-président. Conway, qui avait réussi à obtenir un siège directement dans le couloir, s'est montré visiblement ravi d'avoir provoqué une réaction aussi forte de la part de Trump. Des journalistes célèbres comme Maggie Haberman, du New York Times, qui suivent le procès dans la salle, sont également scrutées d'un œil noir par Trump.

Trump n'est animé que lorsqu'il fait un commentaire pour les caméras de télévision dans le couloir miteux de la salle d'audience. Il s'en prend alors au juge prétendument partial ou à son ancien et futur opposant, le président Joe Biden. Et parfois, il tient des propos tout simplement absurdes.

Jeudi, Trump a répondu à la question d'un journaliste : «Je ne suis pas autorisé à témoigner». Et d'ajouter qu'il est «le candidat du parti républicain et celui qui a une grande avance sur Biden, et je n'ai pas le droit de parler». Puis, après trois minutes - pendant lesquelles il avait parlé - il a pris le chemin de la maison avec son entourage d'avocats, de conseillers et d'agents de sécurité.