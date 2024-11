L'amour de Donald Trump pour la bouffe typiquement américaine n'est un secret pour personne. getty/watson

Trump doit arrêter la malbouffe

De son ancien chef cuistot à ses soutiens politiques, l'entourage du président élu de 78 ans considère d'un mauvais oeil sa passion incommensurable pour McDonald's. Énième avertissement cette semaine.

Plus de «International»

Ce n'est un secret pour personne. Donald Trump n'est pas fin gastronome. Il y aurait un recueil de poèmes à écrire sur son amour pour le filet-o-fish, le Diet Coke (selon la légende, personne ne l'a jamais vu boire un verre d'eau) et le gâteau au chocolat. Double supplément glace à la vanille, sinon ce n’est pas drôle. Un régime qui inquiète ses proches, alors que le septuagénaire s'apprête à rempiler pour quatre ans supplémentaires à la Maison-Blanche.

Du «poison»

A commencer par le gourou autoproclamé de la santé, Robert F. Kennedy Jr. Si l'ancien candidat indépendant à la Maison-Blanche, qui abreuve son public avec ses convictions controversées sur les vaccins, a raison sur un point, c'est que vivre à base de Coca et de McDonald's n'est pas franchement la première recommandation de l'OMS pour augmenter son espérance de vie.

RFK Jr., qui a entre-temps prêté allégeance à Donald Trump, n'a pas hésité à déposer ses angoisses, cette semaine, sur les ondes d'un podcast. Son constat?

«Ce que [Trump] mange est vraiment mauvais» RFK Jr, sur le podcast Joe Polish Show.

«Immangeable», «toxique», «poison»: les mots ne manquent pas dans la bouche de l'ancien candidat, quand il s'agit de décrire la bouffe servie à bord de Trump Force One, tout au long de la course à la Maison-Blanche. «La nourriture de campagne est toujours mauvaise, mais la nourriture dans cet avion est comme du poison», a-t-il déploré.

Donald Trump, en train de déguster son KFC en pleine première campagne présidentielle, en 2016.

«Vous avez le choix entre… Vous n’avez pas le choix. On vous donne soit du KFC, soit des Big Mac. Ça, c'est quand vous avez de la chance. Et le reste, je le considère comme immangeable» RFK Jr.

Une opinion partagée il y a quelques semaines par l'ancien cuisinier de la Maison-Blanche, Andre Rush, dans le tabloïd TMZ. Le chef, qui a également oeuvré sous les administrations de Bill Clinton, de George W. Bush et de Barack Obama, ne tarit pas d'anecdotes sur les habitudes alimentaires du 45e président des Etats-Unis.

Autant dire qu'à l'époque, le cuistot n'avait pas tellement à se prendre la tête sur le menu à proposer.

«Il grignotait un hamburger, le plus souvent. Il était également un grand fan de steaks, de tacos et de pain de viande... le tout arrosé d'un Coca light» Andre Rush, ancien chef cuisinier à la Maison-Blanche.

Quant à savoir si, comme le veut la légende, le chef s'est vu demandé de concocter un hamburger «comme chez McDonald's»… Andre Rush nie farouchement. Heureusement, selon lui, car il se serait contenté de répondre: «Vous n'avez qu'à commander cette cochonnerie».

S'il n'était pas le meilleur client pour des plats élaborés, Donald Trump n'en restait pas moins toujours «amical et élogieux» à l’égard du personnel, ajoute Andre Rush. Avant de lâcher un ultime conseil à l'intention de l'équipe de la Maison-Blanche: si le chef de la première puissance mondiale ne veut pas s'y mettre de lui-même, ce sera au personnel de cuisine de faire preuve de créativité et de tromper le président pour qu'il mange plus sainement.



Nul doute que Melania Trump veillera au grain. La première dame et ex-mannequin, qu'on dit à l'origine des régimes qui ont permis à l'ancien et futur président américain de se délester de plusieurs kilos au fil des ans, n'a pas son pareil quand il s'agit de rabrouer sa moitié sur ses choix alimentaires.