Trump a amnistié l'ex-patron d'une plateforme de cryptomonnaies

Donald Trump

Changpeng Zhao, l'un des pontes de la cryptomonnaie, avait été ciblé par l'administration Biden. Désormais, Donald Trump a cessé les poursuites à son encontre.
23.10.2025, 21:0123.10.2025, 21:01

Donald Trump a amnistié l'ancien patron de la plateforme d'échange de cryptomonnaies Changpeng Zhao. Il avait été condamné en avril 2024 pour violation de la législation antiblanchiment, a indiqué jeudi à l'AFP la porte-parole de la Maison-Blanche Karoline Leavitt.

Cette dernière a justifié cette décision par l'acharnement supposé du gouvernement de l'ancien président américain Joe Biden contre l'entrepreneur, qui avait déjà plaidé coupable et purgé sa peine de quatre mois de prison avant d'être remis en liberté en septembre 2024.

Karoline Leavitt a indiqué:

«Mû par son désir de punir l'industrie des cryptomonnaies, le gouvernement Biden a lancé des poursuites contre M. Zhao sans qu'il ne soit accusé de fraude ou que des victimes aient été identifiées.»

Binance était accusé de violation de la législation américaine sur le blanchiment, permettant à des organisations criminelles de faire transiter des fonds par sa plateforme.

Porté par Trump, le bitcoin bat un nouveau record

En novembre 2023, le groupe a passé, pour éviter un procès, un accord avec le gouvernement américain, qui prévoyait la démission de Changpeng Zhao de ses fonctions de directeur général, ainsi que le versement de quelque 4,3 milliards de dollars d'amendes à deux agences du Trésor américain. Ecarté de toutes fonctions opérationnelles, Changpeng Zhao reste actionnaire majoritaire de Binance.

Réputation ternie

Pour Karoline Leavitt, les poursuites menées par le prédécesseur de Donald Trump «ont gravement terni la réputation des Etats-Unis comme leader en matière de technologie et d'innovation. La guerre du gouvernement Biden contre les crypto est finie.»

Depuis sa campagne présidentielle, Donald Trump s'est mué en défenseur et promoteur du secteur des cryptomonnaies, après l'avoir critiqué durant des années.

Une fois investi, il a allégé le cadre réglementaire imposé à l'industrie des cryptomonnaies, qui avait contribué au financement de sa campagne pour plus de 100 millions de dollars. (sda/ats/blg/afp/belga/svp)

