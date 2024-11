Procès Stormy Daniels: la sentence de Trump reportée

«Aucune loi actuelle n'établit que l'immunité temporaire d'un président exige le rejet d'une procédure pénale postérieure au procès qui a été engagée à un moment où le défendeur n'était pas immunisé contre les poursuites pénales et qui est fondée sur une conduite officielle pour laquelle le défendeur n'est pas non plus immunisé»