en partie ensoleillé18°
DE | FR
burger
International
Donald Trump

Expulsion d'étrangers: un tribunal américain bloque Trump

epa12347176 US President Donald Trump, speaks during an announcement in the Oval Office at the White House in Washington, DC, USA, 02 September 2025. US President Donald Trump is set to announce that ...
Quand Donald Trump a recyclé une loi de 1798 pour expulser des migrants.Keystone

Un tribunal tacle Trump: «La loi a été invoquée de manière inappropriée»

Une cour fédérale bloque l’usage par Donald Trump d’une loi de 1798 pour expulser massivement des migrants, relançant la bataille devant la Cour suprême.
03.09.2025, 09:5203.09.2025, 09:52
Plus de «International»

Une cour fédérale d'appel américaine a bloqué mardi l'utilisation par le président Donald Trump d'une loi sur «les ennemis étrangers», créée en 1798 et utilisée notamment durant les deux guerres mondiales, pour expulser des membres présumés d'un gang vénézuélien.

Le président américain avait invoqué cette loi d'exception en mars dernier, quand il avait expulsé vers le Salvador plus de 200 personnes présentées comme des membres présumés du gang Tren de Aragua.

Cette mère et ses trois fils vivent «un cauchemar» à cause de Trump

Un juge fédéral avait déjà provisoirement suspendu les expulsions fondées sur cette loi jusqu'alors été utilisée uniquement en temps de guerre, notamment à l'encontre des ressortissants japonais et allemands en territoire américain pendant la Seconde Guerre mondiale.

La 5e Cour fédérale d'appel des Etats-Unis a décidé mardi, par deux voix contre une, que Donald Trump ne pouvait pas se fonder sur cette loi pour expulser des migrants au Texas, en Louisiane et au Mississippi.

Comment la juge explique sa décision

«Les conclusions ne soutiennent pas qu'une invasion ou une incursion prédatrice ont eu lieu», a écrit la juge Leslie Southwick dans le jugement consulté par l'AFP:

«Nous concluons donc que les requérants sont susceptibles de prouver que (la loi) a été invoquée de manière inappropriée»

Le texte permet au gouvernement de détenir et d'expulser les citoyens de nations étrangères hostiles en temps de guerre, ou lors d'une «invasion ou incursion prédatrice», a rappelé la cour.

La juge Southwick, avec l'accord d'une assesseure, a accordé une injonction préliminaire bloquant les expulsions. Le troisième juge a en revanche exprimé l'opinion inverse, estimant que se prononcer sur les conditions d'application de la loi relevait d'un «jugement d'ordre politique».

Washington accuse l’Europe de «prolonger la guerre en Ukraine»

Les contestations juridiques de l'utilisation par Trump de cette loi devraient finalement aboutir à la Cour suprême. Le président a fait campagne en promettant d'expulser des millions de migrants sans papiers, et plusieurs de ses ordres exécutifs sur la question ont rencontré une résistance de la part des juges dans tout le pays.

L'actu internationale jour et nuit
Donald Trump a trouvé son double démocrate et ça ne lui plait pas
Donald Trump a trouvé son double démocrate et ça ne lui plait pas
de Christoph Cöln
Xi, Poutine et Kim défient Trump lors d'un défilé géant
Xi, Poutine et Kim défient Trump lors d'un défilé géant
de Ludovic EHRET, Laurent LOZANO
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
de Stefan Bühler
Washington accuse l’Europe de «prolonger la guerre en Ukraine»
Washington accuse l’Europe de «prolonger la guerre en Ukraine»
de Thomas Wanhoff
Trump souffre du même mal que Poutine: «Leur santé est une arme de guerre»
Trump souffre du même mal que Poutine: «Leur santé est une arme de guerre»
de Fred Valet
La Norvège a une arme secrète contre le CO2 et la Suisse veut en profiter
La Norvège a une arme secrète contre le CO2 et la Suisse veut en profiter
de Niels Anner
Thèmes
Notre avis sur le dernier album de Sabrina Carpenter
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
15 mètres au volant lui coûtent 6 mois de retrait de permis en Suisse
2
L'inquiétude continue de grandir autour de Novak Djokovic
3
L'abolition de la valeur locative rapporterait gros à deux cantons romands
Attaque avec «des couteaux de boucher» à Marseille: plusieurs blessés
Un homme a attaqué cinq personnes dans le centre-ville de Marseille. Connu des services de police et de justice, il été abattu par les forces de l'ordre.
Ce mardi, cinq personnes ont été blessées, dont une gravement, en plein centre de Marseille par un homme muni de deux couteaux et d'une matraque, qui venait d'être expulsé de son hôtel.
L’article