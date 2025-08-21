Les tarifs de Trump ont dopé les exportations horlogères

Les Américains se sont hâtés de remplir leurs stocks avant l'application des droits de douane de Donald Trump.getty/watson
Les exportations horlogères suisses en juillet ont nettement rebondi en juillet, portées par les incertitudes liées aux droits de douane américains. En excluant cet effet d'anticipation, elles auraient toutefois légèrement reculé.
21.08.2025, 10:3621.08.2025, 10:36
Le mois dernier, les exportations de garde-temps ont progressé de 6,9% sur un an à 2,4 milliards, selon la statistique mensuelle publiée jeudi par la Fédération de l'industrie horlogère suisse (FH).
En anticipation de droits de douane américains élevés, les exportations horlogères helvétiques vers ce marché ont bondi de 45,0%.
«Ce mouvement essentiellement destiné à constituer des stocks locaux, ne renseigne pas sur l'état réel de la demande»
La FH
Sans cet effet, la branche affiche un repli de 0,9% sur un an, calcule la faîtière.
Le marché nippon inscrit en revanche une forte contraction (-10,1%), tout comme la Chine (-6,5%). Hong Kong (+4,6%) et Singapour (+14,8%) ont sensiblement progressé, tandis que le Royaume-Uni est resté stable (+0,2%).
Les montres en métaux précieux (+5,3%), en acier (+9,1%) et bimétalliques (+16,9%) ont concentré l'essentiel de la valeur exportée. Les volumes sont restés stables (+0,3%), avec plus de 1,4 million de pièces écoulées à l'international.
Par catégories de prix, les montres dont le prix export se situe entre 200 et 500 francs (+7,3%) ainsi que celles dépassant 3000 francs (+9,4%) ont affiché des progressions soutenues. L'entrée de gamme, inférieure à 200 francs, s'est contractée de 1,9%. (mbr/ats)
L'actu en Suisse c'est par ici
Alligator Alcatraz, la nouvelle prison hardcore de Trump en Floride
1 / 12
Alligator Alcatraz, la nouvelle prison hardcore de Trump en Floride
Donald Trump a inauguré ce nouveau centre de détention pour migrants sans papiers le 1er juillet, en présence du gouverneur de Floride Ron DeSantis.
source: reuters / evelyn hockstein
Donald Trump triche-t-il au golf ?
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Selon l'association française de défense des consommateurs, le chocolat contient une quantité «non négligeable» de cadmium, un métal lourd aux effets nocifs pour la santé. Elle préconise de modérer sa consommation, en particulier chez les enfants.
Déguster dans la même journée deux biscuits fourrés Bjorg, un bol de Chocapic et une tasse de chocolat chaud Poulain apporte à un enfant de 10 ans «près de la moitié de la dose maximale quotidienne de cadmium» à partir de laquelle un risque sanitaire est possible, prévient l'UFC-Que Choisir