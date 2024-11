RFK Jr. veut «révolutionner» l'alimentation des Américains

Une étude américaine a révélé que près des trois quarts des adultes américains sont en surpoids ou obèses, contre environ la moitié en 1990. The Image Bank RF

Désigné pour prendre les rênes du très influent ministère de la Santé et des Services sociaux, l'ancien adversaire à la Maison-Blanche et nouveau chouchou de Donald Trump, Robert F. Kennedy Jr., nourrit des projets ambitieux pour révolutionner l'assiette de ses compatriotes.

Hormis le fait d'avoir banni l'alcool, sur le plan alimentaire, Donald Trump et Robert F. Kennedy Jr. n'ont aucun goût en commun. L'un nourrit sans complexes son addiction au Coca zéro, au poulet frit et aux filet-o-fish. L'autre, qui s'astreint à un jeûne intermittent et à une activité physique intense, aurait méthodiquement fait une croix sur tous les aliments transformés de son régime, pour leur préférer les légumes verts et le lait cru.

D'un côté, RJK Jr. transpire dans ses spots de promotion et se vante régulièrement de privilégier une alimentation saine et sans produits transformés. instagram

De l'autre, Donald Trump n'a jamais caché son désintérêt pour un mode de vie «sain».

Voilà pourquoi il semble contre-intuitif de la part du 47e président, qui a servi des plâtrées de hamburgers lors de son premier mandat à la Maison-Blanche, qu'il confie les manettes du ministère de la Santé et des Services sociaux à Robert F Kennedy Jr. Un homme qui assimilait les Big Mac et les KFC servis à bord de l’avion présidentiel à du «poison», pas plus tard que la semaine passée.

S'il rafle la nomination promise, le nouveau ministre à la crédibilité scientifique plus que controversée, antivax et complotiste notoire, aura une influence majeure sur le système politique de santé du pays. Un ministère tentaculaire qui comprend onze agences, dont la toute-puissante Food and Drug Administration (FDA), en charge de réguler environ 80% de l'approvisionnement alimentaire du pays, d'étiqueter les aliments ou encore d'autoriser la mise sur le marché des médicaments.

«Tout brûler»

RFK Jr. compte faire bon usage de son pouvoir, avec une refonte totale du système alimentaire américain. Armé de son initiative MAHA (Make America Healthy Again), l'ancien candidat à la Maison-Blanche entend «mettre fin à l’épidémie de maladies chroniques», la principale cause de décès aux Etats-Unis.

«Rendre l'Américaine saine à nouveau». Un projet gargantuesque et d'autant plus ambitieux qu'on sait que près des trois quarts des adultes américains sont en surpoids ou obèses, contre environ la moitié en 1990, selon une étude américaine fraîchement publiée.

L'objectif est clair, les moyens de MAHA pour y parvenir sont divers. D'une réforme en profondeur de l'agriculture au retrait «immédiat» des aliments transformés des cantines scolaires, en passant par l'interdiction des additifs alimentaires, des pesticides et des produits chimiques toxiques dans les supermarchés.

Les aliments ultra-transformés – qui représentent environ 73% de l’approvisionnement alimentaire américain – contribueraient à la crise de l’obésité. Universal Images Group Editorial

Sans oublier de faire «disparaître» le département de nutrition de la Food and Drug Administration, actuellement en charge de l'étiquetage nutritionnel des aliments.

«Ils ne font pas leur travail. Ils ne protègent pas nos enfants» Robert F. Kennedy Junior

RFK Jr. ne ferait pas partie de la «dream team» de Donald Trump s'il ne partageait pas son intention de faire le ménage et de mettre fin à toute la «corruption» qui gangrénerait l'agence gouvernementale. Armé d'une coalition improbable, composée de membres de gauche comme de droite de l'échiquier politique qui partagent sa volonté de s’attaquer à l’establishment, l'avocat entend apporter des changements radicaux «dès le premier jour» - dont le licenciement de centaines de membres du personnel et de scientifiques de la FDA.



«Si vous travaillez pour la FDA et que vous faites partie de ce système corrompu, j'ai deux messages pour vous: 1. Conservez vos dossiers et 2. Faites vos valises» RJK Jr, dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux après sa nomination

«Je pense que c'est une opportunité unique», s'est réjoui le Dr Mark Hyman, médecin, auteur à succès et ami de longue date de Kennedy , auprès du réseau NPR. «Parce que Trump est le genre de gars qui brûle tout. Robert ne cherche pas un changement progressif.»

Un mal pour un bien

Si la nomination de ce militant anti-vaccin, dont on ne compte plus les affirmations farfelues et non-fondées, à la tête de l'organe de santé le plus puissant du pays, a fait hurler le milieu scientifique, son projet alimentaire a eu le mérite d'être accueilli avec plus de chaleur.

Et tant pis pour ceux qui dénoncent l'hypocrisie de la démarche, après une première administration Trump qui avait repoussé d'un coup de fourchette les efforts visant à rendre les repas scolaires plus sains. «Nous avons maintenant des républicains qui répètent pour l'essentiel ce que l’administration Obama a tenté de faire, mais que les républicains ont bloqué à chaque fois», soupire Marion Nestle, ancienne professeure de nutrition à l'université de New York, au Washington Post.



La plupart des scientifiques s'accordent sur la nécessité de réformes urgentes. Et même sur l'idée d'un grand nettoyage de printemps au sein du département nutrition de la FDA. L'incapacité de l'administration Biden à pousser l'agence à faire passer un étiquetage des emballages pour alerter les consommateurs sur les produits malsains a été «exaspérante».

«Ils ont été inefficaces pour faire quoi que ce soit de significatif» Lindsey Smith Taillie, professeure de nutrition à l'Université de Caroline du Nord, dans le Washington Post.

«RFK Jr. a raison sur certains points», concède également du bout des lèvres le Dr Tom Frieden, ancien directeur du Centre pour le contrôle et la prévention des maladies, à NPR. «Nous sommes confrontés à une crise des maladies chroniques dans ce pays, mais nous devons éviter les solutions simplistes et nous en tenir à la science», ne manque-t-il pas d'ajouter, comme un avertissement, au potentiel futur ministre de la Santé.

D'immenses obstacles

Avant de réussir à éradiquer les «Froot Loops» et autres «Twinkies» des rayons, RFK Jr. aura du pain sur la planche et des ennemis puissants à affronter. Les géants de l'agroalimentaire sont l'une des industries les plus puissantes du pays et sont représentés par des lobby puissants à Washington DC.

Le surpoids et l'obésité augmentent le risque de diabète, d'hypertension artérielle et de maladies cardiaques, et réduire l'espérance de vie, selon une étude publiée la semaine passée dans la revue The Lancet. Image: MediaNews Group RM

Faire passer des réformes allant à l'encontre de leurs intérêts risque de se heurter à «d'énormes vents contraires» au Congrès, en particulier du côté républicain, craint Barry Popkin, professeur de nutrition à la Gillings School of Global Public Health, en Caroline du Nord. D'autant que le GOP n'est pas réputé pour être le parti le plus en faveur de davantage de réglementation. Dans quel domaine que ce soit.

«Etant donné la volonté de réduire les dépenses gouvernementales, ils vont vouloir réduire considérablement les réglementations. Ils l'ont fait sous le premier mandat de Trump, et ils le feront de manière encore plus systématiquement maintenant.»



«D'un côté, il prétend qu'il va tout démanteler. D'un autre côté, il affirme qu'il va réglementer. Partir en guerre (...) et combattre toutes ces mauvaises choses dans l'alimentation. Ces deux choses ne vont pas ensemble» Mary Summers, chercheuse à l’université de Pennsylvanie, dans le New York Times

San oublier qu'améliorer la qualité des denrées alimentaires ne se fera pas sans prix. Alors que la population s'étouffe déjà face au coût de la nourriture qu'elle glisse quotidiennement dans son caddie, pas sûr que les consommateurs fidèles se réjouissent de voir les prix s'envoler. De même que la liberté d'acheter leurs produits préférés - aussi nocifs soient-ils.

Enfin, RFK Jr., dont la nomination comme prochain ministre de la Santé doit encore être ratifiée par le Sénat, devra relever un ultime défi. Son propre patron. Donald Trump et son amour inconditionnel pour les fast-foods ne font pas le meilleur promoteur d'une Amérique «healthy again».

Pour preuve, ce week-end, c'est avec un sourire un brin gêné que le potentiel futur gourou bien-être de l'Amérique a avalé devant Donald Trump son Big Mac, ses frites et son Coca-Cola, à bord de l'avion qui ramenait la fine équipe de New York en Floride. Le grand régime, ce sera pour demain.