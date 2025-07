Le dernier parfum de Donald Trump semble peiner à convaincre les amateurs. trump fragrandes/watson dr

Le parfum Trump se fait défoncer: il a «une odeur de pipi»

Lancé en grande pompe ce lundi par le locataire de la Maison-Blanche, la nouvelle fragrance de Donald Trump, «Victory 45-47», en deux versions, l'une masculine et l'autre féminine, ne semble pas se trouve en odeur de sainteté chez les amateurs de parfum.

Quand il s'agit de vendre son nom, Donald Trump n'a pas son pareil. Des baskets dorées criardes aux NFT, en passant par les Bibles, les steaks, les montres soit-disant «swiss made», les téléphones portables, les guitares MAGA ou encore les matelas, aucun produit n'a échappé à la folie commerciale du promoteur immobilier. Surtout pas les parfums.

Ce lundi, en attendant de voir si sa loi One Big Beautiful Bill Act allait passer la rampe, le président américain a mené une autre campagne, sans aucun rapport avec la politique: son nouveau parfum, Victory 45-47.

«Les parfums Trump sont là», a-t-il fait savoir sur Truth Social. «On les appelle "Victory 45-47" car ils sont synonymes de victoire, de force et de succès, pour hommes et femmes. Offrez-vous un flacon et n'oubliez pas d'en offrir un à vos proches. Profitez-en, amusez-vous et continuez à gagner!»

Un véritable décret exécutif olfactif. image: trump fragrances

Offrir à un proche, peut-être, mais pas n'importe lequel, puisque le flacon de 95ml en forme de statuette durée est vendu au prix de 249 dollars - soit davantage que des parfums de luxe de taille similaire, comme Dior («Sauvage», 165 dollars), Chanel (l'emblématique parfum N°5 est à 110 dollars) ou Tom Ford («Noir Extreme» coûte 240 dollars).

Un énième parfum Trump

Pour mémoire, il ne s'agit de loin pas du premier essai de Donald Trump dans la parfumerie. Le tout premier «Donald Trump the Fragrance» date de 2004, alors qu'il animait son show de télé-réalité The Apprentice. Rien à avoir, à l'époque, avec une vulgaire eau-de-toilette de supermarché: le parfum a été imaginé par Annie Buzantian, maître parfumeuse à l'origine de succès comme «Decadence» de Marc Jacobs et «Tommy» de Tommy Hilfiger, rappelle le magazine GQ.

Dix ans plus tard, en 2015, alors qu'il mène sa première campagne présidentielle, Donald Trump remet le couvert avec ses eaux de toilette «Success» et «Empire». La première a été créée par Yann Vasnier, l'un des nez les plus célèbres au monde, à l'origine des parfums «Velvet Orchid» de Tom Ford et «Toy Boy» de Moschino.

Plus récemment, le républicain a lancé le parfum «Fight, fight, fight» pour surfer sur la vague de réactions après sa tentative d'assassinat, en Pennsylvanie, l'été dernier.

Ce parfum est sorti pendant la campagne. image: trump fragrances

Cette toute nouvelle création soulève plusieurs questions. Quelle est l'odeur de la «victoire, de la force et du succès», selon la définition du président américain? Et quelle maison ou quel grand nez se cache derrière Victory 45-47?

Critiques sévères



En dépit de leur prix élevé, le site web des parfums Trump ne fournit aucun détail sur leurs notes, leur composition ou le lieu de fabrication. L'entreprise de licence n'ont pas répondu aux demandes de commentaires du New York Times.

Sur Fragrantica, un forum de parfums en ligne très populaire, la fondatrice Elena Knezevic ne cache pas son enthousiasme à l'égard de la composition. Partisane enthousiaste de Donald Trump, elle est l'une des seules personnes à avoir partagé son expertise sur le duo «Victory 45-47» jusqu'à présent.



La version masculine est décrite comme «un parfum simple et inoffensif, plutôt discret, adapté au bureau, avec un final ambré-boisé doux et suave», écrit-elle. «L'eau de Cologne pour homme a une odeur familière, celle d'un parfum masculin ordinaire, léger et sans détails remarquables. Fonctionnel et agréable, surtout dans son aura plus large, mais pas particulièrement mémorable.»

Quant à Victory 45-47 pour femme, qu'Elena Knezevic identifie comme «un mélange de notes de vanille, de gardénia, de fraise et d'agrumes», elle est «agréable et passe-partout, pas mauvais du tout».



Les utilisateurs du site, eux, se sont montrés autrement moins convaincus (un critique a notamment déclaré que le parfum lui avait filé la nausée). Cependant, ils n'ont pas manqué de poésie pour décrire la fragrance, qui écope d'une note malheureuse de 1,66 sur cinq pour la version masculine - et à peine 1,45 sur cinq pour la féminine.

«Ça sent vraiment comme quelque chose qu'on trouve chez Ross pour 26 dollars»

«La note de tête est purement orange et sent comme un salon de bronzage. Les notes de cœur sont Big Mac et Coca Light. Les notes de fond sont cheddar, pain, pâte, argent et billets de 100 dollars»

«Ça sent l'autoritarisme, la démence, le syndrome du crépuscule et le fait de s'attribuer le mérite d'avoir 'résolu' les problèmes que l'on a soi-même créés!»

«Ça sent la Grande Dépression, les files d'attente pour obtenir du pain et le chômage»

«Note de tête: ketchup et poudre bronzante

Cœur: Aucun

Fond: Désespoir et balles de golf sales»

«Notes de fond: cul»

«Notes initiales de couche pleine et de pipi qui persistent pendant toute sa faible durée. Au bout de dix minutes, on perçoit quelques notes de charbon BIG, BEAUTIFUL mélangé à de la laque et de l'autobronzant. Le fond est toutefois décevant, je pensais que le ketchup et l'insécurité masculine étaient censés sentir plus frais que cela»

«Ahahahah, je suis venu pour les commentaires et c'est une beauté!»

On ne dirait pas mieux.

Pour les curieux de découvrir le précieux et très controversé nectar présidentiel, il faudra toutefois se rendre aux Etats-Unis. Le flacon n'est disponible à la livraison que sur les terres du républicain. «America First», dit l'adage.