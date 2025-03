Un sous-marin touristique fait naufrage en mer Rouge: des morts

Hurghada, située à environ 460 kilomètres au sud-est du Caire, est une destination touristique majeure en Egypte. Les récifs coralliens de la mer Rouge et les îles au large de la côte est de l'Egypte constituent un des principaux attraits, contribuant au secteur touristique vital du pays, qui emploie deux millions de personnes et génère plus de 10% du PIB.

Le site du journal Akhbar el-Yom a fait état de 19 personnes blessées, qui ont pu être secourues et transportées dans les hôpitaux de proximité ainsi que les personnes décédées. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de l'accident.

Ryanair lance un abonnement pour voyager moins cher

79 euros par an et la promesse d'économiser plus de 400 euros: que cache vraiment l'offre «Ryanair Prime» et à qui est-elle vraiment avantageuse?

Ryanair, connue pour ses vols à bas prix sans services superflus, dévoile son tout nouveau programme d'abonnement: «Prime». Pour 79 euros par an, les abonnés bénéficient de réductions exclusives, d'options de sièges améliorées et d'avantages lors de l'enregistrement.