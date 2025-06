L'ami milliardaire du prince William meurt à cause d'une abeille

Milliardaire indien et président du géant mondial Sona Comstar, Sunjay Kapur s'est effondré alors qu'il jouait un match au Royaume-Uni.

Milliardaire indien et président du géant mondial Sona Comstar, Sunjay Kapur s'est effondré alors qu'il jouait un match au Royaume-Uni.

Quelques heures avant sa mort, l'homme d'affaires indien de 53 ans Sunjay Kapur, réputé pour ses liens avec la famille royale britannique, avait rendu un hommage émouvant aux victimes de la tragédie d'Air India.

C'est ce qui s'appelle un tragique coup du destin. Peu après avoir posté son ultime message en hommage aux 241 victimes du crash d'un Boeing d'Air India jeudi, Sunjay Kapur perdait lui-même la vie sur un terrain de polo, en plein match.

La faute, rapporte le Mirror, à une abeille qui aurait piqué le joueur chevronné dans la bouche, déclenchant un potentiel choc anaphylactique qui aurait provoqué l'arrêt de son cœur.

Avant sa mort, Sunjay Kapur était connu pour sa passion pour le polo et ses liens avec les Windsor.

Avant sa mort, Sunjay Kapur était connu pour sa passion pour le polo et ses liens avec les Windsor.

Si la cause exacte du décès est toujours en cours d'investigation, les premiers rapports suggèrent que la piqûre pourrait avoir déclenché une réaction allergique massive et entraîné un malaise soudain.

«Terrible nouvelle du tragique accident d'Air India à Ahmedabad. Mes pensées et mes prières accompagnent toutes les familles touchées. Puissent-elles trouver la force dans cette épreuve»

L'annonce de sa disparition n'a pas manqué de susciter une onde de choc dans les cercles mondains britanniques. Habitué du circuit royal de polo, Sunjay Kapur était était connu pour son amitié avec la famille royale et autres membres éminents de l'aristocratie. Il participait régulièrement à des matchs exclusifs organisés à travers le Royaume-Uni pendant la saison estivale.

Né dans une riche famille indienne mêlant sang bleu et affaire, le businessman a été la force motrice de Sona Comstar, une entreprise de technologie automobile active en Inde, aux Etats-Unis, en Serbie, au Mexique ou encore en Chine. Sous sa direction, l'entreprise est devenue un fournisseur clé du secteur en plein essor des véhicules électriques.