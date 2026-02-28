Deux Suisses ont vécu l'explosion à Dubaï et racontent

Les premiers instants après l’explosion survenue à l’hôtel Fairmont de Dubaï. Image: x

«La table s'est brisée»: Ces deux Suisses ont vécu l'explosion à Dubaï

Samedi, une explosion s’est produite à l’hôtel Fairmont de Dubaï. Un couple suisse, qui séjournait dans l’établissement touché, raconte à watson comment il a vécu le moment.

Kilian Marti Suivez-moi

Plus de «International»

Miriam et Martin* se trouvaient dans leur chambre d’hôtel et se préparaient à aller dîner. Elle se séchait les cheveux après sa douche, tandis que Martin était assis sur le lit. C'est qu'ils entendent une détonation. Il raconte:

«Peu après, les fenêtres ont volé en éclats et la table en verre s’est brisée en mille morceaux»

Des éclats ont traversé la pièce. Profondément choqués, le couple n'a le temps d’emporter que le strict nécessaire et quitte la chambre aussi vite que possible pour rejoindre le hall.

Des débris et des éclats de verre après l’explosion dans la chambre d’hôtel du couple. Image: zvg

Dans le hall, le personnel de l’hôtel s'occupe immédiatement des clients. Il organise de la nourriture et des boissons, et a cherche à apaiser la situation. Mais reste à savoir ce qu'il s'est réellement passé.

Alors qu’ils se trouvent dans le hall, des vidéos censées montrer le moment de l’explosion circulent sur les réseaux sociaux. Certains médias évoquent un drone, d’autres parlent de débris consécutifs à des interceptions.

Les vidéos montrent uniquement qu’un objet heurte la façade de l’hôtel, suivi d’une explosion. À ce stade, aucune confirmation officielle ne permet d’identifier clairement la nature de l’événement.

Les autorités de Dubaï évoquent un «incident» dans le secteur. Quatre personnes ont été blessées et transportées à l’hôpital. Les forces d’intervention auraient rapidement maîtrisé la situation et sécurisé les lieux.

Le couple doit retourner en Suisse

Martin explique à watson que la situation devant l’hôtel s’est rapidement apaisée et que l’incendie a été immédiatement éteint. Le couple a obtenu une nouvelle chambre.

Voici à quoi ressemblait la scène juste après l’explosion. Image: zvg

Selon le personnel de l’hôtel, «trois à quatre» chambres seulement auraient été touchées par la détonation.

Arrivé la veille, le couple prévoyait de rester jusqu’à mercredi. Entre-temps, leurs plans ont donc changé. Martin explique:

«Dès que nous pourrons quitter le pays, nous le ferons, il n’est plus possible de passer des vacances détendues dans ces conditions»

Depuis les attaques menées samedi par Israël et les États-Unis contre l’Iran, toute la région est sous tension. Le ministère émirati de la Défense a indiqué que la défense aérienne avait intercepté, depuis samedi matin, une vague de missiles et de drones iraniens.

Dès le début de l’après-midi, Emirates a suspendu les vols au départ et à destination de Dubaï. La compagnie aérienne a invoqué la fermeture de plusieurs espaces aériens dans la région.

Le bureau des médias de Dubaï a également annoncé l’interruption provisoire des opérations dans les deux grands aéroports de la métropole. L’autorité de l’aviation civile a précisé que l’espace aérien avait été fermé «à titre de précaution» en raison de la situation sécuritaire. À l’aéroport international de Dubaï, d’importants retards ont été enregistrés, laissant de nombreux voyageurs bloqués sur place.

La Confédération a reçu des centaines d'appels

Contacté, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a indiqué qu’il n’avait à ce stade aucune information faisant état de ressortissants suisses blessés ou tués. Depuis le déclenchement des combats au Proche-Orient, la Helpline du DFAE a répondu à plus de 300 demandes et ses capacités ont été renforcées.

Le DFAE précise également avoir connaissance de Suissesses et de Suisses qui, en raison des restrictions du trafic aérien, ne peuvent actuellement pas quitter la région. Le DFAE et les représentations sur place sont en contact avec les personnes qui se sont annoncées et les soutiennent dans la mesure du possible.

On a les chiffres 👇🏼 Frappes en Iran: Voici combien de Suisses sont bloqués dans le monde

Selon l’application Travel Admin, 900 voyageurs suisses se trouvent actuellement aux Émirats arabes unis, 170 au Qatar, 180 à Oman et environ 100 en Israël.

Le DFAE n’organise par ailleurs aucune évacuation pour les ressortissants suisses. Les personnes souhaitant quitter la région sont invitées à se renseigner auprès des compagnies aériennes et des voyagistes sur les possibilités existantes et à suivre les instructions des autorités locales. En cas d’urgence, la Helpline du DFAE est joignable 24 heures sur 24.

Traduit de l'allemand par Joel Espi

* Prénoms d'emprunt