ciel couvert
DE | FR
burger
International
Iran

Frappes en Iran: Voici combien de Suisses sont bloqués dans le monde

A traveler checks departure times as many flights are cancelled at Beirut Rafik Hariri International Airport in Beirut, Lebanon, Saturday, Feb. 28, 2026, as many airlines canceled flights due to the c ...
Keystone

Frappes en Iran: Voici combien de Suisses sont bloqués dans le monde

Le TCS explique que des centaines de personnes sont bloquées dans des aéroports à cause de la fermeture d'une partie du trafic aérien dans cette région du monde.
28.02.2026, 20:2128.02.2026, 20:21

Près de 1000 voyageurs suisses sont bloqués dans le monde samedi à cause de l'escalade militaire entre les Etats-Unis, Israël et l'Iran, annonce le Touring Club Suisse (TCS). 400 de ces membres sont d'ailleurs bloqués dans 15 pays.

👉 Suivez notre direct sur le Moyen-Orient 👈

Le TCS dit avoir reçu depuis samedi matin plus de 250 appels et ouvert 120 dossiers. Il impute cette situation à la fermeture de plusieurs espaces aériens et aux importantes restrictions du trafic aérien.

Les voyageurs concernés sont bloqués au Qatar, Émirats arabes unis, Inde, Sri Lanka, Maldives, Italie, Seychelles, Maurice, Zimbabwe, Thaïlande, Cambodge, Singapour, Indonésie, Philippines et Australie. Le TCS explique qu'il s'agit principalement de personnes dont les vols ont été annulés et qui se retrouvent temporairement bloqués à l’étranger sans possibilité de poursuivre leur voyage.

Ces sites nucléaires iraniens sont dans le viseur de Trump

Le TCS ajoute encore avoir «renforcé ses équipes afin de pouvoir répondre au volume élevé de demandes». Il rappelle dans son communiqué son rôle de soutien organisationnel et financier dans ce genre de situation.

Enfin, le Touring Club Suisse recommande aux voyageurs de faire preuve de patience, de suivre strictement les recommandations du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).

Quels vols sont supprimés à cause des frappes sur l'Iran?

La Confédération déconseille désormais tout voyage en Israël, une recommandation qui était déjà en vigueur pour l'Iran. Le DFAE invite aussi les ressortissants suisses sur place qui souhaitent partir à utiliser les transports commerciaux disponibles, à leurs propres frais et risques. (ats)

L'actu internationale jour et nuit
Enquête à Lyon après un salut nazi visant un rabbin
Enquête à Lyon après un salut nazi visant un rabbin
Comment Trump secoue à nouveau l'économie suisse
Comment Trump secoue à nouveau l'économie suisse
Le retrait des Etats-Unis de l’Otan a déjà commencé
4
Le retrait des Etats-Unis de l’Otan a déjà commencé
de Remo Hess, Bruxelles
Du Poutine, du Trump et de l'IA: les meilleures caricatures de la semaine
Du Poutine, du Trump et de l'IA: les meilleures caricatures de la semaine
Thèmes
Ces chiens présentent des risques respiratoires
1 / 16
Ces chiens présentent des risques respiratoires

Le carlin
source: universal images group editorial / bsip
partager sur Facebookpartager sur X
Pokémon fête son 30e anniversaire
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Qui dirige vraiment l'Iran?
Le pouvoir iranien repose depuis 1979 sur trois piliers majeurs: le guide suprême, les responsables élus et les forces armées. Ensemble, ils structurent la politique et la sécurité du pays. Tour d'horizon.
Les Etats-Unis et Israël ont annoncé samedi avoir lancé des frappes sur l'Iran, où des explosions ont été entendues dans plusieurs villes, après des semaines de menaces d'intervention militaire.
L’article