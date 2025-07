Maria Kovalchuk, aujourd'hui âgée de 20 ans, a été victime de graves maltraitances au début de l'année 2025. Image: screenshot: youtube / Осторожно: Собчак

«Tu nous appartiens»: une mannequin OnlyFans a vécu l'enfer à Dubaï

En mars dernier, la mannequin ukrainienne Maria Kovalchuk, active sur OnlyFans, a été victime d'abus pendant plusieurs jours à Dubaï. Elle a été retrouvée gravement blessée et s'exprime aujourd'hui pour la première fois sur ce qu'elle a vécu.

Maria Kovalchuk est une mannequin érotique ukrainienne qui gagne sa vie grâce à la plateforme OnlyFans. Début mars 2025, elle s'est rendue à Dubaï pour fêter l'anniversaire d'une collègue et produire du contenu.

En réalité, sa destination finale était la Thaïlande, mais elle n'y est jamais arrivée. Entre autres parce qu'elle a raté son vol, comme le rapporte le journal Bild. Selon celui-ci, Maria a ensuite accepté l'offre d'un jeune homme qu'elle avait rencontré plus tôt dans un bar karaoké. Le jeune homme de 19 ans lui avait proposé de passer la nuit dans sa chambre d'hôtel. Il lui aurait aussi dit que son père pouvait lui organiser un jet privé pour l'emmener en Thaïlande.

Selon Maria Kovalchuk, une fête a ensuite eu lieu dans la chambre d'hôtel du jeune Russe. Elle dit y avoir participé dans l'espoir de profiter d'un vol gratuit.

Les Russes buvaient du whisky, mais, de son côté, elle avait décliné l'offre, ne voulant pas boire d'alcool. Maria a déclaré aux médias russes que les jeunes hommes sont devenus de plus en plus agressifs au fil de la soirée. Ils auraient commencé à la harceler parce qu'elle ne buvait pas. Plus tard, ils auraient même poussé le mannequin à avoir des relations sexuelles.

«Ils se sont moqués de moi en disant "tu nous appartiens, nous ferons ce que nous voulons de toi"»

La jeune femme a alors tenté de s'enfuir en peignoire. Elle a réussi à s'échapper de la pièce et s'est cachée dans un chantier, raconte-t-elle. Deux des hommes présents à la fête l'ont retrouvée, dit-elle. Puis, ils l'auraient battue et abandonnée dans la rue. A partir de ce moment-là, elle a perdu connaissance et ne se souvient plus de rien.

Au total, la jeune femme est restée disparue pendant huit jours. Le 12 mars 2025, Maria a été retrouvée gravement blessée au bord d'une route, la colonne vertébrale brisée et les jambes fracturées.

Des soins en échange de son silence

Maria a déclaré à la chaîne russe Ostorozhno que les autorités de Dubaï ont pris en charge ses traitements médicaux. En contrepartie, elles lui auraient conseillé de ne faire aucune déclaration compromettante sur les Emirats arabes unis.

«Je ne sais pas combien ils ont payé, la somme devait être colossale»

Maria Kovalchuk doit désormais utiliser une chaise roulante. Image: Screenshot: youtube / Осторожно: Собчак

Les enregistrements vidéo des caméras de surveillance auraient été automatiquement effacés au bout de trois mois, poursuit l'Ukrainienne. Selon elle, la police ne les aurait jamais analysés, et aucun témoin n'aurait été interrogé. Deux suspects auraient été brièvement arrêtés, puis relâchés. L'affaire a été classée sans suite, regrette-elle.

Sa mère a affirmé à la chaîne russe que les déclarations officielles sont fausses:

«La police prétend que Maria a voulu mettre fin à ses jours pour sauver son honneur, mais ce n'est pas vrai!»

Le nouveau quotidien de Maria Kovalchuk

Aujourd'hui âgée de 20 ans, Maria est retournée vivre chez sa mère en Norvège après avoir quitté l'hôpital de Dubaï. Maria Kovalchuk porte les cicatrices physiques et psychologiques de ce qui lui est arrivé. En fauteuil roulant, elle réapprend petit à petit à marcher avec des béquilles.

La mère de Maria doit s'occuper d'elle car elle ne peut actuellement pas vivre seule. Image: screenshot: youtube / Осторожно: Собчак

La jeune Ukrainienne dit vouloir raconter son histoire afin de protéger d'autres femmes. Elle souhaite avant tout que de tels événements ne se reproduisent plus. (nib)

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci