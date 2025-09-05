ciel clair14°
A 9 ans, elle est la plus jeune élève à avoir jamais décroché le bac

Elle est la plus jeune élève à avoir jamais décroché le bac

NANTES, FRANCE - JULY 05: Display of the results from the Baccalaureat examination in Clemenceau school on July 05, 2011 in Nantes, France. (Photo by Alain DENANTES/Gamma-Rapho via Getty Images)
Des élèves apprennent les résultats du bac dans un lycée à Nantes, France.Image: Gamma-Rapho
A seulement 9 ans, une élève est devenue la plus jeune bachelière de France, décrochant le diplôme en candidate libre à Paris après un rattrapage. Le précédent record datait de 1989, avec un bachelier âgé de 11 ans et 11 mois.
05.09.2025, 16:5105.09.2025, 16:51
Une élève a décroché en juillet le baccalauréat à l'âge de 9 ans, devenant la plus jeune à obtenir ce diplôme de fin études scolaires en France, a-t-on appris vendredi auprès du ministère de l'Education nationale, confirmant des informations de Franceinfo.

Cette élève, qui a passé l'examen à Paris en candidate libre dans les spécialités mathématiques et physique-chimie, a été diplômée au rattrapage, donc sans mention.

«Le précédent plus jeune bachelier qui avait moins de 12 ans, c'était en 1989», à l'âge de 11 ans
Les précisions du ministère de l'Education, à l'AFP

Le ministère ne donne pas davantage de détails sur cette lauréate hors normes d'un diplôme que la très grande majorité des Français obtiennent à 17 ou 18 ans, en fin de lycée. Selon Franceinfo, la jeune bachelière est née en France, est de nationalité grenadienne et suit sa scolarité à Dubaï.

Un organisme de formation, Isoset, assure pour sa part dans un communiqué avoir accompagné cette élève selon une méthode développée en collaboration avec un autre bachelier précoce, diplômé à 12 ans en 2012, selon son site.

Jusqu'ici le record était détenu par Arthur Ramiandrisoa qui avait eu son bac à 11 ans et 11 mois en 1989. Il n'avait jamais mis les pieds à l'école, ses parents avaient assuré son éducation à domicile selon une méthode que son père avait décrite dans un livre comme La Méthode Arthur.

L&#039;enfant surdoué Arthur Ramiandrisoa, le 13 mars 1991 dans sa classe en France. (Photo by Ulf ANDERSEN/Gamma-Rapho via Getty Images)
Arthur Ramiandrisoa, détenteur du recours jusque-là.Image: Gamma-Rapho

Cette année, le bac avait enregistré l'inscription d'un ou une candidate encore plus jeune, âgé de 8 ans, mais il ne s'est finalement pas présenté aux examens. (mbr/ats)

C’est une première historique pour les chiens démineurs de la FSD: après plusieurs mois d’entraînement intensif aux côtés des démineurs en Ukraine, ils découvriront le terrain pour la première fois.
L’article