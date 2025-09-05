Elle est la plus jeune élève à avoir jamais décroché le bac

Des élèves apprennent les résultats du bac dans un lycée à Nantes, France. Image: Gamma-Rapho

A seulement 9 ans, une élève est devenue la plus jeune bachelière de France, décrochant le diplôme en candidate libre à Paris après un rattrapage. Le précédent record datait de 1989, avec un bachelier âgé de 11 ans et 11 mois.

Une élève a décroché en juillet le baccalauréat à l'âge de 9 ans, devenant la plus jeune à obtenir ce diplôme de fin études scolaires en France, a-t-on appris vendredi auprès du ministère de l'Education nationale, confirmant des informations de Franceinfo.

Cette élève, qui a passé l'examen à Paris en candidate libre dans les spécialités mathématiques et physique-chimie, a été diplômée au rattrapage, donc sans mention.

«Le précédent plus jeune bachelier qui avait moins de 12 ans, c'était en 1989», à l'âge de 11 ans Les précisions du ministère de l'Education, à l'AFP

Le ministère ne donne pas davantage de détails sur cette lauréate hors normes d'un diplôme que la très grande majorité des Français obtiennent à 17 ou 18 ans, en fin de lycée. Selon Franceinfo, la jeune bachelière est née en France, est de nationalité grenadienne et suit sa scolarité à Dubaï.

Un organisme de formation, Isoset, assure pour sa part dans un communiqué avoir accompagné cette élève selon une méthode développée en collaboration avec un autre bachelier précoce, diplômé à 12 ans en 2012, selon son site.

Jusqu'ici le record était détenu par Arthur Ramiandrisoa qui avait eu son bac à 11 ans et 11 mois en 1989. Il n'avait jamais mis les pieds à l'école, ses parents avaient assuré son éducation à domicile selon une méthode que son père avait décrite dans un livre comme La Méthode Arthur.

Arthur Ramiandrisoa, détenteur du recours jusque-là. Image: Gamma-Rapho

Cette année, le bac avait enregistré l'inscription d'un ou une candidate encore plus jeune, âgé de 8 ans, mais il ne s'est finalement pas présenté aux examens. (mbr/ats)