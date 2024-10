L'équipe de campagne de la vice-présidente envoie entre trois et six emails par jour. image: getty

Comment Kamala Harris nous a suppliés de lui verser de l'argent

La candidate démocrate vient de battre un record historique: un milliard de dollars récoltés en moins de trois mois. Hormis les grands donateurs, la campagne de la vice-présidente (tout comme celle de Trump) harcèle les électeurs par email, dans l’espoir de grappiller des dons, même (très) modestes. On vous embarque dans ces spams et cette étrange mendicité politique, gorgés de catastrophisme et de chantage affectif.

Dans la dernière ligne droite pour la présidence américaine, il n’y en a jamais un pour rattraper l’autre. Et c’est le même cirque tous les quatre ans:

«A votre bon cœur m’sieurs, dames, I need your money to win the election»

On le sait, viser la Maison-Blanche c’est d’abord une histoire de pognon. Beaucoup de pognon.



Et cette année, surprise! Kamala Harris a battu un record. En moins de trois mois, la campagne de la vice-présidente a réussi à amasser plus d’un milliard de dollars de dons. Dans l’histoire des Etats-Unis, jamais une telle somme n’avait atterri dans la poche d’un candidat en aussi peu de temps. C’est 150 millions de plus que Donald Trump sur toute l’année 2024, selon «un décompte des déclarations publiques de sa campagne».

Une levée de fonds vertigineuse, révélée par le New York Times la semaine dernière, pour laquelle les démocrates refusent de se vanter, craignant que cette (apparente) opulence ne décourage les électeurs à sortir leur porte-monnaie. L’équipe de campagne n’a donc toujours pas dévoilé le butin récolté en septembre et joue la montre, contrairement au candidat républicain (160 millions en septembre).



Toujours selon le New York Times, Kamala Harris devrait doubler ce montant, comme elle l’a d’ailleurs fait en juillet (conjointement avec la fin de campagne de Joe Biden) et en août, précisant qu’une «grande partie de ce financement provient de contributeurs en ligne».



«Au cours des 80 jours écoulés depuis qu'elle a déclaré sa candidature, la plateforme de dons démocrate ActBlue a traité environ 1,5 milliard de dollars» The New York Times

C’est là que la guerre des emails entre en scène. Et, croyez-le, c’est une véritable boucherie. Pour mieux cerner comment les troupes de la vice-présidente affûtent leurs armes pour faire pleuvoir l’argent, watson s’est inscrit mi-septembre sur le site de la campagne démocrate.



Bien sûr, Kamala Harris n’est pas la seule à harceler les citoyens dans l’espoir d’obtenir «trois petits dollars» d’un livreur Uber Eats ou d’une caissière de chez Walmart. Les médias américains s’immergent régulièrement dans les emails et les SMS loufoques, obsessionnels, hystériques, tyranniques et parfois à la frontière de la légalité du candidat MAGA.

«Vous êtes la raison pour laquelle je me lève chaque matin. Je vous aime à la folie et je le pense vraiment» Donald Trump dans un appel au don par email.

La semaine dernière, le New York Times a d’ailleurs mis son nez dans les dizaines de concours proposés par Trump, parmi les 7600 emails envoyés depuis l’annonce de sa candidature, l’accusant de ne pas toujours avoir désigné de vainqueur.

Les démocrates ne font pas mieux

Et si on fouillait dans les mails de la campagne démocrate, pour changer? Il faut dire qu’elle n’est pas en reste lorsqu’il s’agit de peindre le diable sur la muraille, prendre par les sentiments ou culpabiliser de n’avoir pas encore lâché le moindre dollar. Dernièrement, ils ont même réquisitionné «Scout», le chien du colistier Tim Walz, pour signer un appel au don et faire chialer dans les urnes. Et, à l'instar des concours du milliardaire de Palm Beach, il suffisait de lâcher 25 dollars pour avoir «une chance de rencontrer Kamala et Tim en privé».



Le chien Scout nous a demandé de l'argent pour son maître, le colistier démocrate Tim Walz.

Du côté démocrate, ce ne sont «que» 1600 emails qui ont été adressés aux électeurs. Et ça ne manque pas d’imagination pour convaincre le travailleur américain de contribuer à la victoire de la vice-présidente, à coups de trois à six emails par jour (week-end compris). Objectif de ces missives: taire le milliard de dollars encaissé, prétendre que la campagne n'a plus un rond, récolter des dons.

Histoire de rentabiliser les spams que l’on s’est ramassés pendant un peu plus d’un mois, par bon nombre d'expéditeurs différents, voici quelques-unes des douces manipulations qui ont atterri dans notre boîte de réception.

Les appels aux dons de Kamala Harris par email

Harris-Walz HQ Fred -- Si vous lisez un seul courriel ce week-end, nous espérons que ce sera celui-ci. 12 octobre 2024

«Aujourd'hui, nous n'avons pas récolté assez d'argent dans le canton de Vaud» The Harris-Walz Campaign, le 12 octobre 2024

The Harris-Walz Campaign Parmi toutes les personnes qui reçoivent ces courriels, seulement 5% ont fait au moins une contribution pour élire Kamala. 12 octobre 2024

The Harris-Walz Campaign Chaque dollar que nous avons récolté a été dépensé. Nous n'exagérons pas, Fred. Et nous n'essayons pas de vous effrayer pour que vous fassiez un don. 12 octobre 2024

Kamala HQ Beaucoup de gens ont fait des dons aujourd'hui. Nous espérons que vous en ferez de même très vite. 11 octobre 2024

Kamala Harris for President Pas terrible: notre collecte de fonds a chuté de façon spectaculaire depuis la fin du mois de septembre. Kamala Harris peut-elle compter sur vous pour contribuer à hauteur de 25 dollars? 11 octobre 2024

Scout Walz (le chien du colistier) Fred,

Nous devons nous unir pour vaincre Trump (qui n'a pas de chien, d'ailleurs). Kamala et Tim se battent pour les gens et les chiens. Trump se bat pour lui-même. C'est comme s'accaparer toutes les friandises et en redemander. Je vous le demande avec mes petits yeux de chiot: donnez 25 dollars ou ce que vous pouvez. 10 octobre 2024

«5 dollars. C'est le don que je vous demande de faire aujourd'hui, Fred. Oui, juste 5 dollars» Kamala Harris, le 10 octobre 2024

«Nous sommes submergés de dépenses. À l'heure où vous lisez ces lignes, des milliers de personnes font don de 25 dollars. Ils espèrent maintenant que vous ferez de même» Harris-Walz 2024, 10 octobre 2024

Trump Rally Alert (via KamalaHarris.com) Donald Trump organise un autre rassemblement en Pennsylvanie ce soir, nous allons donc aller droit au but. Alors que Trump entre en scène, allez-vous vous précipiter pour investir 25 dollars dans les ressources dont Kamala a besoin pour gagner? 9 octobre 2024

«Promis, cet email ne contient littéralement que 4 phrases» Harris-Walz 2024, le 8 octobre 2024

«Ça sent pas bon» Kamala Harris for President, le 8 octobre 2024

Team Harris-Walz Fred,

Nous savons qu'il peut paraître étonnant qu'un Lausannois puisse avoir la chance de rencontrer le futur président des Etats-Unis. Et pourtant. Le 6 octobre 2024

Kamala HQ Bonjour Fred,

Nous vous écrivons pour vous demander de faire un don de 5 dollars à la campagne présidentielle de Kamala Harris aujourd'hui. Pourquoi 5 dollars? Parce que pour le prix d'une grande tasse de café, vous pourriez faire une différence significative dans cette course. Le 6 octobre 2024

Gwen Walz (épouse du colistier démocrate) Ce soir, mon mari montera sur scène pour le débat des vice-présidents. Fred, en tant que sympathisant de base engagé, allez-vous verser vos premiers 25 dollars pour soutenir Tim devant son plus grand défi? Le 1er octobre 2024

Harris-Walz HQ Nos archives montrent que vous n'avez pas encore contribué à la campagne de Kamala. Il s'agit de l'une de nos collectes de fonds les plus critiques. Le 30 septembre 2024

Barack Obama Hey Fred,

Mon amie Kamala Harris sera une présidente exceptionnelle pour tous les Américains, et elle sera prête dès le premier jour. Fred, je vous demande de retrousser vos manches et de verser dès maintenant 25 dollars à la campagne de Kamala Harris. Le 29 septembre 2024

Kamala HQ Veuillez lire... (ne pas supprimer!)

Je sais que vous recevez probablement beaucoup de courriels en ce moment même... Le 28 septembre 2024

KamalaHarris.com Dure vérité: vous savez, Trump et ses alliés dépensent plus que nous dans les Etats clés du champ de bataille, alors même que nous sommes en retard sur notre objectif de collecte de fonds. Le 28 septembre 2024

«Fred, nous vous demandons aujourd'hui de verser 3 dollars (non, ce n'est pas une faute de frappe)» KamalaHarris.com, le 25 septembre 2024

The Harris-Walz Merch Team Un autographe de notre future présidente? 👀

Nous organisons un concours spécial pour une durée limitée: donnez 47 dollars ou plus pour acheter un panneau de jardin Harris-Walz dédicacé!

Le 24 septembre 2024

Tim Walz Vous êtes l'un de nos sympathisants les plus engagés. Ferez-vous un don de 25 dollars ce soir? Chaque centime nous aidera à nous faire élire, Kamala et moi, en novembre. Le 16 septembre 2024

Kamala Harris Welcome on board, Fred! Ferez-vous votre tout premier don à notre campagne dès aujourd'hui? Le 15 septembre 2024

Et ce n'est là qu'un extrait. Encore trois semaines à tirer.

(Détail qui a son importance: on n'a jamais donné un sou. Et pas seulement parce que les cartes de crédit non américaines ne sont pas acceptées.)