La Chine pourrait profiter de la guerre commerciale de Trump.

C'est la Chine que Trump rend «great again»

La politique douanière absurde du président américain, Pékin y était préparée. Et désormais, elle contre-attaque.

Philipp Löpfe Suivez-moi

En matière de géopolitique, le chroniqueur du New York Times, Thomas Friedman est considéré comme l'un des journalistes les plus influents du moment. C'est pourquoi il se rend régulièrement en Chine. De retour de Shanghai, il a confié son étonnement:

«J'ai vu à quoi ressemblait l'avenir. Et ce n'est pas en Amérique que ça va se passer» Thomas Friedman, dans sa chronique

Friedman a été particulièrement impressionné par le campus du groupe Huawei. Celui-ci a longtemps été la cible de la répression américaine. Washington menaçait tous les états de sanctions sévères s'ils équipaient leur réseau de téléphonie mobile avec la technologie chinoise. La vente des puces les plus sophistiquées étaient également interdites.

Huawei ne s'est pas laissée abattre pour autant. La marque célèbrera un nouveau succès en mai, elle qui a récemment présenté son nouveau smartphone en trois parties. Et elle n'a pas à rougir de la comparaison avec Apple et Google.

Le smartphone en trois parties de Huawei. Image: keystone

«Cela fait vraiment peur de suivre cette évolution de ses propres yeux», écrit Friedman. «Alors que Trump se concentre sur l'équipe que les athlètes transgenres pourront intégrer, les Chinois se concentrent eux sur la manière d'équiper leurs usines d'intelligence artificielle».

Friedman n'est pas le seul à porter un regard différent sur la Chine, un regard qui ne s'occupe pas de la crise immobilière, du chômage des jeunes ou du vieillissement. Dans son dernier numéro, The Economist constate lui aussi que:

«Malgré tous les obstacles, la Chine entre dans la nouvelle ère MAGA plus solidement que lors du premier mandat de Trump»

Les exemples DeepSeek et BYD

La Chine semble aussi se remettre progressivement de son interminable crise immobilière. Dans certaines villes, à Shanghai et à Nanjing par exemple, les prix des appartements en copropriété sont repartis à la hausse. Le président Xi Jinping a même cessé sa guerre contre les entrepreneurs privés. Longtemps disparu, Jack Ma, le légendaire fondateur d'Alibaba, est réapparu sur le devant de la scène.

Depuis le succès de DeepSeek, la Chine prouve également qu'elle est capable de rivaliser avec les leaders mondiaux en matière de technologie. Non seulement dans le domaine de l'intelligence artificielle, mais aussi dans celui de l'électromobilité. BYD n'a pas seulement dépassé Tesla en termes d'unités produites, elle est désormais en passe de faire de même avec la technologie des batteries. Il n'est donc pas étonnant que la marque vienne d'ouvrir ses premières succursales en Suisse.

Elles sont désormais disponibles sur le territoire helvétique. Image: keystone

Par la force des choses, le dirigeant du parti communiste a finalement dû reconnaître que la voie vers la prospérité ne repose pas uniquement sur les exportations, et encore moins à l'ère des guerres commerciales. Certes, les ventes à l'étranger représentent toujours environ 20% du produit intérieur brut chinois. Mais le gouvernement prend enfin des mesures efficaces pour stimuler la consommation intérieure.

L'opération de charme de Pékin

Et cela porte ses fruits. Alors que les bourses occidentales sont au bord de l'effondrement, la bourse chinoise a progressé de 15% depuis le début de l'année. C'est donc une nation sûre d'elle-même qui passe à l'offensive dans la guerre commerciale. Son souhait: imposer une taxe punitive de 34% sur les importations américaines.

Sur le plan politique aussi, Pékin veut battre le fer tant qu'il est encore chaud. Alors que Trump ne fait pas seulement fuir le reste du monde avec ses mesures commerciales, Pékin lance une opération de charme tout autour de la planète. Grâce à «Trump l'enragé», elle a toutes les chances de trouver un écho favorable.

Alors tous les voyants sont-ils au vert? Pas exactement. Trump a finalement décidé d'un taux de 64% pour les droits de douane des marchandises chinoises. Bien sûr, cela aura un impact, d'autant plus que le président américain a également fermé les voies d’accès via le Vietnam et la Malaisie.

En voilà un qui redoute les importations chinoises. Image: keystone

La crainte de se voir bientôt submergés par des biens chinois à bas prix se répand donc en Europe. Le président français Emmanuel Macron parle déjà de «conséquences massives». Marco Carsten de la banque néerlandaise ING constate même: «Notre pire cauchemar devient une réalité».

En Suisse, on se montre plus serein. La faîtière Economiesuisse renvoie à l'accord de libre-échange avec la Chine, aux bonnes relations de partenariat et aux niches hautement spécialisées dans lesquelles sont principalement actives les entreprises suisses.

La guerre commerciale qui s'annonce n'a pas seulement réveillé l'Europe d'un long coma. Il est enfin temps aussi de ne plus considérer la Chine comme une simple usine de T-shirts, de jouets et de baskets. S'accrocher à ce cliché est désormais dangereux. C'est pourquoi Friedman met en garde: «Si l'on veut toujours dénigrer la Chine, il faudrait au moins avoir fait ses devoirs».

(Adaptation en français: Valentine Zenker)