L'Eglise retient son souffle: qui succédera au pape François?

Qu'est-ce qu'un cardinal?

Un cardinal est un haut dignitaire de l'Eglise catholique choisi par le pape et chargé de l'assister dans son gouvernement. Les principaux dicastères (ministères) de la curie (le gouvernement du Vatican) sont, pour la plupart, dirigés par des cardinaux.Leur titre exact est «cardinal de la Sainte Eglise romaine» (Sanctæ Romanæ Ecclesiæ cardinalis). Réunis au sein du collège des cardinaux présidé par un doyen - actuellement l'Italien Giovanni Battista Re, 91 ans - ils forment la plus haute sphère de l'Eglise catholique.



Cardinal étant un titre et non une fonction, nombre d'entre eux sont évêques d'un diocèse dans le monde, tandis que d'autres, qui occupent des fonctions dans la curie, vivent à Rome.



Il y a actuellement 252 cardinaux, dont seuls 135 électeurs, ceux âgés de moins de 80 ans, sont invités à participer au conclave. Ces derniers ont ainsi la lourde tâche d'élire un nouveau pape en cas de mort ou de renonciation. Ils se réunissent dans la chapelle Sixtine du Vatican en respectant un cérémonial et des règles très strictes.



Les cardinaux sont «créés» (terme issu du droit romain désignant la nomination d'un magistrat, signifiant que la dignité émane de leur personne, et ne vise pas à pourvoir un poste ou une fonction vacante) par décret du pape publié devant le collège des cardinaux réuni en consistoire, en tant qu'«hommes remarquables par leur doctrine, leurs moeurs, leur piété et leur prudence dans la conduite des affaires».

On dit d'une personne nouvellement nommée qu'elle est «élevée à la pourpre cardinalice».



L'insigne distinctif des cardinaux est la couleur rouge, dite «pourpre cardinalice», couleur du Sénat romain, du pouvoir, du prestige et de l'autorité, rappelant le sang versé par le Christ lors de sa passion. Les cardinaux portent l'anneau, qui traditionnellement est de saphir et, même s'ils n'ont pas reçu la consécration épiscopale, ils utilisent la croix pectorale, la crosse et la mitre.



La nomination de cardinaux est une indication politique sur le pontificat en cours et l'élection du prochain pape. Le pape François s'est ainsi attaché durant son pontificat à nommer des cardinaux issus des «périphéries» du monde catholique, par exemple d'Asie.



Les cardinaux, qui ont le titre d'«Eminence», ont partout préséance, sauf en présence du pape. Ils peuvent officier pontificalement dans toutes les églises hors de Rome. Ils peuvent aussi être enterrés dans les églises. Le concile Vatican II a considérablement réduit les privilèges accordés à ses plus hauts prélats, en supprimant par exemple l'obligation de réserver un compartiment entier lors des déplacements ferroviaires. Le concile a également aboli l'obligation pour un cardinal de résider dans un palais comportant au moins une salle du trône et une salle d'attente ainsi que deux escaliers distincts, l'un noble et l'autre de service. En 2023, le pape François a décidé de mettre fin aux avantages immobiliers dont bénéficiaient jusqu'ici cardinaux et hauts-fonctionnaires du Saint-Siège, notamment leur exemption de loyer. En 2021, pour assainir les finances du Saint-Siège frappées de plein fouet par la pandémie de Covid-19, le pape argentin avait déjà réduit les salaires des cardinaux, prélats et responsables des dicastères.