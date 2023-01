Elon Musk est de retour... dans un procès pour fraude

Le régulateur lui avait alors imposé de céder la présidence du conseil d'administration de Tesla, de payer une amende de 20 millions de dollars et exigé par la suite que ses tweets directement liés à l'activité de Tesla soient préapprouvés par un juriste compétent.

Delphine Arnault n'est pas que la fille de l'homme le plus riche du monde

Delphine Arnault n'est pas que la fille de l'homme le plus riche du monde

Les courts messages du patron de Tesla lui ont déjà valu de nombreux démêlés avec les autorités. Le gendarme boursier américain, la Securities and exchange commission (SEC), avait aussi déposé plainte à l'époque, estimant qu'Elon Musk n'avait pas apporté la preuve de son financement.

Le procès doit durer trois semaines, et Elon Musk figure sur la liste des témoins. Dans une précédente décision liée à cette affaire, le juge a estimé que le fameux tweet de 2018 pouvait être considéré comme «faux et trompeur».

«Ces derniers mois, les médias locaux ont saturé ce district d'articles biaisés et négatifs sur M. Musk. La presse locale, contrairement à sa façon habituelle de couvrir (réd: les plans sociaux), a reproché personnellement à M. Musk les réductions de postes et l'a même accusé d'enfreindre la loi.»

La défense faisait valoir que le multimilliardaire ne pouvait pas bénéficier d'un procès impartial à San Francisco, où il a racheté Twitter fin octobre, et été largement critiqué pour ses décisions, de la politique de modération des contenus de la plateforme aux licenciements massifs.

«Les plaignants affirment que ces tweets étaient factuellement faux et ont artificiellement affecté le cours de Tesla et d'autres titres», a résumé le juge Edward Chen à l'intention des jurés potentiels. Vendredi, le magistrat a refusé de transférer les poursuites au Texas, l'Etat américain où Elon Musk a déménagé le siège de Tesla.

Un procès contre Elon Musk s'est ouvert mardi à San Francisco avec la sélection des membres du jury. Celui-ci devra décider si le patron de Tesla et Twitter a écrit un tweet frauduleux en 2018, comme l'accusent des investisseurs.

Un repas du soir sain et savoureux en mode low carb

Plus de «International»

Le procès doit durer trois semaines, et Elon Musk figure sur la liste des témoins.

Le procès doit durer trois semaines, et Elon Musk figure sur la liste des témoins. Image: sda

Crash au Népal: reprise des recherches et deuil national

Un homme meurt en s'écrasant contre le lieu le plus emblématique de Berlin

Cette gare CFF romande est sans doute la plus embarrassante de Suisse

La plus grande erreur judiciaire française

Les plus lus

La plus grande erreur judiciaire française

Vingt ans après l'un des plus grands scandales judiciaire et médiatique de France, une nouvelle série revient sur «l'affaire d'Outreau». Un drame dont les victimes, enfants et adultes, se comptent par dizaines.

Un naufrage. Un désastre. Un fiasco. Quand il s'agit de désigner l'affaire qui hante encore, 20 ans après, les tribunaux et les commissariats français, les qualificatifs ne sont jamais assez forts.