Elon Musk aurait été la cible d'agents russes. Image: Shutterstock/ watson

Voici la stratégie qui a permis aux espions russes de viser Musk

Le milliardaire de la tech Elon Musk diffuse de la propagande russe depuis 2022. Un ancien agent du FBI a expliqué à la chaîne allemande ZDF que cela n'avait rien d'une coïncidence.

Martin Küper / t-online

Plus de «International»

Un article de

Elon Musk consomme ouvertement de la drogue. Selon ses propres dires, surtout de la kétamine, une substance festive. Le boss de Tesla et de SpaceX aurait également un penchant pour les jeux de hasard interdits et les soirées de débauche - et cela ferait de lui une cible privilégiée pour les services secrets russes. Voilà ce que révèle un ex-agent du FBI dans une enquête de la chaîne allemande ZDF.

Ex-agent spécial pendant 16 ans pour contrer l'espionnage russe aux Etats-Unis, Jonathan Buma explique:

«Les services secrets russes se sont servis de la prédisposition de Musk pour les femmes faciles et les drogues, en particulier la kétamine»

Il aurait observé comment les agents russes s'infiltraient de plus en plus profondément dans les entreprises technologiques californiennes et dans l'environnement privé des milliardaires du secteur.

Outre Musk, son collègue oligarque, le fondateur de Paypal Peter Thiel aurait également été dans le collimateur des Russes.

«Je n'ai pas le droit de préciser comment nous avons obtenu ces informations», déclare Buma face caméra. «Mais une grande quantité d'éléments confirment ces faits». Interrogé par le journaliste Johannes Hano, l'ancien du FBI confirme:

«C'est absolument prouvé»

L'ex-agent spécial du FBI Jonathan Buma durant un interview avec Business Insider Image: capture d'écran youtube

Poutine dans la confidence

Selon Jonathan Buma, l'homme fort du Kremlin serait personnellement à l'initiative de la prise de contact avec les deux indivius. En effet, les émissaires envoyés pour approcher Musk et Thiel auraient proposé un échange direct avec Poutine:

«Ils ne l'auraient pas garanti si le président n'avait pas été au courant et n'avait pas donné son aval». Jonathan Buma

Il soutient en outre que Musk et Poutine se sont parlés sans intermédiaire. Et ce, probablement à plusieurs reprises. Buma ne peut pas révéler ses méthodes d'investigation, sous peine de s'exposer à des poursuites judiciaires. Le Wall Street Journal avait en revanche déjà fait état à l'automne de contacts directs et secrets entre le milliardaire et le chef d'Etat russe.

Les détails de cette relation demeurent certes obscurs, mais Musk a clairement «changé de camp» au cours de l'année 2022. Peu après l'invasion russe de l'Ukraine en février, il condamnait encore l'événement et se rangeait de manière évidente du côté de Kiev, notamment en mettant à disposition son service internet par satellite Starlink.

Mais très vite, il a commencé à diffuser le narratif russe et à s'insurger sur son réseau social X contre le soutien à l'Ukraine. Entre-temps, le milliardaire et proche allié de Donald Trump s'est aussi immiscé dans la politique européenne. Par exemple en promouvant l'AfD en Allemagne, dont on sait qu'elle sert elle aussi les intérêts de Moscou. «Cela représente à mon sens le plus grand échec de l'histoire du contre-espionnage américain», résume Buma dans ses conclusions sur Musk, Thiel et les Russes.

L'ex-agent du FBI arrêté avant une interview

Washington préférerait sans doute composer sans les déclarations de l'ex-agent. Peu avant l'interview avec la télévision allemande, il a été arrêté au motif de vouloir transmettre aux journalistes des informations confidentielles sur les opérations de contre-espionnage du FBI. Selon la ZDF, il n'aurait été remis en liberté provisoire que contre une caution de 100 000 dollars. Son passeport lui a toutefois été retiré.

Interrogé par la ZDF, Elon Musk n'a pas réagi.

Adaptation française par Valentine Zenker