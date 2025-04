Déjà parent de 14 enfants (reconnus), Elon Musk a des plans pour essaimer largement sur Terre - et dans l'espace. getty/watson

Comment Musk répand sa semence pour créer une «légion de bébés»

Entre ses projets de colonisation de la planète Mars et de refonte totale du gouvernement américain, il y a un autre projet - peut-être le plus important - qu'Elon Musk met en oeuvre discrètement. Une «mission bébé», dont les détails commencent tout juste à être divulgués au grand public. Accrochez-vous, c'est gratiné.

Plus de «International»

Imaginez une seconde. Vous tweetez régulièrement sur X - que ce soit pour parler politique ou partager un mème amusant. Et puis, un jour, voilà que le tout-puissant patron du réseau social, Elon Musk, s'abonne à votre compte. Se met à réagir à vos publications. Puis à vous envoyer des messages privés. Avant de vous faire parvenir, sans signe précurseur, une sollicitation, disons, hm... inhabituelle.

«Seriez-vous d'accord d'avoir un bébé avec lui?»

C'est l'étrange requête qu'a reçu l'influenceuse et experte en cryptomonnaies américaine Tiffany Fong, l'automne dernier. Une rencontre sur laquelle le Wall Street Journal est revenu en détail ce mardi, dans une longue enquête. L'un des tout premiers médias à se pencher, réellement, sur une ambition de longue date de l'homme le plus riche du monde. Un projet qui n'est ni financier ni technologique ni politique. Mais biologique.

Concevoir sa propre «légion» d'enfants.

Une armée bien avancée, étant donné qu'Elon Musk est déjà (officiellement) père de 14 enfants, nés de quatre mères différentes. Toutefois, plusieurs sources proches de l'entrepreneur technologique estiment que le nombre réel de ses enfants est «bien plus élevé que ce que l'on sait publiquement».

Un objectif

Ce qui est très public, en revanche, ce sont ses encouragements répétés à procréer. Terrifié par le déclin démographique qui, selon lui, menace notre civilisation, le patron de SpaceX est bien déterminé à contribuer à l'éclosion de davantage d'êtres humains dotés d'une intelligence supérieure, selon des sources proches du dossier.

«Il veut vraiment que les gens intelligents aient des enfants, alors il m'a encouragée à le faire» Shivon Zilis, cheffe d'entreprise et mère de quatre enfants d'Elon Musk par insémination artificielle, dans ses mémoires

Shivon Zilis partage quatre enfants avec Elon Musk, tous nés grâce à un don de sperme. image: x

Une préoccupation qu'Elon Musk a notamment évoquée lors d'une conférence en Arabie saoudite l'année passée: «Je pense que, pour la plupart des pays, la natalité devrait être le principal problème à résoudre.»

«Si on ne crée pas de nouveaux humains, il n'y a pas d'humanité, et toutes les politiques du monde n'ont aucune importance», a-t-il déclaré sur scène. Et lorsque l'animateur de la discussion le taquine, en affirmant qu'il a rempli sa part pour résoudre le problème, le milliardaire acquiesce, l'air grave.

«Oui. Je veux dire, vous savez, il faut joindre le geste à la parole. J'ai beaucoup d'enfants, et j'encourage les autres à en avoir beaucoup» Elon Musk lors d'une conférence l'an dernier, en Arabie Saoudite

Rien de tel pour endiguer la baisse de natalité, selon lui, que des personnes «instruites», en Europe et aux Etats-Unis, qui pondent davantage d’enfants.

Elon Musk et son fils X, nouvelle starlette du monde MAGA, à la Maison-Blanche. Image: X07115

Un désir qui s'inscrit dans tous les projets d'Elon Musk: construire une fusée capable d’atteindre Mars et rendre l'humanité «multiplanétaire». Un objectif «essentiel pour assurer la survie à long terme de l'humanité et de toute vie telle que nous la connaissons», aurait-il expliqué régulièrement à ses proches, selon le Wall Street Journal.

Le modus operandi

Elon Musk a mis du cœur à l'ouvrage dans la constitution de sa «légion» - une référence aux anciennes unités militaires constituées de milliers de soldats, essentielles à l’extension de la portée de l’Empire romain.

«Pour atteindre le niveau légionnaire avant l'apocalypse, nous devrons recourir à des mères porteuses» Elon Musk à la mère de son 14e bébé, Ashley St. Clair, dans un SMS consulté par le Wall Street Journal

Des mères potentielles qu'il aurait commencé à recruter, (c'est bien commode) sur sa propre plateforme de médias sociaux. Selon le Wall Street Journal, le patron de X interagit souvent avec des utilisateurs (et utilisatrices) moins connus et moins suivis. Il leur répond et leur envoie des messages privés. Jusqu'à leur suggérer, si le courant passe, d'avoir des enfants.

C'est le cas de Tiffany Fong, l'influenceuse en crypto-monnaies. L'an dernier, à mesure que la jeune femme publie plus en plus de contenus politiques conservateurs, les interactions avec Elon Musk s'intensifient. Jusqu'à ce que, au mois de novembre, le milliardaire lui demande dans la messagerie instantanée si elle souhaite un bébé de lui. Ils ne se sont alors jamais rencontrés.

Si l'influenceuse n'a pas donné suite à la proposition d'Elon Musk, elle s'est confiée à quelques amis sur cette approche peu conventionnelle. Mais lorsque le patron de X apprend qu'elle a divulgué sa demande à des tiers, il lui envoie une réprimande courroucée pour son manque de discrétion, avant de se désabonner.

«Discrétion». Le mot de passe pour accéder à Elon Musk. Pour l'aider dans son entreprise de fabrication de bébés, le milliardaire peut compter sur un «fixeur» de longue date et fidèle conseiller: Jared Birshall, qui dirige le patrimoine du fondateur de Tesla et son «family office». Chargé de «protéger Elon», c'est à lui qu'incombe la délicate mission de négocier avec les femmes approchées les modalités de la grossesse et le soutien financier ultérieur.

Toujours le même contrat

Car, selon le WSJ, les femmes ayant accepté la «mission bébé» du milliardaire se voient acheter leur silence. Les modalités? Toujours les mêmes. 15 millions de dollars immédiatement et 100 000 dollars par mois de pension, jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de 21 ans. Le souci de sa vie privée vaut bien cette somme pour Elon Musk, qui détesterait toute forme de publicité liée à son intimité.

«Nous avons connu beaucoup trop de cas où ne pas signer un accord associé à la remise de plus de 15 millions de dollars est absolument insensé et irresponsable, et parce que nous avons eu affaire à des personnes très instables, mentalement instables, qui tout d'un coup se souviennent mal des choses» Jared Birchall à Ashley St. Clair, lors d'une conférence téléphonique en décembre

Gare aux mères qui refusent l'accord ou font appel à un avocat extérieur, sous peine de sanctions financières.

C'est le cas d'Ashley St. Clair, influenceuse et personnalité médiatique de l'alt-right qui, elle, a révélé la paternité de son nouveau-né, Romulus, plus tôt cette année, après une liaison de quelques mois avec Elon Musk.

Après avoir passé sa grossesse à l'abri des radars, dans son appartement new-yorkais, la jeune femme s'est vue chaudement recommander de ne pas mentionner le nom d'Elon Musk sur l'acte de naissance. Après quoi, placée face à un fructueux accord de confidentialité (qui mentionne expressément qu'en cas de rupture de l'accord, elle doit rembourser la somme forfaitaire de 15 millions de dollars), elle a choisi ne pas signer.



En février, lorsqu'Ashley St. Clair apprend qu'un tabloïd est sur le point de publier un article sur sa relation avec l'homme de plus riche du monde, elle choisit de le devancer en faisant publiquement part de la naissance sur X.

Quatre jours après la publication, Elon Musk a retiré son offre de 15 millions de dollars. Et lorsque son ex-«compagne» s'est rendue dans un tribunal de New York, faisant exploser ses frais juridiques, il a réduit la pension alimentaire à 40 000 dollars mensuels.

L'affaire est toujours en cours devant la Cour suprême de New York, qui a ordonné à Elon Musk de passer un test de paternité. Les résultats sont tombés la semaine dernière, indique le Wall Street Journal. La probabilité de paternité était de 99,9999%.