L'influenceuse MAGA Ashley St. Clair, 26 ans, poursuit le milliardaire Elon Musk, 53 ans, en justice pour reconnaître la paternité de son fils de cinq mois. getty/watson

13e bébé de Musk: «Il veut juste propager ses semences»

Dix jours après qu'Ashley St. Clair, une influenceuse pro-Trump, ait émergé sur les Internet pour clamer avoir enfanté le treizième rejeton d'Elon Musk, le bras de fer judiciaire et médiatique entre la jeune femme et le milliardaire est engagé, pour forcer le père présumé à reconnaître publiquement sa progéniture.

Règle n°1. Quand il s'agit de faire reconnaître votre enfant commun à votre ex-amant milliardaire, rien de tel que de le traîner devant le tribunal. Ashley St. Clair, 26 ans, figure éminente de l'alt-right américaine, a bien pigé le truc.

C'est ainsi que, après avoir échoué à attirer l'attention d'Elon Musk en balançant publiquement la naissance de leur fils sur X (une annonce qui ne l'a pas fait remuer plus que ça), la mère de son treizième enfant présumé a déposé une requête auprès de la Cour suprême de New York, le vendredi 21 février. Objectif? Obtenir la garde exclusive de l'enfant, un garçon identifié comme «RSC» (dont la date de naissance et le nom complet ont été censurés), mais surtout, un test de paternité, en guise de preuve de son illustre ascendance.



Photos et messages compromettants

Ashley St. Clair ne devrait guère avoir de difficultés à obtenir la garde du bambin. En effet, selon elle, Elon Musk qui n'a pas assisté à la naissance malgré sa demande, n'aurait rencontré son fils qu'à «trois reprises». Une première fois le 21 septembre 2024, durant deux heures. Une seconde fois le lendemain, pendant une petite heure.

Les documents judiciaires déposés vendredi à la Cour suprême de New York comprenaient également une photo d'Elon Musk tenant son nouveau-né.

La dernière fois qu'Elon Musk a vu RSC, c'était le 30 novembre 2024, pendant seulement 30 minutes. Il n'aurait pas non plus «exprimé son intérêt» à obtenir la garde de ce treizième enfant.

«Je suis la seule mère qui s’occupe de lui au quotidien. Je le nourris, je lui donne le bain et je veille à ce que tous ses besoins physiques et émotionnels soient satisfaits»

Ashley St. Clair, dans la requête déposée devant la Cour

«Il n'a demandé à voir notre enfant à aucune autre occasion, il ne m'a jamais pris de nouvelles de notre enfant, il n'a jamais demandé de photos de notre enfant ni vérifié que tout allait bien après les rendez-vous chez le médecin», poursuit l'influenceuse d'extrême droite dans le dossier. Si la paternité est avérée, son fils devrait toutefois prendre le nom de famille de son célèbre père, Musk.

Comme toute procédure judiciaire qui se respecte, celle-ci s'accompagne de toute une série de documentation, messages, textos et autres photos que les ex-amants se seraient envoyés. Des messages aussi fleuris que:

«Je veux te mettre enceinte à nouveau» Elon Musk à Ashley St. Clair, le 24 novembre 2024

Une correspondance qui permet aussi et surtout d'établir une chronologie de la brève liaison entre le magnat de la tech avec l'habituée des cercles pro-Trump. Selon la jeune femme, le couple a commencé à se fréquenter en mai 2023. Après plusieurs mois d'idylle et de messages explicites échangés sur X, Elon Musk et Ashley St. Clair auraient eu des relations sexuelles «le 2 et le 3 janvier 2024 ou aux alentours», sur l'île de Saint-Barth.

Elon Musk et Ashley St. Clair à St-Barth.

C'est là, en pleine soirée du Nouvel-An, que leur fils aurait été conçu. Dans le dossier, Ashley St. Clair répète sa conviction qu'Elon Musk est bien le père, n'ayant «pas eu de rapports sexuels avec un autre homme au moment de la conception de l'enfant».

«Je demande une ordonnance de test génétique pour déterminer la paternité de l'enfant» Ashley St. Clair dans sa réclamation, déposée le 21 février 2025

Une filiation qu'Elon Musk lui-même a reconnue au fil de leurs échanges. Après la naissance du petit RSC, sa mère lui fait parvenir une photo d'elle et du nouveau-né. «J'ai hâte de vous voir, toi et lui, ce week-end», lui répond le patron de Tesla.

Des pièces à conviction déposées devant le tribunal. ny supreme court

Si l'on en croit les captures d'écran diffusées par la Cour suprême de New York, les choses auraient commencé à tourner au vinaigre peu après l'arrivée au monde de l'enfant. Alors que la campagne présidentielle de Donald Trump s'accélère, Elon Musk évoque non sans un certain agacement les menaces de mort qui pèsent sur sa personne, affirmant qu'il est «le numéro 2 après Trump pour l'assassinat».

«Réveille-toi. Ce n'est pas le moment de faire preuve de sentimentalité au détriment de la sécurité. Si je fais une erreur en matière de sécurité, [le nom de l'enfant caviardé] ne connaîtra jamais son père» Elon Musk, dans un message envoyé

Le PDG de Space X poursuit: «Le niveau de menace atteindra des niveaux insensés jusqu'à ce que l'élection soit décidée. Les bavardages inconsidérés font couler les navires.»

ny supreme court

Dans un autre échange de SMS, Ashley St. Clair lui confie le sentiment que leur relation s'est «effondrée» lorsque le bras droit d'Elon Musk, Jared Birchall, se retrouve «impliqué» dans l'affaire. «Il m'a dit beaucoup de choses assez horribles qu'il t'a attribuées et j'ai l'impression qu'il n'y a jamais eu de rupture dans notre relation avant cela. Si tu es à New York ou si tu souhaites que je vienne à Washington, j'apprécierais vraiment de pouvoir te parler en personne.»

«Je tiens profondément à toi et j'ai l'impression que des tiers ont provoqué une rupture majeure dans notre relation, alors que j'aurais vraiment aimé que ce soit mieux pour le bien de notre fils»

Réponse d'Elon Musk? «Hmm ok.»

Sans manquer d'ajouter, un message plus loin: «Eh bien, nous avons une légion d'enfants à fabriquer.»

Ni Elon Musk ni ses représentants n'ont encore formulé un seul commentaire. L'une de ses 13 enfants s'est tout de même fendu d'une remarque acide sur les réaux sociaux. Vivian Wilson, jeune transgenre de 21 ans, a réagi via TikTok: «Wow, si je recevais cinq cents à chaque fois que j'ai découvert que j'avais des demi-frères et sœurs grâce à Reddit, j'aurais deux cinq cents... Ce qui n'est pas beaucoup, mais c'est bizarre que cela se soit produit deux fois, non?»

La riposte du camp Musk

Bien que le père présumé n'ait pas encore évoqué concrètement les allégations de son ex-maîtresse, Elon Musk a tout de même eu une manière bien à lui de riposter à ces allégations. Et évidemment, cela ne pouvait être ailleurs que sur X. La faute à une autre influenceuse MAGA, Isabella Moody, qui a a jeté de l'huile sur le feu et mis son grain de sel dans la discussion ce week-end.



Alors que plusieurs personnalités de droite accusent Ashley St. Clair d'avoir comploté pour «piéger» le milliardaire avec un bébé, Isabella Moody a rendu publique une série de messages entre elle et l’influenceuse de 26 ans, où les deux femmes semblent discuter de la manière de séduire Elon Musk.

«Je n'allais pas les publier, mais maintenant qu'Ashley St. Clair a divulgué ses messages privés avec Elon Musk, après avoir menti et affirmé qu'elle "voulait de l'intimité", voici une preuve supplémentaire qu'Ashely avait prévu de piéger Elon», poursuit cette personnalité de droite sur son compte X.

«En mai 2023, Ashley St Clair m'a demandé des conseils pour être drôle, parce qu'elle voulait séduire Elon Musk et avoir des "bébés fusées"» Isabella Moody, sur X

image: x

«Elon m'a suivi», peut-on en effet lire dans un échange de SMS apparemment envoyés par Ahsley St. Clair. «J'ai besoin de ses bébés fusées», aurait poursuivi la jeune femme. «Je vais en prendre un pour l'équipe, séduire Elon, monter dans une fusée pour voir ce qui se passe.»

Le reste, comme on dit, appartient à l'histoire. «Ashley St. Clair utilise son bébé de 5 mois comme moyen de pression et de chantage émotionnel pour essayer de contrôler Elon Musk. J'espère qu'il ne lui fera pas de concession», conclut Isabella Moody avec hargne, dans une salve de tweets assassins.

«Les femmes se bercent d'illusions. Avant Ashley, Elon a eu 12 enfants avec 3 mères différentes. Il donne clairement la priorité à la propagation de ses semences et à son travail plutôt qu'à son rôle de père actif. Il faudrait être un vrai ATTARDÉ pour ne pas prédire le manque d'implication d'Elon dans la vie d'un nouvel enfant» Isabella Moody sur X, le 22 février

Une salve à laquelle le géniteur en série et principal concerné, Elon Musk, s'est contenté de répondre sur son ton sarcastique habituel. En quatre lettres. Un «Woah!» très vague, qui ne manque pas de nous laisser sur notre faim. Mais qui laisse deviner que la guerre ne fait que commencer.