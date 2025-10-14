en partie ensoleillé13°
Emmanuel Macron

Macron menace de dissoudre l'Assemblée

French President Emmanuel Macron waits for Palestinian President Mahmoud Abbas on the sidelines of the Gaza International Peace Summit, in Sharm el-Sheikh, Egypt, Monday, Oct.13 2025. (Yoan Valat, Poo ...
Pour Macron, «les motions de censure sont des motions de dissolution et doivent être vues comme telles».Keystone

Si le gouvernement de Sébastien Lecornu venait à être censuré, le président français exclut de nommer un autre premier ministre. Il prononcerait dans ce cas une dissolution de l'Assemblée nationale.
14.10.2025, 14:2914.10.2025, 14:29

Les motions de censure qui ont été déposées contre le gouvernement Lecornu sont «des motions de dissolution et doivent être vues comme telles», a averti Emmanuel Macron en Conseil des ministres, selon la porte-parole du gouvernement Maud Bregeon.

Alors que les socialistes doivent décider dans la foulée de la déclaration de politique générale de Sébastien Lecornu s'ils censurent ou non le gouvernement, le chef de l'Etat les prévient donc qu'il exclut de nommer un nouveau premier ministre si Lecornu est renversé et qu'il prononcera alors la dissolution de l'Assemblée.

epa12450954 French Government spokesperson Maud Bregeon arrives for a meeting with the newly-appointed members of the French Prime Minister Sebastien Lecornu&#039;s cabinet, at the Hotel Matignon in P ...
Maud BregeonKeystone

Le président «a constaté que deux motions de censure (de LFI et RN) ont été déposées et que donc certains ne veulent pas débattre. Il a rappelé que les motions de censure qui ont été déposées sont des motions de dissolution et doivent être vues comme telles», a rapporté Bregeon.

Un gouvernement «capable de bouger»

«Les désaccords sont estimables, mais ils ne sont acceptables que si des compromis sont possibles», a ajouté le chef de l'Etat qui a «insisté sur la stabilité institutionnelle» en estimant que les Français «sont fatigués du fracas» politique».

France: une stratégie à l'agonie

A la suite du président, Sébastien Lecornu a assuré qu'il montrerait dans sa déclaration de politique générale que le gouvernement est «capable de bouger» mais «en insistant sur le fait qu'il ne fera pas n'importe quoi», toujours selon la porte-parole du gouvernement. Le premier ministre a insisté «sur le fait que la politique, c'était défendre ses opinions et être fier de le faire, mais être en capacité de faire le chemin politique pour agir».

Ni le président, ni le premier ministre n'ont fait explicitement allusion à l'exigence formulée par les socialistes d'une suspension complète de la réforme des retraites pour ne pas censurer le gouvernement. (jzs/afp)

