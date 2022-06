Insensible au défaut de paiement de la Russie en début de semaine, la monnaie nationale, le rouble, a atteint un nouveau sommet face aux principales devises, le dollar et l'euro, mardi . «Pour la première fois depuis le 28 mai 2015, le dollar a coûté moins de 52 roubles. L'euro a coûté moins de 55 roubles pour la première fois depuis le 26 mai 2015», a annoncé mardi l'agence de presse Interfax après la fermeture de la bourse de Moscou.



Selon les experts en devises de l'agence, la force du rouble s'explique par les prochains paiements d'impôts en Russie et le prix élevé du pétrole. Après avoir fortement chuté peu après le début de la guerre d'agression ordonnée par le chef du Kremlin Vladimir Poutine, le rouble est maintenant sur une trajectoire de redressement depuis des mois et a maintenant atteint le double de son plus bas.



Même le défaut technique de la Russie, tel que déterminé par l'agence de notation Moody's mardi, n'a eu aucun effet sur la hausse du rouble. Certes, il ne s'agit pas d'une faillite d'Etat typique, mais plutôt de problèmes techniques avec le transfert des paiements de la dette, que l'Occident bloque.



Cependant, la force du rouble est également due aux restrictions drastiques sur les transactions de change par la banque centrale russe et aux sanctions occidentales, qui affectent principalement les importations russes. Parce que si les revenus de la Russie provenant de l'exportation de pétrole et de gaz continuent de grimper, les importations en Russie ont diminué de moitié – en partie à cause de l'embargo occidental sur la haute technologie, les machines, les armements et les produits de luxe. En conséquence, le besoin de devises étrangères a également diminué de manière significative. (ats)