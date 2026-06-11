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L'IA Grok a servi dans les frappes en Iran

Suivez en direct les dernières infos sur le conflit entre Israël et l'Iran, avec l'implication des Etats-Unis, qui embrase le Moyen-Orient.
11.06.2026, 12:3017.06.2026, 07:05
Team watson
Team watson
  • Israël et les Etats-Unis ont commencé à bombarder l'Iran le 28 février. Téhéran riposte en frappant Israël et de nombreux pays du Golfe.
  • Très rapidement, la guerre s'est élargie au Liban, qu'Israël a bombardé à de nombreuses reprises.
  • Un cessez-le-feu est conclu le 8 avril 2026, mais il ne permet pas la levée du blocus du détroit d'Ormuz ni la fin des combats au Liban entre Israël et le Hezbollah.
  • Le 8 juin, l'Iran et Israël ont recommencé à s'attaquer mutuellement pour la première fois depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu.
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7:04
L'IA Grok a servi dans les frappes en Iran, selon le Pentagone
L'intelligence artificielle (IA) d'Elon Musk, Grok, a servi dans les frappes contre l'Iran, révèle le gouvernement américain dans un mémoire judiciaire défendant les turbines à gaz d'un centre de données géant de la société du multimilliardaire, xAI, visées par une plainte environnementale. Le ministère de la Justice, dans un mémoire déposé le 15 juin et consulté par l'AFP, fait valoir que cette plainte «menace la sécurité nationale, économique et énergétique» du pays, en risquant de couper l'alimentation d'infrastructures d'IA désormais utilisées par l'armée.

Pour étayer cet argument, le ministère fait témoigner Cameron Stanley, responsable de l'IA au Pentagone. Celui-ci déclare sous serment qu'un outil dérivé de Grok, le «Grok Gov Model», est déjà déployé au sein du Project Maven, le programme de ciblage assisté par IA de l'armée, initialement appuyé sur le modèle Claude d'Anthropic.

D'après cette déclaration, les processus de Maven «ont permis aux forces américaines de déployer plus de 2000 munitions sur 2000 cibles distinctes en 96 heures», lors de la guerre contre l'Iran. Le haut fonctionnaire voit dans ces chiffres «le témoignage d'une très grande augmentation de l'efficacité opérationnelle rendue possible par le Grok Gov Model», sans préciser s'il est le seul modèle utilisé par ce programme.

Cameron Stanley affirme que les utilisateurs de Maven consomment «près de 2 milliards de tokens» (unités de calcul) «par jour», soit «jusqu'à 6 millions de pages» traitées, un volume qui rend selon lui l'infrastructure de calcul de xAI indispensable. Les turbines visées par la plainte alimentent Colossus 2, un supercalculateur de xAI qui entraîne Grok, en périphérie de Memphis.

Le NAACP, association de défense des droits des Noirs, poursuit xAI, l'accusant d'exploiter sans permis des dizaines de turbines, en violation de la loi sur la qualité de l'air. Elles polluent des quartiers majoritairement noirs, affirme l'association. xAI soutient que ses turbines sont temporaires et mobiles, et qu'elles ne sont donc pas soumises à cette réglementation.

Fin février, le gouvernement a rompu ses contrats avec Anthropic, qui refusait que ses outils servent à des frappes entièrement automatisées ou à la surveillance de masse des Américains. Le Pentagone s'est alors tourné vers Google, OpenAI et xAI, les trois autres entreprises américaines de l'IA de pointe. Mais cette transition prend du temps et le gouvernement a dû admettre en mars que Claude continuait d'être utilisé pour la guerre en Iran.

L'usage militaire de l'IA suscite la controverse. Chez Google, plus de 600 salariés ont réclamé en avril de ne pas fournir d'IA à l'armée pour des opérations classifiées. Le groupe avait déjà renoncé à Maven en 2018 sous la pression de ses ingénieurs. Proche de Donald Trump, qu'il a soutenu et conseillé, Elon Musk a intégré xAI à son groupe spatial SpaceX en février, qui a réalisé le 12 juin la plus grosse entrée en Bourse de l'histoire.
6:30
Des pétroliers iraniens ont franchi la zone du blocus américain
Des pétroliers iraniens ont franchi la zone du blocus américain des ports iraniens qui était en place depuis environ deux mois, a indiqué mercredi le site de suivi maritime TankerTrackers, avant la signature d'un accord entre Téhéran et Washington prévue vendredi. «Au moins deux supertankers de la National Iranian Tanker Company (NITC), nommés Diona et Hero2, ont franchi le périmètre du blocus de la marine américaine en transportant à eux deux un total de 3,8 millions de barils de pétrole brut iranien», a indiqué le site sur X, faisant état plus tard du passage d'un troisième tanker iranien. «Il s'agit des premières exportations de pétrole brut de l'Iran depuis deux mois.»

TankerTrackers précise avoir analysé le signal des transpondeurs AIS des navires, qu'il a croisé mardi avec des images satellite.

Le gouvernement iranien a indiqué mardi que le blocus américain des ports iraniens, en place depuis environ deux mois, avait été levé, avant la signature d'un accord avec les Etats-Unis prévu vendredi. Les Etats-Unis et l'Iran signeront vendredi en Suisse leur protocole d'accord pour mettre fin au conflit, point de départ de deux mois de négociations, avec comme première étape la réouverture très attendue du détroit d'Ormuz.

Un cinquième du pétrole mondial transite en temps normal par ce passage maritime stratégique, bloqué par Téhéran après les premières frappes israélo-américaines contre l'Iran, fin février. Après avoir déjà nettement reculé ces derniers jours, le cours du baril du pétrole Brent, référence mondiale du brut, est tombé mardi sous la barre des 80 dollars pour la première fois depuis début mars.
22:43
L'Iran menace d'une «réponse sévère» aux attaques d'Israël au Liban
L'armée iranienne a menacé d'une «réponse sévère» aux frappes israéliennes dans le sud du Liban qui ont fait quatre morts mardi, en dépit de l'annonce d'un accord entre les Etats-Unis et la République islamique pour mettre fin à la guerre.

«Si l'armée infanticide du régime sioniste ne met pas un terme à ses agressions dans le sud du Liban, elle devra s'attendre à une sévère réponse de la part des puissantes forces armées de la République islamique d'Iran», a prévenu le commandement des forces armées, Khatam al-Anbiya dans un communiqué cité par la télévision d'Etat Irib.

Selon son décompte, Israël aurait violé le cessez-le-feu au Liban 84 fois depuis l'annonce de l'accord lundi.
19:38
Accord sur l'Iran: restrictions dans le canton de Nidwald
La signature de l'accord entre les États-Unis et l'Iran au Bürgenstock entraînera vendredi des restrictions pour la population du canton de Nidwald. Celles-ci seront toutefois moins importantes que lors de la conférence de paix sur l'Ukraine de 2024.

La mission du canton de Nidwalden consistera avant tout à assurer la sécurité de la population et des personnes qui participeront à la cérémonie de signature au Bürgenstock. Outre la police cantonale de Nidwald, des forces de police supplémentaires, l'armée et d'autres partenaires seront mobilisés.

Pour la population nidwaldienne, cela signifie que des restrictions seront mises en place avant et pendant la signature de l’accord, notamment en matière de circulation routière, d’espace aérien ou de sentiers de randonnée. Les détails à ce sujet seront publiés dès mercredi sur le site internet du canton.

«Nous sommes heureux de soutenir les efforts visant à instaurer la paix entre les États-Unis et l’Iran et à contribuer ainsi à davantage de stabilité et de sécurité dans le monde», a déclaré le conseiller d'Etat nidwaldien Othmar Filliger.
18:06
Ormuz: le trafic reste limité malgré l'accord
Le trafic de navires dans le détroit d'Ormuz ne décollait pas mardi, selon la plateforme de suivi maritime Kpler, près de 48 heures après l'annonce d'un accord entre l'Iran et les Etats-Unis censé permettre la réouverture de ce passage stratégique.

Mardi, Kpler n'avait détecté dans la journée que quatre franchissements du détroit par des navires de transport de matières premières, après cinq lundi. Cela restait dans le même ordre de grandeur qu'au cours de la semaine précédant l'accord.
La guerre entre les Etats-Unis et l'Iran va se conclure en Suisse
Le gouvernement iranien a assuré mardi que le blocus américain des ports iraniens, imposé depuis le 13 avril, avait été levé, avant la signature officielle de l'accord prévue vendredi.

Concomitamment à cette annonce, un pétrolier iranien, le Diona, a rallumé mardi son transpondeur pour la première fois depuis près de deux mois. Selon Kpler, ce navire de la flotte fantôme iranienne avait franchi le détroit, transpondeur éteint, le 15 avril, peu après l'entrée en vigueur du blocus.
17:36
Quatre morts lors de frappes israéliennes dans le sud du Liban
Des frappes israéliennes ont tué au moins quatre personnes mardi dans le sud du Liban, a rapporté un média d'Etat, malgré l'annonce d'un accord entre les Etats-Unis et l'Iran incluant la guerre opposant Israël au Hezbollah pro-iranien.

Des attaques de drones ont visé deux véhicules dans la localité de Mayfadoun et un autre dans la ville voisine de Choukine, dans la région de Nabatiyé, selon l'Agence nationale d'information, qui fait état d'un bilan provisoire de quatre morts et plusieurs blessés.

Si les violences ont diminué au Liban depuis l'annonce de l'accord irano-américain, les bombardements israéliens dans le sud du pays ont néanmoins fait au moins cinq morts depuis lundi.
11:20
Le négociateur iranien Ghalibaf présent à la signature de l'accord
Le chef de l'équipe de négociation iranienne, Mohammad Bagher Ghalibaf, assistera à la cérémonie de signature du protocole d'accord entre Téhéran et Washington pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, a indiqué mardi la diplomatie iranienne. La cérémonie aura lieu «en Suisse».



Côté américain, le vice-président JD Vance sera présent pour représenter les Etats-Unis, tandis que «pour l'Iran, ce sera M. Ghalibaf», a déclaré le vice-ministre des Affaires étrangères, Majid Takht-Ravanchi, cité par la télévision d'Etat. «La signature aura lieu en Suisse» a priori vendredi, «mais le lieu exact n'a pas encore été déterminé», a-t-il précisé. Il a confirmé que «le prochain cycle de négociations commencerait immédiatement après».
11:19
Les discussions sur un accord final doivent débuter vendredi
Le chef de la diplomatie iranienne a annoncé le probable début de discussions approfondies avec les Etats-Unis vendredi, jour prévu de la cérémonie de signature à Genève du protocole d'accord trouvé entre les deux pays après plus de trois mois de guerre. «Vraisemblablement vendredi, dans un lieu qui reste à déterminer (...) un nouveau cycle de négociations entre l'Iran et les Etats-Unis visant à parvenir à un accord final va débuter», a déclaré Abbas Araghchi lors d'une réunion avec des diplomates étrangers diffusée à la télévision d'Etat.

Le chef de la diplomatie iranienne a insisté sur l'importance de mettre fin à la guerre au Liban entre Israël et le Hezbollah pro-iranien, dans le cadre du protocole d'accord conclu avec Washington. «Il s'agit sans doute de la question la plus importante du protocole: l'annonce de l'arrêt immédiat et permanent de la guerre sur tous les fronts, y compris au Liban», a-t-il dit.

6:14
Vance anticipe une réouverture sans péage du détroit d'Ormuz
Le vice-président américain JD Vance a dit lundi s'attendre à ce que l'Iran n'applique pas de péage dans le détroit d'Ormuz, artère essentielle pour le commerce mondial de pétrole brut qui doit rouvrir totalement vendredi, selon Donald Trump. «Le détroit est déjà partiellement ouvert, comme vous le savez», a déclaré le président américain aux côtés de son homologue français, Emmanuel Macron, à Evian pour le sommet du G7, au lendemain de l'annonce d'un cadre d'accord entre les Etats-Unis et l'Iran pour mettre fin à la guerre. «Vendredi, il sera complètement ouvert», a ajouté Donald Trump.

Il avait déjà affirmé plus tôt que la navigation avait déjà commencé à reprendre. «Des navires, dont certains chargés de pétrole, commencent à sortir du détroit d'Ormuz. Ils naviguent le long (d'une route) qui est totalement sécurisée», a-t-il écrit sur son réseau Truth Social. Son vice-président JD Vance a, lui, affirmé lundi à la chaîne CNBC que les Etats-Unis s'attendaient à ce que l'Iran n'applique pas de péage sur cette voie stratégique du commerce mondial, alors que la diplomatie iranienne a évoqué des «frais» de service maritime.



Interrogé pour savoir si le détroit d'Ormuz allait rouvrir sans péage pour les 60 jours de négociations qui doivent bientôt s'ouvrir ou bien pour plus longtemps, Vance a répondu: «Nous nous attendons à ce que le détroit soit rouvert sans péage à long terme, et c'est le genre de chose que nous allons aborder dans ces négociations techniques.»
6:13
Le Hamas salue l'accord entre l'Iran et les Etats-Unis
Le Hamas palestinien a salué lundi l'accord entre les Etats-Unis et l'Iran pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, espérant que cela aiderait également à mettre fin aux violences dans la bande de Gaza.

Dans un communiqué, le mouvement islamiste au pouvoir dans le petit territoire palestinien a félicité son allié iranien pour sa «fermeté» face «aux pressions et aux défis», et espéré que l'accord aurait «des répercussions positives sur différents dossiers régionaux», notamment «la fin immédiate de l'agression» israélienne à Gaza, ainsi qu'au Liban et sur «tous les autres fronts».
21:56
Israël restera à Gaza, au Liban et en Syrie tant que nécessaire
Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a affirmé lundi, après la conclusion d'un accord entre les Etats-Unis et l'Iran, que l'armée israélienne resterait à Gaza, au Liban et en Syrie «aussi longtemps que nécessaire».

«Nous avons établi de larges zones de sécurité autour d'Israël. Nous l'avons fait à Gaza, au Liban et en Syrie », a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse. «Je tiens à le dire clairement: nous resterons dans ces zones de sécurité aussi longtemps qu'il le faudra pour protéger notre pays.»

Israël est engagé depuis des mois dans des opérations militaires dans la bande de Gaza, au Liban et en Iran. Certains des objectifs de guerre affichés par l'armée israélienne n'ont pas été atteints. L'accord conclu lundi entre les Etats-Unis et l'Iran est perçu comme un échec pour Israël par une grande partie de la société et de la classe politique israélienne.
21:19
Accueil mitigé aux Etats-Unis sur l'accord avec l'Iran
la guerre au Moyen-Orient, mais celui-ci est entouré de multiples écueils et le président américain a vu son capital politique écorné.

L'accueil réservé aux Etats-Unis à l'annonce dimanche de ce protocole d'accord, qui doit être signé vendredi à Genève, témoigne du scepticisme ambiant alors que la guerre est très impopulaire en raison de l'envolée des prix du pétrole et de l'inflation.

Iran et Etats-Unis sont convenus d'un accord pour mettre fin à près de quatre mois de guerre, ouvrant la voie à des négociations sur le programme nucléaire de la République islamique et la levée des sanctions.

Le protocole d'accord revient, de facto, à prolonger le cessez-le-feu en vigueur de 60 jours et à permettre la réouverture du détroit d'Ormuz, passage stratégique pour le commerce mondial, avant d'entamer des négociations qui s'annoncent extrêmement délicates sur le nucléaire iranien.
21:01
Israël: Netanyahu sera candidat aux prochaines législatives
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré lundi qu'il comptait se présenter aux élections législatives prévues d'ici la fin de l'année, alors qu'il fait face à des critiques concernant sa gestion de la guerre au Moyen-Orient et ses conséquences.

«Je vais me présenter aux élections et j'ai l'intention de gagner», a déclaré le dirigeant chevronné lors d'une conférence de presse, sa première prise de parole depuis que Washington et Téhéran ont conclu un accord visant à mettre fin à la guerre dans la région. (ats/afp)
20:40
Liban: le Hezbollah dit avoir «repoussé» une force israélienne
Le Hezbollah pro-iranien a dit lundi avoir «repoussé» une force israélienne qui tentait «d'avancer» dans le sud du Liban, malgré l'accord annoncé entre Washington et Téhéran devant mettre fin à la guerre régionale, y compris au Liban d'après l'Iran.

Des combattants du groupe pro-iranien ont «fait barrage (...) au moyen de roquettes et de drones» à une force israélienne, «formée d'une pelleteuse et deux chars Merkava», qui «avançait» dans les environs de Kfartebnit, près de la ville de Nabatiyé, selon un communiqué du Hezbollah.

Plus tôt lundi, un drone israélien a visé une voiture dans la même localité, «tuant son chauffeur», a rapporté l'Agence nationale d'information libanaise, ce qui constitue la première frappe meurtrière depuis l'annonce de l'accord. (ats/afp)
20:35
Guerre en Iran: Israël a évité la «destruction nucléaire»
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a affirmé lundi que la guerre contre l'Iran avait sauvé son pays de la menace d'une «destruction nucléaire», après l'annonce d'un accord entre Washington et Téheran pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient.

«Le plus important, c'est que nous avons sauvé l'Etat d'Israël de la menace d'un anéantissement nucléaire», a déclaré M. Netanyahu lors d'une conférence de presse au cours de laquelle il a défendu son bilan et les opérations militaires israéliennes en Iran, au Liban et à Gaza.

L'accord convenu entre les Etats-Unis et l'Iran a largement été considéré comme un échec pour Israël par la société et une grande partie de la classe politique. (ats/afp)
20:28
Le président libanais salue l'accord entre Washington et Téhéran
Le chef de l'Etat libanais Joseph Aoun a «salué» lundi l'accord entre Washington et Téhéran, à l'occasion d'un appel téléphonique reçu du ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi, selon un communiqué de la présidence libanaise.

Le président a exprimé l'espoir que cet accord soit «un pas positif vers une baisse des tensions, (...) et ouvre la voie à des solutions diplomatiques», et le ministre iranien a mis l'accent, pour sa part, sur «le respect de la souveraineté du Liban», selon le communiqué.



L'accord, dont le Liban n'a pas été notifié officiellement, prévoit la fin de la guerre sur tous les fronts au Moyen-Orient, selon l'Iran. (ats/afp)
19:05
Erdogan espère que l'accord permettra «une paix durable».
Le président turc Recep Tayyip Erdogan a dit lundi espèrer que l'accord trouvé entre les Etats-Unis et l'Iran «ouvrira entièrement la voie à l'instauration d'une paix et d'une stabilité durables dans notre région».



«Une étape majeure a été franchie dans la guerre qui a commencé le 28 février à la suite de provocations israéliennes, permettant à cette région sous tension de pousser un soupir de soulagement», a-t-il ajouté, s'exprimant devant les médias turcs à la sortie d'une réunion de son cabinet à Ankara. (ats/afp)
18:52
Le bitcoin profite de l'accord de paix au Moyen-Orient
Le bitcoin évoluait en hausse lundi, profitant de l'accord de paix au Moyen-Orient. Le regain d'intérêt pour l'intelligence artificielle (IA) portait également la plus ancienne et la plus connue des cryptodevises. Vers 18h30, la reine des monnaies numériques s'échangeait en hausse de 4,7%, à 67'182,08 dollars.

«L'accord de paix entre les États-Unis et l'Iran a stimulé l'appétit pour le risque des investisseurs et instauré un climat plus positif sur les marchés financiers», a relevé dans un commentaire Timo Emden, analyste chez Emden Research.
Un documentaire dit avoir percé le plus grand secret du Bitcoin
Dans un contexte de liquidités accrues, d'appétit pour le risque et d'optimisme concernant l'intelligence artificielle (IA), les conditions d'une reprise pourraient être réunies, selon l'expert.

«Le regain d'intérêt pour l'IA et l'espoir d'une politique monétaire moins restrictive de la Réserve fédérale américaine (Fed) pourraient constituer un facteur de croissance important», observe Timo Emden. Selon lui, franchir durablement le seuil psychologique des 70'000 dollars demeure crucial.
18:51
L'or et l'argent s'envolent après l'accord de paix au Moyen-Orient
L'accord de paix au Moyen-Orient entre les Etats-Unis et l'Iran a dopé lundi les cours de l'or et de l'argent. Le précieux métal jaune a même franchi la barre des 4300 dollars l'once.

Vers 18h30, l'or s'échangeait en hausse de 2,8% à 4340,05 dollars l'once. L'argent de son côté s'appréciait de 3,7% à 70'305 dollars l'once. Il s'agit de la troisième séance de hausse consécutive pour les deux métaux précieux.

L'accord de paix devrait être signé vendredi à Genève. Il prévoit notamment la réouverture du détroit d'Ormuz, un allègement des sanctions imposées à l'Iran et le démantèlement du programme nucléaire iranien, selon les experts de la plateforme Trading Economics.

«Bien que l'or et l'argent aient sensiblement reculé par rapport à leurs sommets de janvier, ils restent nettement au-dessus de leurs tendances haussières sur le long terme, ce qui signifie que leurs prix demeurent sensibles aux fluctuations du sentiment de risque mondial», observe Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote. (awp/ats)
18:50
Ormuz: Trump dit ne pas avoir besoin de «beaucoup d'aide»
Donald Trump a déclaré lundi au sommet du G7 à Evian, en France, ne pas avoir «besoin de beaucoup d'aide» internationale pour rouvrir le détroit d'Ormuz, après la conclusion d'un accord avec l'Iran.

«Mais je ne pense pas que ce soit une mauvaise idée d'avoir un bateau ou deux de quelques pays, votre pays serait très bien pour cela, car on ne sait jamais», a ajouté le président des Etats-Unis.



A son côté, le président français Emmanuel Macron a réitéré son «offre» d'une mission militaire internationale franco-britannique. «Comme l'a dit le président, peut-être que ça ne sera pas souhaité, peut-être que ça ne sera pas nécessaire, mais en tout cas c'est une disposition qui marque notre volonté d'aider», a-t-il souligné. (ats/afp)
18:49
Trump: le détroit d'Ormuz sera «complètement ouvert» vendredi
Donald Trump a assuré lundi, peu après son arrivée à Evian (France) pour le sommet du G7, que le détroit d'Ormuz, artère essentielle pour le commerce mondial de brut, serait «complètement ouvert» vendredi.

Le président américain, qui se tenait au côté de son homologue français Emmanuel Macron, a par ailleurs indiqué que le texte très attendu de l'accord trouvé avec l'Iran pourrait être publié «après vendredi», jour prévu de la cérémonie de signature à Genève. (ats/afp)
18:49
Aucun avoir iranien sous sanction n'a été dégelé pour le moment
Les Etats-Unis n'ont pour le moment dégelé aucun avoir iranien sous sanction, après la signature d'un cadre d'accord entre Washington et Téhéran, a affirmé lundi un haut responsable américain.

«Zéro», a répondu ce haut responsable, sous couvert d'anonymat, à une question d'un journaliste qui lui demandait quel montant avait été déjà dégelé, en faisant état d'informations de la presse officielle iranienne selon lesquelles des milliards de dollars étaient concernés. (ats/afp)
18:35
Le cadre d'accord a été signé électroniquement
Le cadre d'accord entre les Etats-Unis et l'Iran a été signé de manière électronique par le président américain Donald Trump, son vice-président JD Vance, ainsi que le président du Parlement iranien et principal négociateur Mohammad Bagher Ghalibaf, a annoncé lundi un haut responsable américain.

«Le président voulait le signer personnellement, car il voulait montrer son (...) abnégation à trouver une issue favorable», a déclaré ce haut responsable à la presse, sous couvert d'anonymat.
18:17
Le secteur maritime méfiant face à la réouverture annoncée d'Ormuz
Les organisations de transport maritime et les syndicats de marins ont averti lundi qu'il était trop tôt pour reprendre en toute sécurité la navigation dans le détroit d'Ormuz, dont la réouverture est prévue par l'accord visant à mettre fin à la guerre au Moyen-Orient.

Malgré les promesses iraniennes et américaines de rouvrir cette voie par laquelle transitaient en temps de paix un cinquième du pétrole et du gaz naturel liquéfié mondiaux, le manque de précisions n'incite pas les navires à commencer à sortir, estiment les acteurs du secteur.

Les dirigeants «ne fournissent pas suffisamment d'informations sur des aspects clés, tels que le calendrier et les routes sûres», a indiqué dans un communiqué Jakob Larsen, responsable de la sécurité pour l'association professionnelle d'armateurs Bimco.

«Nous estimons que la situation en matière de sécurité pour l'industrie du transport maritime reste volatile» et «qu'il est encore très risqué pour les navires d'entreprendre des transits», a-t-il ajouté.
17:24
La patronne du FMI salue l'accord Iran-Etats-Unis
La présidente du Fonds monétaire internationale (FMI) Kristalina Georgieva a salué lundi la conclusion d'un accord entre Téhéran et Washington. Elle a toutefois prévenu que les répercussions de leur conflit sur l'approvisionnement mondial en énergie mettront du temps à se résorber.

Iran et Etats-Unis sont convenus dimanche d'un accord pour mettre fin à près de quatre mois d'une guerre qui a provoqué la paralysie du détroit d'Ormuz, voie maritime majeure pour le transport d'hydrocarbures.

«Plus vite (ce choc énergétique, NDLR) se résoudra, mieux ce sera - d'autant que la production mettra du temps à remonter compte tenu des dégâts importants subis par les infrastructures» dans le Golfe, a écrit la patronne bulgare du Fonds dans une note de blog.

A cet égard, «l'annonce dimanche d'un cessez-le-feu est bienvenue», a-t-elle ajouté. L'organisation basée à Washington doit actualiser le 8 juillet ses prévisions économiques.
16:59
Accord USA-Iran: de rares bateaux dans le détroit d'Ormuz
De rares bateaux se risquaient à franchir le détroit d'Ormuz lundi, selon plusieurs plateformes de suivi maritime, après les affirmations de Donald Trump selon lesquelles des navires «commençaient à sortir» du détroit. Ce dernier doit ouvrir, selon lui, «dès la signature» de l'accord avec l'Iran vendredi.

Lundi à 14h00 GMT (16h00 en Suisse), la plateforme Kpler n'avait toutefois détecté qu'un seul navire de transport de matières premières ayant franchi le détroit au cours de la journée avec son transpondeur allumé: le Disha, qui bat pavillon maltais, est sorti du Golfe avec une cargaison de 60'000 tonnes de gaz naturel liquéfié (GNL) embarqué au Qatar et vogue en direction de l'Inde.

Un deuxième bateau, le vraquier Kaiser, semblait également avoir franchi le détroit dans le sens de la sortie à la mi-journée, selon son signal AIS disponible sur la plateforme MarineTraffic.

«Les franchissements restent limités, tandis que plus de 500 navires commerciaux ont émis un signal AIS dans le Golfe Persique au cours des dernières 24 heures», a indiqué Nikos Pothitakis, chargé des relations presse chez Kpler, sur X.
16:58
Liban: un mort dans une frappe israélienne
Une frappe israélienne a visé lundi une voiture dans le sud du Liban et fait un mort, a annoncé l'Agence nationale d'information (Ani, officielle), malgré l'accord annoncé entre Washington et Téhéran pour mettre fin à la guerre régionale, y compris au Liban d'après l'Iran.

Selon Ani, un drone israélien a visé une voiture à Kfartebnit, près de la ville de Nabatiyé, «tuant son chauffeur», ce qui en fait la première frappe meurtrière depuis l'annonce de l'accord.
16:30
Des navires «commencent à sortir» du détroit d'Ormuz, dit Trump
Donald Trump a affirmé lundi que des navires «commençaient à sortir» du détroit d'Ormuz, au lendemain de l'annonce d'un cadre d'accord entre les Etats-Unis et l'Iran.

«Des navires, dont certains chargés de pétrole, commencent à sortir du détroit d'Ormuz. Ils naviguent le long (d'une route) qui est totalement sécurisée», a écrit le président américain sur son réseau Truth Social. (ats/afp)
16:26
L'Iran veut que le Conseil de sécurité de l'ONU ratifie l'accord
Le ministère iranien des affaires étrangères a affirmé lundi qu'il chercherait à obtenir la ratification par le Conseil de sécurité de l'ONU d'un accord final avec les États-Unis, incluant le volet de son programme nucléaire.

«Nous nous attendons à ce que l'accord final soit soutenu par une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies, 60 jours après» sa signature, a affirmé le porte-parole de la diplomatie iranienne Esmaïl Baghaï lors de son point presse hebdomadaire, en remarquant que Téhéran «tirerait des enseignements du passé».

La diplomatie iranienne a également déclaré que les États-Unis devaient garantir qu'Israël s'engage à mettre fin à la guerre au Liban dans le cadre de l'accord visant à mettre un terme au conflit au Moyen-Orient.
15:02
L'Iran veut la garantie de l'arrêt de la guerre au Liban
Le ministère iranien des affaires étrangères a affirmé lundi que les Etats-Unis devaient garantir qu'Israël s'engage à mettre fin à la guerre au Liban dans le cadre de l'accord visant à mettre un terme au conflit au Moyen-Orient.

«Les Etats-Unis doivent honorer leurs engagements. Ils doivent s'assurer que le régime sioniste respecte également les siens concernant le Liban», a déclaré le porte-parole de la diplomatie Esmaïl Baghaï lors de son point presse hebdomadaire, ajoutant que Téhéran «ne fait confiance ni à Israël ni aux Etats-Unis».
15:01
Selon l'Iran, les Etats-Unis verseront des compensations
Le ministère iranien des affaires étrangères a affirmé lundi que les Etats-Unis s'étaient engagés à débloquer des fonds iraniens gelés à l'étranger et à verser des réparations pour les dégâts provoqués par la guerre, aux termes d'un accord de fin du conflit.

«Le déblocage des biens iraniens ainsi que des réparations pour les dégâts constituent deux points essentiels» de l'accord censé être signé vendredi, a affirmé le porte-parole de la diplomatie Esmaïl Baghaï lors de son point-presse hebdomadaire: «la partie américaine s'est engagée à prendre des mesures dans ces deux domaines».
15:01
L'Iran dit qu'une profonde méfiance persiste envers les Etats-Unis
Le ministère iranien des affaires étrangères a affirmé lundi que l'Iran éprouvait toujours une «profonde méfiance» envers les Etats-Unis, malgré la signature prévue d'un accord sur la fin de la guerre au Moyen-Orient.

«Malheureusement, il faut reconnaître que la profonde méfiance vis-à-vis des Etats-Unis est la conséquence d'une longue histoire de méfaits des dirigeants américains», a déclaré le porte-parole de la diplomatie iranienne, Esmaïl Baghaï, lors de son point presse hebdomadaire.
13:51
Des frais maritimes dans le détroit d'Ormuz finalement ajoutés
L'Iran a ajouté au dernier moment des négociations avec les États-Unis une clause prévoyant l'imposition de redevances pour les services maritimes dans le détroit stratégique d'Ormuz, a rapporté lundi l'agence iranienne Fars.

«Dans les derniers instants des négociations, le texte du mémorandum d'entente a été modifié, soulignant clairement et explicitement la question de la souveraineté irano-omanaise sur le détroit d'Ormuz», a indiqué Fars, citant une source anonyme. «L'utilisation du terme "services maritimes" signifie que les États-Unis ont accepté que des frais soient versés à l'Iran», a précisé l'agence.
12:43
La Suisse salue le protocole d'accord entre Washington et Téhéran
La Suisse salue le protocole d'accord entre les Etats-Unis et l'Iran, facilité par le Qatar et le Pakistan. Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) est en «contact étroit» avec toutes ces parties pour une possible signature en Suisse à la fin de la semaine. «La désescalade et la stabilisation des relations entre les Etats-Unis et l'Iran au Moyen-Orient sont une priorité pour la politique étrangère suisse», a affirmé lundi son porte-parole Nicolas Bideau. Le Pakistan a mentionné une signature vendredi à Genève.



Le vice-président américain JD Vance a annoncé qu'il assisterait à la cérémonie. Il n'a pas exclu non plus la participation du président Donald Trump. Côté iranien, le président du Parlement Mohammad Ghalibaf, nouvel homme fort du régime, devrait être de la partie.

Outre la fin de la guerre, cet accord doit permettre le déblocage d'Ormuz. L'impossibilité d'acheminer des cargaisons maritimes en dehors de la région a affecté les prix énergétiques et la sécurité alimentaire mondiale.
12:27
L'ONU dénonce les dizaines d'exécutions en Iran depuis janvier
L'ONU condamne au moins 40 exécutions en Iran depuis janvier pour des raisons sécuritaires, y compris 18 manifestants. Dans la bande de Gaza, près de 1000 Palestiniens ont été tués depuis le cessez-le-feu d'octobre dernier, a-t-elle dit lundi à Genève.

«Toutes les parties doivent faire preuve d'une retenue maximale», a dit le haut commissaire aux droits de l'homme Volker Türk au début d'un mois de travaux du Conseil des droits de l'homme. En Iran, «les autorités ont intensifié leur répression brutale» avec des milliers d'arrestations, selon lui.
12:27
Pétrole et gaz fondent en prévision d'un accord entre Iran et USA
Les cours des hydrocarbures connaissaient lundi une vive normalisation, dans le sillage d'un accord de principe entre Washington et Téhéran pour une résolution du conflit au Moyen-Orient. Si le détail des concessions de part et d'autre devrait n'être connu qu'au moment de la signature officielle - agendée pour vendredi - le président américain Donald Trump a signalé la réouverture immédiate du détroit d'Ormuz.
12:26
L'armée libanaise demande aux exils d'attendre
L'armée libanaise demande aux habitants des villages frontaliers d'Israël d'attendre avant de revenir
6:37
Londres, Paris, Berlin et Rome prêts à lever des sanctions
Les pays de l'E4, comprenant le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne et l'Italie, ont salué dimanche l'accord conclu entre les Etats-Unis et l'Iran, qui prévoit la fin des hostilités, dans un communiqué conjoint. Ils se sont dit prêts à lever certaines sanctions pesant sur l'Iran. «L'Iran ne doit jamais acquérir l'arme nucléaire. Nous sommes prêts à travailler avec les États-Unis, l'Iran et l'AIEA à cette fin», ont déclaré les dirigeants de ces pays européens, cités dans le communiqué.

Ils ajoutent être «disposés à lever les sanctions pertinentes en réponse à des mesures claires et vérifiables de la part de l'Iran concernant son programme nucléaire»
6:37
L'ONU salue l'annonce d'un accord
Le chef de l'ONU António Guterres a salué dimanche l'accord conclu entre les Etats-Unis et l'Iran, qui prévoit la fin des hostilités et la réouverture du détroit d'Ormuz. «Il s'agit d'une étape cruciale vers un règlement pacifique du conflit», a-t-il souligné dans un communiqué.

Le secrétaire général de l'ONU a remercié à cette occasion plusieurs pays pour leur rôle de médiateur, dont le Pakistan.

6:36
L'Iran dit avoir «remporté de grandes victoires» durant la guerre
L'Iran a estimé dans la nuit de dimanche à lundi sortir vainqueur de la guerre déclenchée par Israël et les Etats-Unis, après l'annonce d'un accord avec Washington pour mettre fin durablement au conflit au Moyen-Orient. Des pourparlers en vue d'un accord final se tiendront d'ici à 60 jours, selon Téhéran «L'ennemi, qui a attaqué pour mener à bien ses desseins malveillants, a vu tous ses objectifs réduits à néant et la République islamique d'Iran a remporté de grandes victoires dans cette guerre», a déclaré le vice-ministre iranien des affaires étrangères, Kazem Gharibabadi, à la télévision d'Etat iranienne.

«Les négociations débuteront dans un délai de 60 jours en vue de parvenir à un accord définitif», a précisé à la télévision d'Etat le vice-ministre iranien des affaires étrangères Kazem Gharibabadi, ajoutant toutefois que «la méfiance demeurait» envers les Etats-Unis.
6:36
Le G7 va évoquer la réouverture d'Ormuz
Les grandes puissances du G7 vont discuter à partir de lundi à Evian-les-Bains, en France, des «conséquences» de l'accord conclu entre les Etats-Unis et l'Iran, dont «la réouverture» du détroit d'Ormuz «dans la durée», a déclaré dimanche soir le président français Emmanuel Macron. «L'objectif sera de voir les conséquences de cet accord, le soutien au Liban, la réouverture d'Ormuz dans la durée et, évidemment, la conclusion d'un accord sur le nucléaire et le balistique en Iran», a dit le président français dans une vidéo postée sur le réseau social Instagram à son arrivée dans la ville sur les rives du Léman, où il accueillera lundi pour trois jours les dirigeants des Etats-Unis, de l'Allemagne, du Canada, de l'Italie, du Japon et du Royaume-Uni.

Ces questions seront aussi évoquées mardi en présence des dirigeants de l'Egypte, des Emirats arabes unis et du Qatar, a-t-il souligné.

6:35
Des colons israéliens tentent de brûler une mosquée en Cisjordanie
Des colons israéliens ont mis le feu à des véhicules et tenté d'incendier une mosquée dimanche en Cisjordanie occupée, a rapporté l'agence de presse palestinienne Wafa. L'armée israélienne s'est déployée pour réprimer ce qu'elle a qualifié d'émeutes violentes menées par des «civils israéliens». Selon l'agence Wafa, des colons ont mené deux attaques dimanche soir. Dans le village de Burqa, à l'est de Ramallah, un groupe de colons a incendié une voiture, enfoncé la porte d'une mosquée et mis le feu dans son entrée avant de prendre la fuite. Des témoins ont dit à l'AFP que des habitants avaient réussi à éteindre l'incendie.

Dans un incendie séparé, dans le village voisin de Deir Dibwan, des colons ont mis le feu à deux véhicules, selon Wafa. L'armée israélienne a confirmé, dans un communiqué, avoir déployé des forces dans le centre de la Cisjordanie «à la suite d'informations faisant état d'incendies criminels et d'émeutes violentes perpétrées par des civils israéliens».

«Les forces sont actuellement à l'oeuvre sur ces différents sites pour disperser les émeutes, éteindre les incendies et prévenir de nouveaux affrontements», poursuit le communiqué. L'armée israélienne a assuré «condamner fermement tous les actes de violence».
23:45
Accord conclu entre les Etats-Unis et l'Iran, selon le Pakistan
Le médiateur pakistanais a annoncé dimanche soir qu'un accord a été conclu entre les Etats-Unis et l'Iran dans le conflit au Moyen-Orient. Le texte, qui concerne aussi le Liban, sera signé entre les deux pays vendredi en Suisse.
14:52
Les frappes israéliennes ont fait trois morts et six blessés à Beyrouth
Trois personnes ont été tuées, selon la défense civile libanaise, dans une frappe israélienne dimanche sur un quartier de la banlieue sud de Beyrouth où Israël dit avoir visé le Hezbollah.

Trois corps ont été dégagés des décombres, tandis que «six blessés» ont été hospitalisés à la suite de la frappe à Ghobeiry, dans ce fief du mouvement pro-iranien, a précisé la défense civile dans un communiqué.
14:01
Israël annonce avoir mené des frappes sur le sud de Beyrouth
Israël a annoncé dimanche avoir mené des frappes sur la banlieue sud de Beyrouth, considérée comme un bastion du groupe armé pro-iranien Hezbollah. Un média officiel libanais a fait état d'un bombardement sur le quartier de Ghobeiry.

L'armée a effectué des frappes «dans le quartier de la Dahiyé, à Beyrouth (...) en réponse aux tirs du Hezbollah en direction du territoire israélien», a déclaré le Premier ministre Benjamin Netanyahu dans un bref communiqué conjoint avec le ministre de la Défense Israël Katz, confirmé par l'armée, ajoutant que «Israël ne tolérera aucune attaque sur son territoire».

De son côté, l'agence nationale d'information libanaise (Ani, officielle) a annoncé une frappe à Ghobeiry, un des faubourgs sud de la capitale libanaise.
12:20
Téhéran n'a «pas encore pris de décision finale»
L'agence de presse iranienne Fars, réputée proche des milieux conservateurs, a affirmé dimanche que l'Iran n'avait pas encore pris de décision pour la signature du protocole d'accord en discussion avec les Etats-Unis pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient.

«La République islamique d'Iran n'a pas encore pris ni annoncé sa décision finale concernant le protocole d'accord proposé lors des négociations», a écrit Fars, citant une «une source bien informée proche de l'équipe de négociation» iranienne.

La possibilité d'un tel règlement suscite l'opposition de certains ultraconservateurs, hostiles à des concessions, notamment sur le contrôle du stratégique détroit d'Ormuz, de facto bloqué par l'Iran depuis le début de la guerre. (ats/afp)
10:05
Israël: deux drones tirés depuis le Liban
L'armée israélienne a annoncé dimanche que le territoire israélien avait été la cible de drones tirés depuis le Liban, qui n'ont pas fait de victime, alors qu'un accord de paix au Moyen-Orient est présenté comme imminent.

«A la suite d'alertes déclenchées il y a peu concernant l'infiltration d'un aéronef ennemi», a déclaré l'armée, «deux impacts (...) ont été identifiés sur le territoire de l'État d'Israël».

Deux ministres israéliens d'extrême droite, membres du cabinet de sécurité, ont ensuite appelé à des attaques de représailles sur la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah pro-iranien connu sous le nom de Dahiyé.

«Les tirs sur les localités du nord mettent à l'épreuve la doctrine de Dahiyé déclarée par le Premier ministre. Je l'appelle à l'appliquer avec détermination et fermeté, et à détruire des bâtiments à Dahiyé», a déclaré sur X le ministre des Finances, Bezalel Smotrich.
9:47
Une délégation qatarie à Téhéran
Une délégation du Qatar, pays médiateur avec le Pakistan entre l'Iran et les Etats-Unis, est arrivée dimanche à Téhéran dans le cadre des pourparlers pour mettre durablement fin à la guerre au Moyen-Orient, selon les médias iraniens.

D'après l'agence Isna, un conseiller du ministre des Affaires étrangères du Qatar a été dépêché en Iran. Cette visite est destinée à «examiner les derniers développements liés au processus diplomatique», selon Tasnim, une autre agence iranienne. (ats/afp)
19:34
La signature d'un accord avec l'Iran est «prévue» dimanche
Donald Trump a affirmé samedi que la signature d'un accord avec l'Iran était «prévue demain», dimanche. Cela peu après que le porte-parole de la diplomatie iranienne a pourtant écarté cette possibilité.

«La signature de l'accord est prévue pour demain, et dès qu'il aura été signé, le détroit d'Ormuz sera OUVERT À TOUS», a écrit le président américain sur son réseau Truth Social.
16:13
L'Iran exclut toute signature d'un accord dans les 24 heures
L'Iran a exclu samedi toute signature dans les prochaines 24 heures d'un protocole d'accord avec les Etats-Unis pour mettre fin durablement à la guerre au Moyen-Orient, selon l'agence de presse gouvernementale Irna.

«Nous devons attendre pour connaître la date exacte de la signature. Ce ne sera pas demain» dimanche, a déclaré à Irna le porte-parole de la diplomatie iranienne Esmaïl Baghaï, tablant plutôt sur «les prochains jours».

Le premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif, dont le gouvernement assure la médiation entre l'Iran et les Etats-Unis pour mettre fin à leur guerre, avait déclaré plus tôt qu'un accord de paix serait «probablement» finalisé dans les 24 heures. (ats/afp)
13:32
Selon le Pakistan, il y aura un accord de paix entre l'Iran et Etats-Unis dans les 24 heures
Le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif, dont le gouvernement assure la médiation entre l'Iran et les Etats-Unis pour mettre fin à leur guerre, a déclaré samedi qu'un accord de paix serait «probablement» finalisé dans les 24 heures.

«Nous sommes plus proches que jamais d'un accord de paix. Alors que la finalisation aura probablement lieu dans les prochaines 24 heures, le Pakistan se prépare à la signature électronique de l'accord de paix immédiatement après, suivie de discussions techniques la semaine prochaine», a-t-il indiqué dans un message sur X.
11:02
Liban: frappes israéliennes dans le sud après un avertissement
Des frappes israéliennes ont ciblé samedi le sud du Liban, peu après un avis d'évacuation de l'armée israélienne concernant 24 localités de la région, dont la ville de Nabatiyé, a rapporté l'agence de presse officielle libanaise Ani.

Ces bombardements ont visé plusieurs secteurs visés par l'appel israélien à évacuer, dont les villages de Rihan et Sujud, situés non loin de Nabatiyé, a précisé l'Ani.
7:23
Les Etats-Unis affirment avoir abattu des drones iraniens
L'armée américaine a indiqué samedi avoir abattu plusieurs drones iraniens qui ciblaient des navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz. Le trafic maritime reste fluide, selon elle.

«L'Iran a lancé plusieurs drones d'attaque dans le but de frapper des navires commerciaux transitant par le détroit d'Ormuz», a écrit sur le réseau social X le commandement américain pour le Moyen-Orient (CENTCOM). «Les forces américaines les ont tous abattus ces dernières heures et le trafic maritime dans le détroit reste fluide», a-t-il ajouté.

Cet incident survient alors que Téhéran, le médiateur pakistanais et Washington affichent leur optimisme quant à la possibilité, après des semaines de négociations laborieuses et d'espoirs déçus, de conclure un accord mettant fin à la guerre au Moyen-Orient.
6:48
L'Iran et les Etats-Unis jugent un accord proche
L'Iran et le médiateur pakistanais ont affirmé vendredi qu'un accord avec les Etats-Unis était proche pour mettre fin à trois mois et demi de conflit au Moyen-Orient. Un haut responsable américain a affiché également un ton optimiste.

Après des semaines de négociations laborieuses et d'espoirs déçus à plusieurs reprises, les principaux protagonistes se disent confiants même si la version du texte donnée par les médias iraniens diffère significativement de celle avancée par Washington.

«Dès que les dernières étapes de nos négociations seront achevées, cet accord sera signé et annoncé», a indiqué le chef de la diplomatie iranienne Abbas Araghchi à la télévision d'Etat. «Cela pourrait arriver dans les prochains jours. J'ai bon espoir», a-t-il déclaré.
15:26
L'Iran campe sur son droit à l'enrichissement nucléaire
L'Iran a affirmé vendredi que tout accord final avec Washington pour mettre fin à la guerre devrait maintenir son droit à enrichir l'uranium et son contrôle du détroit d'Ormuz. Ceci au lendemain de l'annonce par Donald Trump d'une possible signature dès ce week-end.

L'agence de presse officielle Irna a posé ces conditions, en rendant compte des grandes lignes d'un projet de compromis en cours de discussion. La diplomatie iranienne a de son côté dit n'avoir «pas encore abouti à une conclusion définitive», sans donner de détails.

Le président américain Donald Trump avait évoqué jeudi l'imminence d'un accord-cadre qui devrait assurer une réouverture immédiate du détroit d'Ormuz, tout en affirmant l'impossibilité pour l'Iran de se doter de l'arme nucléaire.
8:39
Les funérailles du guide suprême Ali Khamenei encore reportées
Les funérailles du guide suprême iranien Ali Khamenei, tué par des frappes israélo-américaines au premier jour de la guerre le 28 février, ont été «reportées» à la fin du mois de juin ou au début juillet, a indiqué jeudi le maire de Téhéran, Alireza Zakani. Les obsèques nationales auront désormais lieu à une période située entre le 26 juin et le 5 juillet du mois de «mouharram» du calendrier musulman, estime le maire, cité par l'agence iranienne Fars.
Qui était le guide suprême de l'Iran tué samedi?
Ali Kh