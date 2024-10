++Ouragan Milton en direct: la tempête se rapproche de la Floride++

Alors que des milliers de personnes tentent encore de fuir l'ouragan, de nombreuses stations-service sont à court de carburant, selon Ron DeSantis, gouverneur de Floride, lors d'une conférence de presse mercredi matin (heure locale).



«Il est encore temps de sortir. Vous avez encore le temps d’évacuer. Les conditions continueront de se détériorer au fil de la journée, a-t-il prévenu. Les conditions ne sont pas très bonnes actuellement et risquent de s’aggraver.»

Selon le gouverneur, il restait encore 200 000 places disponibles dans les refuges d'urgence.



«Je sais que certaines personnes préfèrent rester à l’hôtel, et c’est très bien. Mais à mesure que la tempête se rapproche, vous devrez peut-être parcourir 16 kilomètres jusqu’à un abri et attendre que la tempête passe.»



Il a également tenu à mettre en garde contre la désinformation et certains propos incendiaires ou complotistes en ligne, dont un message sur X qui assurait que les gens seraient empêchés de rentrer chez eux. «Méfiez-vous des absurdités qui circulent et sachez que plus elles sont excitantes, plus il y a de chances que quelqu'un en tire profit, a prévenu Ron DeSantis. Ils ne se soucient pas vraiment du bien-être et de la sécurité des personnes qui se trouvent dans l'œil du cyclone.»