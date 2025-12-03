Ce qu'il faut retenir de la discussion de 5h entre Poutine et les Américains

Alors que les États-Unis tentent un accord, la Russie avance sur le front et refuse toujours tout compromis sur les zones qu’elle contrôle.

«Aucun compromis» n'a été trouvé mardi sur l'épineuse question des territoires occupés par la Russie en Ukraine après une rencontre à Moscou entre le président Vladimir Poutine et l'émissaire américain Steve Witkoff. ,

Accompagné du gendre du président américain, Jared Kushner, Witkoff présentait à Poutine le plan de Washington pour mettre fin à près de quatre ans de guerre en Ukraine.

L'émissaire américain s'est entretenu pendant près de cinq heures au Kremlin avec le dirigeant russe à propos de ce plan présenté par Washington il y a deux semaines et depuis retravaillé lors de consultations avec les Ukrainiens.

Que disent les Russes?

«Nous avons pu nous mettre d'accord sur certains points (...), d'autres ont suscité des critiques, mais l'essentiel est qu'une discussion constructive ait eu lieu et que les parties aient déclaré leur volonté de poursuivre leurs efforts» Iouri Ouchakov, conseiller diplomatique du Kremlin

Sur la question des territoires occupés par la Russie en Ukraine, qui représentent environ 19% du pays, «aucune solution de compromis n'a encore été choisie», bien que «certaines propositions américaines peuvent être discutées», a précisé Ouchakov.

Il a qualifié la discussion d'«utile», mais prévenu qu'il «reste encore beaucoup de travail» pour parvenir à un accord, alors que les troupes russes ont accéléré leur avancée sur le front.

Une rencontre avec des Ukrainiens?

«Ce que nous avons essayé de faire, et je pense que nous avons fait quelques progrès, est de déterminer ce qui pourrait convenir aux Ukrainiens et leur donner des garanties de sécurité pour l'avenir», a déclaré pour sa part le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio sur la chaîne Fox News.

Marco Rubio. Keystone

Après cet entretien avec les Russes à Moscou, Steve Witkoff et Jared Kushner pourraient rencontrer mercredi en Europe une délégation de Kiev, selon une source ukrainienne à l'AFP.

Les menaces de Poutine et les réactions occidentales

Quelques heures avant sa rencontre avec les Américains, Vladimir Poutine avait menacé les Européens, les accusant de chercher à «empêcher» les efforts de Washington pour mettre fin au conflit. Il a lancé aux journalistes, en marge d'un forum économique:

«Nous n'avons pas l'intention de faire la guerre à l'Europe, mais si l'Europe le souhaite et commence, nous sommes prêts dès maintenant»

Des propos qui tranchent avec ceux du chef de l'Otan, Mark Rutte, qui s'est dit peu avant convaincu que les efforts américains en Ukraine «finiront par rétablir la paix en Europe». La veille, Washington s'est déclaré «très optimiste» sur son plan présenté il y a deux semaines.

Le président américain Donald Trump a répété pour sa part mardi que le règlement du conflit en Ukraine était une question complexe. «Ce n'est pas une situation facile, croyez-moi. Quel gâchis», a-t-il dit.

De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, sous forte pression politique et diplomatique, a accusé la Russie d'utiliser les pourparlers actuels pour tenter «d'affaiblir les sanctions» visant Moscou.

Sanctions pour mettre la pression

Les Etats-Unis ont annoncé fin octobre des sanctions contre deux géants du secteur des hydrocarbures russes, Rosneft et Lukoil, les premières sanctions d'importance prises par Donald Trump contre la Russie depuis son retour au pouvoir.

Les Européens espèrent que l'administration Trump, soupçonnée de complaisance vis-à-vis de Vladimir Poutine, ne sacrifiera pas l'Ukraine, considérée comme un rempart face à la Russie.

Selon une conversation téléphonique révélée fin novembre par Bloomberg, Steve Witkoff a donné des conseils à Iouri Ouchakov, conseiller diplomatique du président russe, sur la manière d'introduire auprès du président américain un plan de règlement du conflit en Ukraine

Une semaine crutiale

Ces discussions se sont déroulées alors que les forces russes ont réalisé en novembre leur plus grosse progression sur le front en Ukraine depuis un an, selon l'analyse par l'AFP des données fournies par l'Institut américain pour l'étude de la guerre (ISW), qui travaille avec le Critical Threats Project (CTP, émanation de l'American Enterprise Institute), deux centres de réflexion américains spécialisés dans l'étude des conflits.

En un mois, la Russie a pris 701 km2 aux Ukrainiens, la deuxième avancée la plus importante après celle de novembre 2024 (725 km2), en dehors des premiers mois de guerre au printemps 2022.

La Russie a revendiqué lundi la prise de la ville de Pokrovsk dans l'est de l'Ukraine, un noeud logistique clé pour Kiev, ainsi que celle de Vovtchansk, dans le nord-est. Mais l'Ukraine a affirmé mardi que les combats à Pokrovsk se poursuivaient.

La semaine s'annonce «cruciale» pour l'Ukraine, a estimé la cheffe de la diplomatie de l'Union européenne Kaja Kallas. (jah/ats)