L’armée russe a avancé en novembre: le point sur front

La Russie a déployé de nombreux chars blindés autour de la ville de Pokrovsk. Image: Imago

En novembre, l’armée russe a gagné plus de 700 km² en Ukraine, une avancée majeure alors que Washington tente de finaliser un plan diplomatique controversé.

L'armée russe a réalisé en novembre sa plus grosse progression sur le front en Ukraine depuis un an, selon l'analyse par l'AFP des données fournies par l'Institut américain pour l'étude de la guerre (ISW), qui travaille avec le Critical Threats Project (CTP).

Parallèlement aux avancées sur le terrain, la diplomatie bat son plein avec la publication mi-novembre d'un plan américain de règlement du conflit après près de quatre ans de combats.

Ce plan en 28 points a été jugé par beaucoup comme trop favorable à Moscou. Sa version initiale a ensuite été amendée après des consultations avec les Européens et les Ukrainiens et doit désormais être présentée au Kremlin.

Progression russe

En un mois, la Russie a pris 701 km2 aux Ukrainiens, la deuxième avancée la plus importante après celle de novembre 2024 (725 km2), en dehors des premiers mois de guerre au printemps 2022, quand la ligne de front était très mobile.

Fin novembre, l'armée russe occupait 19,3% du territoire ukrainien. Quelque 7%, la Crimée et des zones du Donbass, étaient déjà contrôlés par Moscou avant le début de l'invasion russe de février 2022.

La superficie des terres conquises comprend les zones contrôlées par la Russie, selon Kiev et des observateurs militaires, ainsi que celles que revendique l'armée de Moscou.

Depuis le début de l'année, la Russie a gagné près de 5400 km² de terrain en Ukraine, pas loin de 2000 km² de plus que sur la même période l'année précédente.

Ralentissement russe

En novembre, la progression russe a pourtant continué de ralentir dans la région de Donetsk, épicentre des combats entre les deux camps et dont la cession par Kiev à Moscou figurait dans le plan originel des États-Unis pour mettre fin à la guerre.

Moscou y a gagné quelque 130 km² le mois dernier, contre plus du double en moyenne sur les autres mois de l'année, dans cette région de l'est de l'Ukraine que le Kremlin contrôle désormais à plus de 81%.

Image: AFP

Là-bas, les troupes de Moscou combattent entre autres actuellement pour la prise de la ville de Pokrovsk, une position clé dont la perte affecterait significativement les défenses et la logistique ukrainiennes.

C'est en revanche dans la région de Zaporijjia (sud) que les forces russes ont le plus progressé en novembre avec un gain de 272 km², autant que sur les quatre mois précédents cumulés, tandis que dans celle de Dnipropetrovsk (centre-est), elles ont grignoté presque 200 km² de terrain.

La Russie avait revendiqué en septembre 2022 l'annexion de la région de Zaporijjia en plus de celles de Donetsk, Lougansk et Kherson.

Poutine appelle au retrait

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré la semaine dernière que son pays ne cesserait les hostilités que si les forces de Kiev se retiraient des territoires dont elle revendique l'annexion, sans les nommer, un retrait formellement exclu par la présidence ukrainienne.

L'émissaire américain Steve Witkoff est attendu mardi à Moscou pour évoquer ce plan américain avec les responsables russes. (jah/afp)