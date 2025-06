Nouvelle réunion cette semaine avec l'Iran sur le nucléaire

Cette ministre française dit «Bon vent» à Pornhub et Youporn

L'Iran a menacé dimanche de réduire sa coopération avec l'AIEA si une résolution lui étant défavorable était adoptée. Selon des sources diplomatiques, les Européens et les États-Unis ont l'intention de soumettre durant cette réunion de l'AIEA une résolution contre l'Iran, avec une menace de renvoi du dossier devant l'ONU. Cette mesure déclencherait un mécanisme pour un rétablissement de sanctions onusiennes contre l'Iran. (jzs/ats)

Les États-Unis et leurs alliés occidentaux, ainsi qu'Israël, considéré par des experts comme la seule puissance nucléaire au Moyen-Orient, accusent depuis longtemps la République islamique d'Iran de chercher à se doter de l'arme atomique, ce qu'elle a toujours nié. Donald Trump a informé lundi le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou que Washington avait transmis à Téhéran une «offre raisonnable», selon un bref communiqué du bureau de Netanyahou.

La proposition de l'Iran en vue d'un accord est «raisonnable, logique et équilibrée et nous recommandons vivement à la partie américaine de saisir cette occasion», a ajouté le porte-parole.

L'enrichissement d'uranium est central dans les négociations actuelles. Les États-Unis exigent que l'Iran y renonce totalement, tandis que Téhéran considère cette demande comme non négociable, arguant qu'elle est contraire au traité de non-prolifération nucléaire (TNP) dont l'Iran est signataire. «Nous proposerons bientôt notre propre plan à l'autre partie, par l'intermédiaire d'Oman», a déclaré lundi le porte-parole de la diplomatie iranienne, Esmaïl Baghaï.

Un précédent accord sur le nucléaire iranien avait été conclu en 2015 entre l'Iran et les cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU (Chine, États-Unis, France, Royaume-Uni, Russie) plus l'Allemagne. Mais, en 2018, après plusieurs mois de menaces, Donald Trump avait annoncé le retrait des États-Unis de l'accord.

Ennemis depuis quatre décennies, l'Iran et les États-Unis ont tenu depuis avril cinq séries de pourparlers, sous la médiation d'Oman. Ils tentent de conclure un accord censé empêcher Téhéran de se doter de l'arme atomique, en échange d'une levée des sanctions qui paralysent son économie. L'Iran se défend d'avoir des ambitions militaires avec le nucléaire.

Interrogé sur cette proposition que les Iraniens ont dit vouloir soumettre «bientôt», le président américain a déclaré: «Nous avons une réunion avec l'Iran jeudi. Donc, nous attendrons jeudi». Une source proche du dossier évoque cependant une réunion plus probablement vendredi ou samedi.

Une nouvelle réunion va avoir lieu cette semaine entre les États-Unis et l'Iran à propos du programme nucléaire iranien, a déclaré lundi le président américain Donald Trump. Téhéran avait annoncé un peu plus tôt la prochaine remise à Washington de sa propre proposition d'accord.

La Une du magazine iranien Tejarat Farda présentait une image du président iranien Masoud Pezeshkian et du président américain Donald Trump s’enlaçant tout en portant des gants de boxe.

Un parti veut faire chuter le gouvernement israélien

Le parti juif ultraorthodoxe Shass a menacé lundi de faire tomber le gouvernement israélien. Il veut voter cette semaine pour des élections anticipées au Parlement. Il donne deux jours à Benjamin Netanyahu pour «trouver une solution».

Le gouvernement du premier ministre, un des plus à droite de l'histoire d'Israël, est menacé de chuter sur la question du service militaire des juifs ultraorthodoxes. Ceux-ci bénéficient depuis des décennies d'une exemption de plus en plus mal acceptée par la société israélienne, alors que le pays est en guerre contre le Hamas.