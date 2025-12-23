larges éclaircies
Russie

La Russie pourrait attaquer l'Otan et l'Europe en 2027

Poutine aurait trois ans d'avance sur ses futurs plans et ça inquiète

Selon les services de renseignement ukrainiens, la Russie oriente de plus en plus sa planification militaire contre des Etats membres de l’Otan.
23.12.2025, 05:31
Simon Cleven / t-online
Un article de
t-online

Selon l’évaluation du GUR, le service de renseignement militaire ukrainien, la Russie a avancé ses plans de préparation à une agression militaire directe contre l’Europe et vise en particulier les pays baltes. Moscou entendrait être prête au plus tard en 2027 à occuper militairement les Etats membres de l’Otan que sont l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie, a affirmé le chef du renseignement Kyrylo Budanov lors d’un événement organisé par le LB Club à Kiev.

A l’origine, la Russie avait envisagé une telle démarche pour l’année 2030 seulement, explique Kyrylo Budanov. Ces plans ont entre-temps été réévalués dans le temps. Interrogé pour savoir s’il s’agissait bien concrètement des pays baltes, Kyrylo Budanov a répondu sans ambiguïté par l’affirmative. L’objectif serait une occupation militaire.

«Poutine s'amuse à monter les pays européens les uns contre les autres»

Kyrylo Budanov explique les ambitions russes par la vision impérialiste que nourrissent les dirigeants politiques de Moscou, la Russie se voyant comme un empire devant sans cesse étendre son influence. Kyrylo Budanov explique:

«Pour qu’un empire se développe, il faut toujours s’étendre quelque part, accroître son influence et son territoire»

La Pologne est-elle aussi une cible de la Russie?

Selon le chef du renseignement, l’orientation stratégique découlerait également de cette manière de penser. Kyrylo Budanov poursuit:

«Au nord, il n’y a que l’océan Arctique et ensuite l’Amérique. Ce n’est pas une option, ce serait douloureux. A l’est, il y a le Pacifique et de nouveau l’Amérique. Au sud, il y a la Chine, ce serait une catastrophe absolue.»

Du point de vue russe, il ne resterait donc pour s'étendre que l’ouest, que Moscou perçoit comme «repus, malade, faible et indécis».

Kyrylo Boudanov
Kyrylo Boudanov est général de division et directeur du renseignement militaire ukrainien.Image: wikimedia

Les pays baltes sont donc considérés comme une cible privilégiée pour une occupation. Dans de tels plans, la Pologne jouer un rôle différent. Selon les informations du renseignement militaire ukrainien, la Pologne pourrait bien être visée par des frappes militaires, mais pas dans le cadre d'une occupation durable.

Un pari sur l'Ukraine révèle quelque chose d'«extrêmement préoccupant»

Vendredi encore, Volodymyr Zelensky a mis en garde contre une attaque russe contre la Pologne si les troupes du Kremlin venaient à l’emporter en Ukraine. Lors d’un point de presse à Varsovie avec son homologue polonais Karol Nawrocki, le président ukrainien a expliqué:

«Sans notre indépendance, Moscou avancera inévitablement vers la Pologne et plus profondément encore en Europe»

La Pologne partage des frontières avec l’Ukraine, la Biélorussie alliée à la Russie, et avec l’enclave russe de Kaliningrad.

Les déclarations de Kyrylo Budanov rejoignent les avertissements croissants émanant de Kiev au sujet d'une extension de la guerre russe au-delà de l’Ukraine. Les pays baltes et la Pologne sont membres de l’Otan. Une attaque déclencherait donc la clause de défense collective. Le chef du renseignement a toutefois clairement indiqué que Moscou recalculait ses options stratégiques indépendamment de cet effet de dissuasion.

Traduit de l'allemand par Joel Espi

