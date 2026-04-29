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El Niño pourrait aggraver la météo extrême en Europe

Les extrêmes climatiques augmentent en Europe
L'Europe se réchauffe plus vite que le reste du monde.Image: Shutterstock

Pourquoi la météo extrême pourrait s'aggraver en Europe

Les extrêmes climatiques augmentent sur le Vieux Continent, alerte un nouveau rapport. Une situation qui pourrait encore empirer avec le phénomène El Niño.
29.04.2026, 09:5929.04.2026, 09:59

L'Europe a cumulé les situations climatiques extrêmes l'an dernier, montre un rapport publié mercredi. Le continent se réchauffe plus vite qu'ailleurs dans le monde et reste sous la menace d'un retour du phénomène naturel El Niño dans l'océan Pacifique.

«Les indicateurs climatiques sont assez inquiétants», a affirmé Mauro Facchini, chef de l'unité d'observation de la Terre à la Commission européenne, au cours d'un échange avec des journalistes lundi en présentation de ce rapport. Publié par le service européen Copernicus sur le changement climatique (C3S) et l'Organisation météorologique mondiale (OMM), ce rapport qui porte sur l'année 2025 rappelle que, depuis les années 1980, «l'Europe s'est réchauffée deux fois plus vite que la moyenne mondiale».

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La situation pourrait s'aggraver encore avec le phénomène El Niño, qui engendre une hausse des températures de surface dans le centre et l'est du Pacifique équatorial et dont la survenue est «probable» cette année, a observé Celeste Saulo, la secrétaire générale de l'OMM, une agence de l'ONU. «Une fois de plus, ce rapport nous rappelle que les mesures actuelles en faveur du climat ne sont pas à la hauteur de l'ampleur de la crise», a souligné l'ONG WWF.

L'Europe multiplie les records de chaleur

«Les vagues de chaleur deviennent de plus en plus fréquentes et graves» sur au moins 95% du territoire européen, souligne le rapport, de la mer Méditerranée au cercle arctique. La région de Fennoscandie, au nord de l'Europe, composée de la Finlande, la Suède et la Norvège, a par exemple enregistré la plus longue vague de chaleur depuis que les relevés existent, avec 21 jours à 30 degrés Celsius ou plus en juillet, deux fois plus que le précédent record.

L'Europe multiplie les records de chaleur: en Turquie, la température a dépassé pour la première fois 50 degrés et, en Grèce, 85% de la population a été affectée par des températures proches de ou au-dessus de 40 degrés. L'ouest de l'Europe a aussi été largement affecté, dès juin avec l'Espagne, le Portugal, la France et une partie du Royaume-Uni et, en août, avec le Portugal, l'Espagne et la France, montre le rapport.

Le «tourisme de la dernière chance» est un fléau pour les glaciers

Les glaciers ont enregistré une perte de masse nette en 2025, l'Islande ayant, par exemple, accusé sa deuxième fonte annuelle la plus importante de son histoire après 2005. «Selon les prévisions, les glaciers d'Europe et du monde entier devraient continuer à perdre de la masse tout au long du XXIe siècle, quel que soit le scénario d'émissions», affectant 2 milliards de personnes qui dépendent de l'eau des montagnes, affirme le rapport.

Particulièrement scruté en raison de sa vitesse de réchauffement, le Groenland a perdu 139 gigatonnes de glaces l'an dernier, de quoi augmenter le niveau des mers de 4 millimètres.

Des conséquences importantes sur les océans

Les océans ont aussi souffert avec un record de 86% des régions océaniques ayant connu au moins un jour d'épisode de chaleur «forte». Ces vagues de chaleur ont des conséquences importantes sur la biodiversité notamment sur les prairies sous-marines de la Méditerranée, qui font office de barrières marines naturelles et sont sensibles aux températures élevées.

«Ce sont des zones clefs pour la biodiversité qui abritent des milliers de poissons par acre et constituent des habitats de reproduction essentiels», a affirmé Claire Scannell, météorologue en chef au service météorologique irlandais et parmi les auteurs du rapport.

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Les superficies ravagées par les incendies de forêt ont quant à elles atteint le nombre record de 1 034 550 d'hectares. Les tempêtes et les inondations ont fait par ailleurs au moins 21 morts et touché 14 500 personnes, même si les inondations et les précipitations extrêmes ont été moins généralisées que ces dernières années.

Sortir des énergies fossiles

Parmi les bonnes nouvelles, les énergies renouvelables ont représenté pour la troisième année de suite une part supérieure à celle des énergies fossiles pour la production d'électricité, avec 46,4% de la production.

«Ce n'est pas assez. Nous devons accélérer», a dit Dusan Chrenek, conseiller principal au service climat de la Commission européenne. «Nous devons nous employer à sortir progressivement des énergies fossiles». (jzs/ats)

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